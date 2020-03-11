 Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник

Так він прокоментував заходи з боротьби з коронавірусом у Києві, повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Медицина Києва добре підготовлена до епідемії, у нас все є, засобами захисту всі лікарні укомплектовані. Місто виділило на надзвичайні витрати починаючи з 23 січня 40 мільйонів гривень для вирішення точкових проблем", - зазначив він.
За його словами, Київ нині - єдине місто в Україні, яке забезпечене тестами на коронавірус: "2500 тестів у нас є в 7 лікарнях, ми готові перевірити будь-яку підозру. Плюс до кінця тижня ми отримаємо ще 2500 тестів".
Поворозник повідомив, що закупили дві тестові машини для аеропортів, щоб перевіряти пасажирів авіарейсів, а також десяток апаратів штучної вентиляції легенів.
"Два рази в день весь комунальний транспорт проходить дезінфекцію, миття", - підсумував заступник мера.
Сколько в Киеве есть систем вентиляции легких?
И всем об этом доложил как о победе!
А как доходит до дела - обсыраются по полной!
У них нет смысла приобретать импортные товары, ибо за их использование назначаются трудовые лагеря на долгие годы)
Да, там есть наказания для всей семьи, есть лагеря, но есть и взятки и нелегальные дороги в Китай и импорт из под полы.
Это то же, что было в СССР, только жесче, но люди есть люди, они тянутся к запретному и нарушают правила. Как в совке было запрещено читать некоторую литературу под страхом лагерей, но всеравно находились люди, как в совке продавали джинсы из под полы так все и там...
рекомендую
Брешут как дышат.
Со времен Чернобыля ничего не изменилось, лишь бы не терять власть, не вызывать паники, а на последствия наплевать.