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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:вірус (383) КМДА (785) Київ (7400) Поворозник (36) COVID-19 (646)

 Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник

Перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив, що столиця готова до можливої ​​епідемії нового коронавірусу.

Так він прокоментував заходи з боротьби з коронавірусом у Києві, повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії, у нас все є, засобами захисту всі лікарні укомплектовані. Місто виділило на надзвичайні витрати починаючи з 23 січня 40 мільйонів гривень для вирішення точкових проблем", - зазначив він.

За його словами, Київ нині - єдине місто в Україні, яке забезпечене тестами на коронавірус: "2500 тестів у нас є в 7 лікарнях, ми готові перевірити будь-яку підозру. Плюс до кінця тижня ми отримаємо ще 2500 тестів".

Поворозник повідомив, що закупили дві тестові машини для аеропортів, щоб перевіряти пасажирів авіарейсів, а також десяток апаратів штучної вентиляції легенів.

"Два рази в день весь комунальний транспорт проходить дезінфекцію, миття", - підсумував заступник мера.

Читайте також: На вході в КМДА вимірюватимуть температуру

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180762
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, эпидемия покажет как вы готовы
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Всего один простой вопрос:
Сколько в Киеве есть систем вентиляции легких?
Медицина Киева хорошо подготовлена к эпидемии коронавируса, - заммэра Поворозник - Цензор.НЕТ 7932
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Его бред для внутреннего потребления, Китай бы поржал над 10 аппаратами искусственной вентиляции на многомиллинный город!Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 3278
Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 6948
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Его бред для внутреннего потребления, Китай бы поржал над 10 аппаратами искусственной вентиляции на многомиллинный город!Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 3278
Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 6948
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Ну, це ми всі скоро побачимо. Як вона добре підготована.
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Всего один простой вопрос:
Сколько в Киеве есть систем вентиляции легких?

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(напомню, что СВЛ, на сегодняшний день, единственное средство борьбы с осложнениями коронавируса и спасения жизни 75% из них).
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Главное не обосраться, как обычно...
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Не так, он обосрался, но гордо!
И всем об этом доложил как о победе! Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 3959
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это он про богоизбранных в Феофании и на Ветрова 4))
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Кто-то верит неизвестному чиновнику пердящиму в лужу?
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ЗЕбильные речи и обещания!
А как доходит до дела - обсыраются по полной!
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лучше всех НЕ готовилась Северная Корея, - им вирус не угрожает...
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Как сказать там переходы нелегальные в Китай есть, они товары из под полы у себя продают... Так что, там просто не скажут если что, как у нас с Чернобылем.
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учитывая наказания, которые предусмотрены для не лояльных граждан (отвечают и родственники), могу предположить, что таких окон в границе нет.
У них нет смысла приобретать импортные товары, ибо за их использование назначаются трудовые лагеря на долгие годы)
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Почитайте книгу "повседневная жизнь в северной Корее" и рассказы тех кто от туда сбежал... Там и за голод и за то как они живут и как адаптируются после жизни с закрытыми границами...

Да, там есть наказания для всей семьи, есть лагеря, но есть и взятки и нелегальные дороги в Китай и импорт из под полы.
Это то же, что было в СССР, только жесче, но люди есть люди, они тянутся к запретному и нарушают правила. Как в совке было запрещено читать некоторую литературу под страхом лагерей, но всеравно находились люди, как в совке продавали джинсы из под полы так все и там...
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В Китае потратили 6 млрд баксов в первые полтора месяца, а у нас готовы при том что ни оборудования ни лекарств, ни спец одежды и масок, ни аппаратов ивл...

Брешут как дышат.

Со времен Чернобыля ничего не изменилось, лишь бы не терять власть, не вызывать паники, а на последствия наплевать.
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с МЫЛОМ!... и рот... и другие природные отверстия.
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Медицина Киева так подготовлена, что пасажирка самолета из Италии купила в поезд билет и только в Запорожье еесняли с поезда с вісокой температурой. А самолете не меряли температуру, на жд возале в Киеве она заразила людей и в поезде тоже. А вы все готовы. Делайте же что-то .
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Та що ви кажете?! Якщо в Італії вмирає по 100 чоловік за добу, то в Ураїні буде тотальний мор. Як окупація Криму відкрила очі тим, в кого вони були закриті, на нашу "сильну і боєздатну", так само і пандемія покаже чого коштує наша примітивна, досі совдеповська для простих смертних, медицина. Хіба що ритуальні служби готові.........
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Мы говорим Киев, подразумеваем Украину., говорим Украина, подразумеваем Киев. Это вам ни о чем не напоминает?
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ЗАКУПЛЕНЫ КОСЫ !!!!!!!!! ГРАБДИ !!!!!!!И ПЛУГИ !!!!!!!!!!!
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всі 900 тон захисних масок продали за бугор і нас хочуть запевнити в готовності до зустрічі епідемії, а замість масок захищатись будемо трусами Скалецької, чому сволота з бандитської фірми, яка загнала захисні маски за кордон до сих пір не заарештовані і не махають кайлом на руднику уранових руд в Кіровоградській області?
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