 Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії коронавірусу, - заступник мера Поворозник

Так він прокоментував заходи з боротьби з коронавірусом у Києві, повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Медицина Києва добре підготовлена ​​до епідемії, у нас все є, засобами захисту всі лікарні укомплектовані. Місто виділило на надзвичайні витрати починаючи з 23 січня 40 мільйонів гривень для вирішення точкових проблем", - зазначив він.

За його словами, Київ нині - єдине місто в Україні, яке забезпечене тестами на коронавірус: "2500 тестів у нас є в 7 лікарнях, ми готові перевірити будь-яку підозру. Плюс до кінця тижня ми отримаємо ще 2500 тестів".

Поворозник повідомив, що закупили дві тестові машини для аеропортів, щоб перевіряти пасажирів авіарейсів, а також десяток апаратів штучної вентиляції легенів.

"Два рази в день весь комунальний транспорт проходить дезінфекцію, миття", - підсумував заступник мера.

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