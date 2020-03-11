 До літа епідемія коронавірусу піде на спад, - Шмигаль

Про це заявив Шмигаль на брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі, у світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в Італії, в Німеччині, в розвинених економіках, в країнах Азії. Не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців, Україну і як можна легше пройти цей період. Ми бачимо і сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звичайно, в майбутньому ми очікуємо винаходу ліків від цієї хвороби", - сказав Шмигаль.

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