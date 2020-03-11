 До літа епідемія коронавірусу піде на спад, - Шмигаль

Про це заявив Шмигаль на брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі, у світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в Італії, в Німеччині, в розвинених економіках, в країнах Азії. Не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців, Україну і як можна легше пройти цей період. Ми бачимо і сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звичайно, в майбутньому ми очікуємо винаходу ліків від цієї хвороби", - сказав Шмигаль.
В Израиле.
Похожа на ту, которую применяют против куриного вируса.
Капли, принимаются перорально.
3-4 месяца на испытания и утверждение.
2 Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що до літа поточного року епідемія нового коронавірусу Covid-19 піде на спад.
яКИЙ ПРИДУРОК НА цЕНЗОРІ ПИШЕ ЗАГОЛОВКИ?
Или не пойдет.
Вероятность- 50 %))))
Средний коэффициент летальности БВВЭ ( Болезнь, вызванная вирусом Эбола) составляет около 50%. В ходе прежних вспышек показатели летальности составляли от 25% до 90%. Вакцины для защиты от Эболы в настоящее время находятся в процессе разработки. Лицензированного лечения с доказанной способностью нейтрализовать вирус пока не существует, однако в настоящее время ведется разработка ряда терапевтических средств на основе крови, а также иммунологических и лекарственных методов терапии. Впервые БВВЭ заявила о себе в 1976 году...