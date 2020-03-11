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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Денис Шмигаль (75) COVID-19 (646)

 До літа епідемія коронавірусу піде на спад, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що до літа поточного року епідемія нового коронавірусу Covid-19 піде на спад.

Про це заявив Шмигаль на брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми аналізуємо щодня ситуацію в Європі, у світі. Ми бачимо, як стрімко розвивається ситуація в Італії, в Німеччині, в розвинених економіках, в країнах Азії. Не хочемо чекати, коли у нас почнеться параболічне зростання. Ми хочемо максимально захистити українців, Україну і як можна легше пройти цей період. Ми бачимо і сподіваємося, що до літа епідемія піде на спад. Звичайно, в майбутньому ми очікуємо винаходу ліків від цієї хвороби", - сказав Шмигаль.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180760
 
 
 Топ коментарі
 
він ще й дохтуром комаровським працює..
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Поражаюсь я с зебилов: и доктора они, и математики. Рост при эпидемиях происходит не по параболе, а по экспоненте. По параболе только зебилы из окон летают. До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2747
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твою ж мать, сколько медиков то у нас не признанных. надеется до лета пойдет на спад - количество народонаселения Украины хватит только до лета? До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7922
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Чтоб ,закон о земле пропихнуть по- тихому ,а народу больше трёх не собираться , эти гниды карантин выдумали
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твою ж мать, сколько медиков то у нас не признанных. надеется до лета пойдет на спад - количество народонаселения Украины хватит только до лета? До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7922
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Поражаюсь я с зебилов: и доктора они, и математики. Рост при эпидемиях происходит не по параболе, а по экспоненте. По параболе только зебилы из окон летают. До лета эпидемия коронавируса пойдет на спад, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2747
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Це прем'єр чи Ванга, займайся краще економікою країни, у нас гривня летить в сраку, бо "папередники" напиндячили ОВГЗ, а тепер і тому-що вірус, і МВФ вас нахер послав, ваші бумажки скидують як проказу.
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Так вони вже займаються. Вирішили НСЗУ грохнути, а гроші які мали йти на медицину і другий рівень реформ у ній, тобто підняття зарплат лікарям спеціалістам до рівня від 15к грн на руки, використати на утримування на плаву. Взагальному вернулись в часи овоча, коли наприклад гроші які мали б іти на дороги, тупо проїдали для утримування на плаву, а заодно і розкрадали.
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Ну вот и работа новому премьер-министру нашлась. А то б без работы сидел, если б не коронавирус.
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Це такий натяк, що карантин до літа подовжать? А про вакцину вже писали світові ЗМІ (і тут наче бачив), що десь через рік-півтора.
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Вакцина не панацея. Навіть якби вона вже була, то імунітет вона дала б не зразу, а до пів чи навіть року часу...
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Сделана.
В Израиле.
Похожа на ту, которую применяют против куриного вируса.
Капли, принимаются перорально.
3-4 месяца на испытания и утверждение.
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Он оно чё Міхалич! Шмигаль знає все навіть краще за Богуцьку!
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Дело в том, что указы Кабмина теперь не выполняют. Они в Кабмине остаются, для архива.
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Еще один прохффесор и предсказатель выполз.
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І швець, і жнець, і на дуді грець... А вода до Криму піде?
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******* у нас чиновники займатися не своїми справами. Ну, хто оце питав думку ШмИгаля про те чого він не розуміє? Він що, лікар-епідеміолог чи спеціаліст по здачі аналізів? Чи розповсюдження вірусу залежить від наповнення українського бюджету? Афігєть, він ще й аналізує! Вони не здатні економічну ситуацію проаналізувати.
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Пойдет на спад, конечно.
Или не пойдет.
Вероятность- 50 %))))
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І це говорить людина,яка не знає куди сама дінеться до літа...
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Через 2,5 месяца коронавирус пойдёт на спад!
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Главное не забывать постоянно проветривать кабмин...
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Шмыгаль не врач да и я тоже, и ВОЗ вроде говорили не надеяться на лето. Но я посмотрел онлайн карту распространения Ковид-19 и в Африке его Гораздо меньше чем в Европе и Азии, а сейчас там погода до 20-25 градусов тепла, тоесть еще настоящая жара не началась, у нас летом по 30 бывает и выше.
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Не, это не поможет, лет на десять эта история, вакцину сделают, ограничат распространение, но вирус уже есть и он будет мутировать, а как справится с этим иммунная система человека - неизвестно. Европейцев ждут новые "открытия", впрочем как и нас, климат меняется, будут новые вирусы, гораздо опасней этого. Например как вирус Эбола.
Средний коэффициент летальности БВВЭ ( Болезнь, вызванная вирусом Эбола) составляет около 50%. В ходе прежних вспышек показатели летальности составляли от 25% до 90%. Вакцины для защиты от Эболы в настоящее время находятся в процессе разработки. Лицензированного лечения с доказанной способностью нейтрализовать вирус пока не существует, однако в настоящее время ведется разработка ряда терапевтических средств на основе крови, а также иммунологических и лекарственных методов терапии. Впервые БВВЭ заявила о себе в 1976 году... До літа епідемія коронавірусу піде на спад, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8142
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В Африке мало кого тестируют по разным причинам, потому мы и не видим роста инфицированных там. А чтобы понять, что тёплая погода мало мешает вирусу, достаточно посмотреть на Сингапур. ВОЗ предупреждало, чтобы не надеялись на лето. Это ну очень маленький сдерживающий фактор для вируса.
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Нам пoх. на этот вирус, у нас половина населения любой грип лечит липой и малиной, у людей уже иммунитет.
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таки кто с нормальной температурой-те от диавола? До літа епідемія коронавірусу піде на спад, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3817
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вах...это новый министр здравохоронения сказал? До літа епідемія коронавірусу піде на спад, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1682
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Например люди которые в детстве: бегали грязных лужах, ели грязные фрукты прямо с земли и тд и тп, то у таких людей повышенный иммунитет нежели у чистюлек.
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Идиот, блаеть! А сам вирус знает об этих твоих влажных мечтаниях?
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