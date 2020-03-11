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 Київські новини
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Все про:КМДА (785) COVID-19 (646)

 На вході в КМДА вимірюватимуть температуру

З 12 березня всі, хто входить у будівлю Київської міської державної адміністрації, будуть проходити температурний скринінг.

Про це заявив на брифингу перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення комісії не обмежує роботу владних інституцій. Всі працюють в штатному режимі. Єдине - має бути введено скринінг в органах державної влади. У нас завтра тут на вході (в КМДА. - Ред.) з'явиться пост з лікарем-епідеміологом. У нас завтра планується проведення чергової сесії Київської міської ради", - сказав чиновник.

Він зазначив, що про жодні обмеження не йдеться, проте людей з явними ознаками захворювання не пустять у будівлю і направлять до лікаря.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, з 12 березня в Києві почнуть реалізовувати план протиепідемічних заходів і обмежень, які діятимуть попередньо до кінця березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180758
 
 
 Топ коментарі
 
А в ОП не будуть вимірювати рівень любофі до Родіни-Мокшандії?
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Я не понимаю, что за бардак. Ввели карантин только в Киеве, или по всей Украине? Почему нет никакого порядка в этом вопросе? Там карантин - там нету, там разрешают собираться до 100 чел, там до 200, там с измерением температуры, там нет, там вообще нет карантина. Что творится? Где то маски есть 19 млн, в аптеках их нет. Что это такое? Это массовый маразм или психоз или зеленая клоунада?
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как бы тут мерять температуру, что бы отсеивать порохоботов?
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Я так понимаю что для тебя порохоботы абсолютно все кто не разделяет желание заниматься с такими убогими существами как ты зеленым онанизмом?
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Ты дрочишь за "шоколадные бабки", а остальные в удовольствие:-
додрочишься до импотенции когда нибудь, или думаешь, что шоколадом вылечишься?
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Знатно у тебя зеленый пердак так разорвало. Успокойся, а то еще тромб оторвется, инфаркт, оно тебе нужно? Вот смотри, я тебе просто вопрос задал, а ты истерить сразу. Открою секрет, есть люди, которые не поддерживали ни клоуна-малороса, ни соевого ублюдка. А вот такие кинутые зебилоиды как ты всех гребут под одну линейку. Так понятно? Или еще будут высеры?
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... таки уже додрочился
и шоколадом не спасти. Только протезирование ...
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Я вот никак не могу понять... как вы умудряетесь везде обдрыстаться? Даже в подобной переписке. Я ведь тебя уже мокнул в твои же какахи. Дал тебе возможность выйти из ситуации просто ничего не отвечая. Так нет, ты дальше о дроч...е думаешь. Ладно просто б это были твои больные фантазии, так ты их тут излогаешь. Жесть.
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"...так ты их тут излогаешь. Жесть." (с)
Вафлями уже не кончает - кончились. Пошли мозги:- "излОгаешь" ... грамотность вытекла...
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То есть тебя больше беспокоит сделанная мною ошибка больше, чем твои странные и больше похожие на психические отклонения желание в каждом ответе говорить об "конче", "дрочке"...?
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Да... этому уже пришел пи*дец. У него уже память потекла, ибо оно забыло, что про анонизм само начало базар...
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То есть, фразу "зеленый онанизм" ты принял буквально? Вот скажи после этого что ты не умственно отсталый))) Сделай одолжение... самоизолируйся от общества. Тут и так истеричек по поводу вируса куча. И ты еще психопат помешанный на не понятно чем.
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жаль блаженного :- Грушевский, Михаил - (1866-1934) - украинский историк, общественный и политический деятель.
- надо же было ТАКОМУ с ним случиться ...
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А в ОП не будуть вимірювати рівень любофі до Родіни-Мокшандії?
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Я не понимаю, что за бардак. Ввели карантин только в Киеве, или по всей Украине? Почему нет никакого порядка в этом вопросе? Там карантин - там нету, там разрешают собираться до 100 чел, там до 200, там с измерением температуры, там нет, там вообще нет карантина. Что творится? Где то маски есть 19 млн, в аптеках их нет. Что это такое? Это массовый маразм или психоз или зеленая клоунада?
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это не зелёная клоунада, - это работа старых "попередних" чиновников скучающих по шоколадной жизни...
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пріканал в рєгістратуру,
сєл на крайній табурєт
ізмєрять тємпературу,
а єйо зарази нєт!
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Лучше бы наличие мозга проверяли, а то и так 73% в стране ходят с пустыми черепными коробками
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