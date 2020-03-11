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 На КППВ Майорське померла українка, - представник омбудсмена Лисянський

На КПВВ Майорське в Донецькій області загинула жінка. Медики проводили реанімаційні дії, але її врятувати не вдалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

"Щойно мені повідомили, що о 16.05 на КПВВ Майорське померла жінка 1953 р.н., громадянка України", - сказано в повідомленні.

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Жінка переходила КПВВ, о 15.30 їй стало погано, вона знепритомніла, медики з бригади швидкої допомоги намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але жінку врятувати не вдалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2019 році під час перетину КПВВ на Донбасі померло 27 осіб

На КППВ Майорське померла українка, - представник омбудсмена Лисянський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180757
 
 
 Топ коментарі
 
Українка, чи громадянка України? Бєзлєр та інша наволоч також є громадянами України, проте не є українцями.
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Закрывайте на карантин эти резервации. Там никакого учета больных неи: с рашки завезут нам коронавирус
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Наших військових кожен день хоронять, можливо завдяки таким "гражданам".
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Павел Лисянский зеленый? Тогда все понятно. Он не понимает разницу между погибла и умерла. В общем идиотизм зеленых властей зашкаливает.
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Українка, чи громадянка України? Бєзлєр та інша наволоч також є громадянами України, проте не є українцями.
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Закрывайте на карантин эти резервации. Там никакого учета больных неи: с рашки завезут нам коронавирус
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а так как запретили массовые мероприятия..а на КПВВ собираются тысячи..а это уже как бы массовое мероприятие..и стоят не в метре друг от друга.......рукомойников нет и спиртовые салфетки не раздают!кстати в Горловке уже есть первые зараженные
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Наших військових кожен день хоронять, можливо завдяки таким "гражданам".
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погибла и умерла это не одно и то же хотя результаты одинаковые.
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а інтірєсно - пенсію по довєрєнності видають? Тоість, я к чєму вєду - бабушку уже черві с'йєлі, а хтось може по довєрєнності получати за неї гривні на благо лугандона.
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Эта "украинка" наверняка перлась в Украину что бы получить на шару пенсию и закупиться продуктами у хунты.
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