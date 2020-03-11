 На КППВ Майорське померла українка, - представник омбудсмена Лисянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

"Щойно мені повідомили, що о 16.05 на КПВВ Майорське померла жінка 1953 р.н., громадянка України", - сказано в повідомленні.

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Жінка переходила КПВВ, о 15.30 їй стало погано, вона знепритомніла, медики з бригади швидкої допомоги намагалися їй допомогти і проводили реанімаційні дії, але жінку врятувати не вдалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2019 році під час перетину КПВВ на Донбасі померло 27 осіб