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 Політика України
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Все про:ВР (7223) Порошенко (11601) українська мова (360) мова (456) Європейська Солідарність (285)

 Мовний закон не потребує ревізії, не лізьте до нього своїми турбоклешнями, - Порошенко

Закон про функціонування української мови як державної не потребує змін.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий Президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Нам не однаково. А вам? Ви самі казали "какая разница". То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову! Він виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами", - підкреслив він.

За словами Порошенка, команда "Європейської Солідарності" дуже делікатно врегулювала це питання.

"Нема жодних підстав і потреби, аби "Слуги народу" ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада розгляне зміни до закону про функціонування української мови, - Разумков. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180752
 
   
 Топ коментарі
 
Молодець! Ось це справжній президент а не якась бубочка.
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ПОРОХ! ТЫ УЖЕ ВЛЕЗ В НАШ КАРМАН ВОРЮГА! ВЕРНИ БАРЫГА ВСЕ ЧТО УКРАЛ,ПАТРИОТ ТЫ ЛИПОВЫЙ!
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Колись мої дорослі діти запитають мене: тату, чим ти найбільше пишаєшся у житті? І я відповім їм: тим, що мені пощастило жити в Україні, коли президентом був Порошенко. Саме в ці роки я відчув гідність, повагу та наснагу до перемоги. Дякую, пане Гетьмане, пане Президенте!
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Как говорил Шопенгауер "Когда человеку нечем гордиться, он начинает гордиться своей национальностью", вот тут похожий случай.
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Зеленому лайну більше всього державна мова заважає....ну то зрозуміло все інше вони вже порешали.....
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я знову ж, в 3426-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Боже що то гомін на болотах? А то зебіли на Пороха квакають. Брига-барига, Мародер-мародер. Уже рік скоро, а грошики, від Пороха, закінчились? Нікчемні, де ваша бубочка грошики з бюджету подів? Де результат? Упороті
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А где дороги, аленя? Где 144 потужные рехформы неприятно чего? Ну да, то такэ. Главное, что сывочылое лайно - вафе фсьо...
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Почему зеленая жаба на стадионе не сказала про возврат закона Кивалова-Колесниченко, так анализы до сих пор и сдавал бы.
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Свыня пытается своим пятаком поднять пулевую бурю. Сказано уже сто раз - официальный -только мова. Сколько можно?
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ваші зелені планують скористатися правом меншин на ізик, та статусом регіанальних мов.
фактично, завдяки вам же, кацапомовним, росіску недомову можуть ввести по всій Україні.
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Это фейк. И не нужно комментировать фейки. ***** защищает русский язык, на который никто не нападает, порошенко делает практически то же самое- защищая мову. У нас есть Конституция, где четко указано, что в Украине государственная только мова. Дома говорите хоть на хинди, это ваше дело.
Мовне питання вытаскивается для манипуляций. Мы все любим Украину и мову. Но не любим порошенко -вот для него главная проблема. Он будет даже моль в шкафу защищать, если ему это поможет вернуться в президенты. Ни.мова, ни Украина для него не важны.
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Этот закон был хоть слабым, но популистким, все были за него, кто был против, говорили о том что там не достаточно украинского. А вы что пытаетесь сделать? Угодить кацапам и венграм? Зачем его отменять, в очередной раз сдать национальные интересы и окунуть страну в грязь?
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Та не треба мову любити - НЕЮ ПОТРІБНО КОРИСТУВАТИСЬ.
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не нужно обобщать,кто это "мы все не любим Порошенко" ?
он не медовый пряник,что бы его любить
его уважают,хотя бы за то,что кацапские прихвостни сидели в дупе тихо-тихо,и не позволяли себе таких высказываний ,как сейчас
что на донбасе не гибли каждый день наши ребята,
что ********* наклоняли кто только мог
что сделал клован ???просрал всё,что было достигнуто
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Он продолжает просирать, ему хочется нас сдать кацапне. Заговорил о каких-то примирениях с врагом, его свиньи говорят о воде в Крым, о российском языке, о том что портнов хороший человек. Он полностью собирается все просрать в 0
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Дайте людям работу и нормальные зарплаты и им будет все равно какой государственный язык в стране.
Ради того чтобы сохранить свою хорошую работу они за 1-2 месяца выучат любой язык и станут патриотами похлеще Тараса Шевченко и Леси Украинки.
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хто має це дати ?
роботу і зарплати ?
ви щойно ототожнили українців з меркантильними і корисливими особами - заплати їм, вони і свою державу *********, або окупантові продадуться, так ?
а хто має будувати Україну - оці безініціативні раби ? які чекають на подачки ?
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Я про 70% населения которые голосовали за Голобородька. Они простые обыватели которые с хлебом и солью будут встречать и ВСУ и войска РФ и Жуков-инопланетян. Они безроду и племени. Их интересует только личное выживание.
Разве не так?
Патриоты в любой стране составляют от силы 10-15% - это и есть военная элита нации. Остальные просто НАСЕЛЕНИЕ.
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Давайте поживите годик на 2000 гривен пенсии или 5000 грн зарплаты и тогда поговорим о патриотизме.
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Я из Одессы и мой сын пошел добровольцем в 2015.
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Для патріотів, участників Майдана та Героїв АТО пропоную разом заспівати національний гімн України: Ще не вмерли України, і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Слава Україні! Поки разом, ми єдині!
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Я хочу сказати тим людям, які вважають, що мова, віра, армія - це пусте. Зверніть увагу на кацапів - із-за свого язика і віри вони починають війни за допомогою своєї армії, а як ми можемо протидіяти? Тільки такими ж категоріями - інакше розчинемось в руском мірє. Тому - Порох правий, а хто поділяє інші думки - той на боці агресора і знищує свою країну зсередини.
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"Так учите украинский язык, уважайте его и чтите,как мой сын", - пэтро парашенко.
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Російська пропаганда, лоліта, абирвалг, перетворює українців, офшори, зрада, на злісних дибілів, смерть порохоботам, абирвалг, Ліпєцкая фабріка, абирвалг зрада.
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ЗНОВУ НАЗАД?
Раділи всі тим перемогам,
Що важко разом здобули.
З Європи позаду вимоги,
В закон, що треба, ми звели.
Пишаємось армії силі,
Безвізу та церкві своїй.
Вклоняємося мамі сивій,
Що стала свідком цих подій.
Як українські сини й дочки,
Рашиста б'ють на цій війні.
А на хрестах наші віночки,
По тим, що пали у ці дні.
Залишились діти сирітки,
Бо їх батьки в землі лежать,
Що збила коса смерті-тітки,
Коли спиняли Орди рать.
Вже зрадники загомоніли,
Що то «гражданская» війна,
То краще б вони поніміли,
Бо в тому є і їх вина.
Їм не сподобались закони,
Де Україна розцвіте,
І роблять різні перепони,
То їм не так, і це не те.
Вже є Закон про рідну мову,
Народ бажання підтвердив.
І шлях українському слову,
Забуте рідне тут збудив.
Ще чинний закон про освіту,
Біль Неньки у вічність забрав.
Вже українська йде по світу,
Для документів і забав.
П'ята колона «заспівала»,
Про «мир» з агресором навік.
Сама прекрасно падло знала,
Що мій народ вже звідти втік.
Ми не звернемо з того шляху,
Що попередник залишив.
Достатньо було того жаху,
Як «братній» нас народ душив.
17.07.2019 р.Анатолій Березенський
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Ну да лохам языковый закон и одновременно а себе с Ахметовым два облэнерго не корысти ради и все в течении одного утра..
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Через 50 років Порошенка будуть згадувати або ж як баригу, зрадника і вбивцю,
котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою Республікою Малороссії,
або ж як Першого Президента України.
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Таки да. Если у власти будут те, что Степана Бандеру и украинцев называют "фашистами", то Порошенка будут называть "барыгой".
Ну а для тех, кому Бандера - Герой, Порошенко - первый настоящий прукраинский Президент и ночной кошмар пуйла.
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Шоколадная шмаркля подала голос
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Парадоксально. Обещал ездить на лисапеде, а сейчас шага не может сделать без охраны.
Вот где наглая лож для избирателей.
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Еще ж не все до основанья своими турбоклешнями угробили. Осталась земля и мова, и приват для бени.
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Мова-армія-віра - то є парафія Пороха...Він то застовбив,запатентував і ви туди з клєшнями не лізьте...
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от і вчергове спалився провокатор володимир романчук. Можливо, навіть касапська мразота це.
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Если враг и вор , должен сидеть в тюрьме . Он не сидит , значит хороший человек . Говорит правильные вещи . Знаю одно , в выборах надо участвовать . Как оказалось , слабоумные - самая активная часть населения .
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Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков припускає можливість перегляду мовного закону в парламенті - принаймні один законопроєкт вже відправлений у профільний комітет.
Про це Разумков заявив в ефірі одного з телеканалів.
"Стосовно закону про мову, є законопроєкти, внесені народними депутатами, вони пройдуть комітет. Якщо я не помиляюся, як мінімум один з них пройшов комітет, я думаю, що вони потраплять до зали, а далі буде приймати рішення ВРУ", - зазначив спікер парламенту.
Сам Разумков заявив, що виступає наразі або російською, або українською мовами. Коли він не обіймав посаду спікера, він спілкувався російською - це була його принципова позиція, щоб довести, що російську мову в Україні ніхто не утискає, що нема потреби у тому, щоб хтось приходив і захищав його права як російськомовного.
Спікер Ради зазначив, що зараз, при виконанні обов'язків голови Верховної Ради, він говорить українською, але якщо під час ефірів йому ставлять питання російською, він намагається відповідати цією мовою.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував перегляд закону про державну мову.
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Сколько себя помню всегда презирал гавношоу 95 квартал и ни разу не смог заставить себя посмотреть это блевотное представление и никогда не мог себе представить что вот это существо станет президентом!ну как же надо было деградировать нации чтобы выбрать себе этого наркомана-паяца
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Схоже що так звана зелена команда нічого не навчилась від попередників,що побороли корупцію ,економіка зростає інвестиції йдуть ? На жаль швидкими темпами йдем до економічної кризи.Але все робится що б догодити рашистам ,які окупували нашу територію і вбивають наших громадян,ця влада може дуже погано закінчити ,як янукович .
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