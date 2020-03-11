 Мовний закон не потребує ревізії, не лізьте до нього своїми турбоклешнями, - Порошенко

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий Президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Нам не однаково. А вам? Ви самі казали "какая разница". То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову! Він виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами", - підкреслив він.
За словами Порошенка, команда "Європейської Солідарності" дуже делікатно врегулювала це питання.
"Нема жодних підстав і потреби, аби "Слуги народу" ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада України розгляне зміни до закону про функціонування української мови як державної.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
фактично, завдяки вам же, кацапомовним, росіску недомову можуть ввести по всій Україні.
Мовне питання вытаскивается для манипуляций. Мы все любим Украину и мову. Но не любим порошенко -вот для него главная проблема. Он будет даже моль в шкафу защищать, если ему это поможет вернуться в президенты. Ни.мова, ни Украина для него не важны.
он не медовый пряник,что бы его любить
его уважают,хотя бы за то,что кацапские прихвостни сидели в дупе тихо-тихо,и не позволяли себе таких высказываний ,как сейчас
что на донбасе не гибли каждый день наши ребята,
что ********* наклоняли кто только мог
что сделал клован ???просрал всё,что было достигнуто
Ради того чтобы сохранить свою хорошую работу они за 1-2 месяца выучат любой язык и станут патриотами похлеще Тараса Шевченко и Леси Украинки.
роботу і зарплати ?
ви щойно ототожнили українців з меркантильними і корисливими особами - заплати їм, вони і свою державу *********, або окупантові продадуться, так ?
а хто має будувати Україну - оці безініціативні раби ? які чекають на подачки ?
Разве не так?
Патриоты в любой стране составляют от силы 10-15% - это и есть военная элита нации. Остальные просто НАСЕЛЕНИЕ.
Раділи всі тим перемогам,
Що важко разом здобули.
З Європи позаду вимоги,
В закон, що треба, ми звели.
Пишаємось армії силі,
Безвізу та церкві своїй.
Вклоняємося мамі сивій,
Що стала свідком цих подій.
Як українські сини й дочки,
Рашиста б'ють на цій війні.
А на хрестах наші віночки,
По тим, що пали у ці дні.
Залишились діти сирітки,
Бо їх батьки в землі лежать,
Що збила коса смерті-тітки,
Коли спиняли Орди рать.
Вже зрадники загомоніли,
Що то «гражданская» війна,
То краще б вони поніміли,
Бо в тому є і їх вина.
Їм не сподобались закони,
Де Україна розцвіте,
І роблять різні перепони,
То їм не так, і це не те.
Вже є Закон про рідну мову,
Народ бажання підтвердив.
І шлях українському слову,
Забуте рідне тут збудив.
Ще чинний закон про освіту,
Біль Неньки у вічність забрав.
Вже українська йде по світу,
Для документів і забав.
П'ята колона «заспівала»,
Про «мир» з агресором навік.
Сама прекрасно падло знала,
Що мій народ вже звідти втік.
Ми не звернемо з того шляху,
Що попередник залишив.
Достатньо було того жаху,
Як «братній» нас народ душив.
17.07.2019 р.Анатолій Березенський
котрий задля власного збагачення розв'язав війну з Першою Республікою Малороссії,
або ж як Першого Президента України.
Ну а для тех, кому Бандера - Герой, Порошенко - первый настоящий прукраинский Президент и ночной кошмар пуйла.
Вот где наглая лож для избирателей.
Про це Разумков заявив в ефірі одного з телеканалів.
"Стосовно закону про мову, є законопроєкти, внесені народними депутатами, вони пройдуть комітет. Якщо я не помиляюся, як мінімум один з них пройшов комітет, я думаю, що вони потраплять до зали, а далі буде приймати рішення ВРУ", - зазначив спікер парламенту.
Сам Разумков заявив, що виступає наразі або російською, або українською мовами. Коли він не обіймав посаду спікера, він спілкувався російською - це була його принципова позиція, щоб довести, що російську мову в Україні ніхто не утискає, що нема потреби у тому, щоб хтось приходив і захищав його права як російськомовного.
Спікер Ради зазначив, що зараз, при виконанні обов'язків голови Верховної Ради, він говорить українською, але якщо під час ефірів йому ставлять питання російською, він намагається відповідати цією мовою.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував перегляд закону про державну мову.