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 Один віцепрезидент Ірану видужав, а інший – захворів на коронавірус

Ще один високопоставлений іранський чиновник заразився коронавірусом.

Цього разу йдеться про віцепрезидента Ісламської республіки Есхаке Джахангирі, повідомили в середу іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше на цю недугу захворіло кілька членів уряду, парламентаріїв.

Разом з тим віцепрезидент Ірану Массума Ебтекар, яка заразилися раніше, оголосила, що вона вже одужала.

За останніми даними МОЗ, в Ірані за останню добу кількість загиблих від коронавірусу зросла на 63 людини, а тих, що заразилися - майже на тисячу.

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Загальна кількість виявлених інфікованих в країні досягло 9 тис., понад 2950 одужали. Померли 354 людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180751
 
 
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хоч би один за одним )))
(ну якщо вже не всі одразу... всім гамузом))))
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О расследовании сбитого в Иране украинского самолёта и возне с черными ящиками можно уже забыть
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