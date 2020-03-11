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 Політика України, Київські новини
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 Поліція Києва реагуватиме на порушення обмежень, введених через загрозу коронавірусу, - Крищенко

Поліція Києва разом з органами влади в роз'яснювальному і адміністративному порядку реагуватиме на порушення обмежувальних заходів, введених в Києві через поширення коронавірусу у світі, зазначає начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

"Поліція Києва разом з органами влади реагуватиме на порушення введених обмежувальних заходів з боку торгових і розважальних центрів, кінотеатрів", - сказав Крищенко "Інтерфакс-Україна" в середу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мова може йти про відкликання дозвільних документів таких закладів, адміністративний порядок відповідальності.

"Насамперед, наші функції полягають у профілактичній, роз'яснювальній роботі", - підкреслив начальник главку.

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Також Крищенко додав, що жодні додаткові завдання в контексті введених обмежувальних заходів на поліцію Києва поки не покладаються.

Як повідомлялося, з метою запобігання поширенню коронавірусу на території Києва вводяться обмежувальні заходи з 12 березня до 31 березня 2020 року. Рішення призупиняє навчальний процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти всіх типів і форм власності, у вищих навчальних закладах. КМДА вирішила також обмежити проведення спортивних заходів у Києві, призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масові заходи, роботу розважальних центрів, розважальних зон у торгових центрах.

"Забезпечити обмеження проведення масових заходів на території Києва (понад 60 осіб), до участі в заходах допускатимуть тільки осіб, які пройшли термометрію", - сказано в протоколі засідання комісії від 11 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180747
 
 
 Топ коментарі
 
Полиция Киева будет реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса, - Крищенко



о ссуки

уже подготовились для принятия закона про укрземлю

и амнистею для бамбаса

но хрен им





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Неужели уже наступил тот момент когда палюция в Украине начнет хлестать дубинками всех кто собирается больше трех? А в общественном транспорте и метро тоже будут разгонять табуны людей или только под ВР?
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А маски подорожчали в 6 разів, вже почали з народу дерти...
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Аааа. Китаянка, которая прилетела в Киев - это ж не организация мероприятий)) Тогда ладно. Дыбилы, бл..ь.
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СРОЧНО РАЗРЕШИТЕ КОМПАРТИЮ УКРАИНЫ !!!
- пусть устраивают свои надцатые съезды в лучших совьецьких традициях...
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Полиция Киева будет реагировать на нарушения ограничений, введенных из-за угрозы коронавируса, - Крищенко



о ссуки

уже подготовились для принятия закона про укрземлю

и амнистею для бамбаса

но хрен им





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А маски подорожчали в 6 разів, вже почали з народу дерти...
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Українські поліцаї не дурні - на коронавірус з голою груддю хай Аваков сам кидається.
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А "приостанавливать" движение переполненного, в том числе и больными, городского транспорта тоже будут?
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Неужели уже наступил тот момент когда палюция в Украине начнет хлестать дубинками всех кто собирается больше трех? А в общественном транспорте и метро тоже будут разгонять табуны людей или только под ВР?
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тут ось кажуть...
Корпоративний клоун вирішив усіх перехитрити. Під шум коронавірусу накласти заборону на мітинги, протиснути розпродаж землі у ВР і ще, можливо, домовитися про щось на умовах Путіна в Нормандії. Єдина задача «карантину Зеленського» - спробувати без протестів здати країну. Источник: https://censor.net.ua/b3180727
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Це все робиться не під шум коронавірусу, а навпаки: сама істерія навколо коронавіруса спланована кураторами з Кремля саме з цією метою
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