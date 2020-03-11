 За розміщення дискредитаційних текстів проти Яценюка піар-фірми пропонують від $300 до безкінечності, - прессекретарка Лаппо

"Раз такі кампанії й надалі щедро фінансуються, тепер ми будемо висувати й фінансові претензії. Щоби вартість поширення брехні була дорожча за гонорари. Всі відсуджені кошти будуть спрямовуватися на українське військо", - написала у своєму Facebook прессекретарка прем’єр-міністра в 2014-2016 роках, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, передає Цензор.НЕТ.

"Комусь знову заважає Яценюк. Цікаво, скільки цього разу "замовники" вкладуть в інформаційну кампанію проти нього. В 2015-2016-му це було 30 мільйонів доларів, як стверджував колишній депутат утікач Онищенко", - написала вона.

За її словами, минулого тижня проросійські інформаційні ресурси почали масовано розповсюджувати брехню про Арсенія Яценюка: "Щойно він з’явився на кількох ефірах, як на нього пішла нова інформаційна атака. Використовується повний арсенал. Це не одна хвиля, а вже потужна кампанія, до якої підключаються (!) піар-фірми".

"Нам стало відомо, що такі фірми зараз звертаються до блогерів із пропозиціями розмістити готові дискредитаційні тексти проти Арсенія Яценюка. Їх просто пропонують блогерам публікувати в себе на сторінках. Ясно, що не за безкоштовно. За нашими даними, пропонують від 300 доларів до безкінечності за один такий пост", - написала прессекретарка.

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Перші такі проплачені матеріали, наголосила вона, вже опубліковано. Зокрема, такий з’явився на Facebook-сторінці Кіріла Молчанова: "Це – завсідник медведчуківських телеканалів та експерт Українського інституту політики, директором якого є такий собі Руслан Бортнік. Він відомий своїми проросійськими поглядами. У минулому, до речі, помічник "регіонала" й українофоба Колісніченка".

Ольга Лаппо нагадала, що Арсеній Яценюк вже неодноразово виграв суди проти таких "експертів", які поширювали свідомо неправдиву інформацію: "І ті були змушені спростовувати її".

"Раз такі кампанії й надалі щедро фінансуються, тепер ми будемо висувати й фінансові претензії. Щоби вартість поширення брехні була дорожчою за гонорари. Всі відсуджені кошти будуть спрямовуватися на українське військо", - написала вона.

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Крім того, нагадала вона, правоохоронні органи вже розслідують справу про дискредитацію прем’єр-міністра Арсенія Яценюка в 2014-2016 роках.

"Звертаємося до правоохоронців, щоб з’ясувати, хто і з якою метою відновив кампанію з оббріхування лідера "Народного Фронту", прем’єр-міністра 2014-2016 років. Хто стоїть за цим, і звідки йде фінансування цієї чергової брудної кампанії", - наголосила прессекретарка.

Вона звернулася до користувачів Facebook ділитися посиланнями на такі пости та ресурси, де поширюватимуть ці замовні матеріали. У коментарях уже почали з’являтися посилання на нові замовні публікації.

"За нашими даними - там, до речі, може бути щось про "хароший англійскій і тєлєфон МВФ", - додала прессекретарка.