 За розміщення дискредитаційні текстів проти Яценюка піар-фірми пропонують від $300 до нескінченності, - прессекретарка Лаппо

"Раз такі кампанії й надалі щедро фінансуються, тепер ми будемо висувати й фінансові претензії. Щоби вартість поширення брехні була дорожча за гонорари. Всі відсуджені кошти будуть спрямовуватися на українське військо", - написала у своєму Facebook прессекретарка прем’єр-міністра в 2014-2016 роках, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, передає Цензор.НЕТ.
"Комусь знову заважає Яценюк. Цікаво, скільки цього разу "замовники" вкладуть в інформаційну кампанію проти нього. В 2015-2016-му це було 30 мільйонів доларів, як стверджував біглий колишній депутат Онищенко", - написала вона.
За її словами, минулого тижня проросійські інформаційні ресурси почали масовано розповсюджувати брехню про Арсенія Яценюка: "Щойно він з’явився на кількох ефірах, як на нього пішла нова інформаційна атака. Використовується повний арсенал. Це не одна хвиля, а вже потужна кампанія, до якої підключаються (!) піар-фірми".
"Нам стало відомо, що такі фірми зараз звертаються до блогерів із пропозиціями розмістити готові дискредитаційні тексти проти Арсенія Яценюка. Їх просто пропонують блогерам публікувати в себе на сторінках. Ясно, що не за безкоштовно. За нашими даними, пропонують від 300 доларів до безкінечності за один такий пост", - написала прессекретарка.
Перші такі проплачені матеріали, наголосила вона, вже опубліковані. Зокрема, такий з’явився на Facebook сторінці Кіріла Молчанов: "Це – завсідник медведчуківських телеканалів та експерт Українського інституту політики, директором якого є такий собі Руслан Бортнік. Він відомий своїми проросійськими поглядами. У минулому, до речі, помічник "регіонала" і українофоба Колісніченка".
Ольга Лаппо нагадала, що Арсеній Яценюк вже неодноразово виграв суди проти таких "експертів", які поширювали завідома неправдиву інформацію: "І ті були змушені спростовувати її".
"Раз такі кампанії й надалі щедро фінансуються, тепер ми будемо висувати й фінансові претензії. Щоби вартість поширення брехні була дорожча за гонорари. Всі відсуджені кошти будуть спрямовуватися на українське військо", - написала вона.
Крім того, нагадала вона, правоохоронні органи вже розслідують справу про дискредитацію прем’єр-міністра Арсенія Яценюка в 2014-2016 роках.
"Звертаємося до правоохоронців з’ясувати, хто і з якою метою відновив кампанію з оббріхування лідера "Народного Фронту", прем’єр-міністра 2014-2016 років. Хто стоїть за цим, і звідки йде фінансування цієї чергової брудної кампанії", - наголосила прессекретарка.
Вона звернулася до користувачів Facebook ділитися посиланнями на такі пости та ресурси, де поширюватимуть ці замовні матеріали. У коментарях уже почали з’являтися посилання на нові замовні публікації.
"За нашими даними - там, до речі, може бути щось про "хароший англійскій і тєлєфон МВФ", - додала прессекретарка.
У Порошенко все достижения біли виртуальніми, которые были незаметны простому обывателю. Они состояли из лозунгов, типа антипутинская каалиция, томос безвиз и пр
У Зеленского же все провалы сугубо виртуальные, которые нельзя заметить простому обывателю, ибо газ подешевел, бензин подешевел, коммуналка подешевела и самое главное - перестали расти цены по 700-900% как у порошенки
Яценюка власть пока не видит ни на каких постах (имхо)
но народный фронт чего-то вдруг взялся его пиарить со всей дури
особенно раздувается версия, что якобы яценюк кандидат на главу НБУ (на самом деле нет)
вот и бегает яценюк по всем ток-шоу и во все горло орет, что он типа крутой кризис-менеджер и тока он может спасти банковскую систему и вообще всю страну
и тут же гордо во все горло орет, что он отказывается (хотя на самом деле емсу никто не предлагает)
эта статья из той же оперы - надо пиарить Яценюка, хз зачем
с тех самых пор. когда он лично по ТВ давал интервью с АТО, типа мы окружаем сепаров и оставляем им проход, наша цель выдавить противника за пределы Украины.
То есть его цель (и цель всей шоколадной банды) было не уничтожать террористов, а договариваться и выдавливать их, всегда оставляя им удобный путь для отступления
Я лично считаю это прямой изменой. предательством и т.д.
я бы за 150$ нанял бы шестерых порохоботов и они бы его так кафном засыпали. что уж никогда не отмоется
Это бородатое говнище пытаются обратно всунуть в высокую украинскую политику, а оно туда никак не пролазит и сильно, к тому же, воняет старыми грехами.
В надежде на короткую память украинцев о его героическом Правительстве, сейчас начинается информационная кампания по отбеливанию имиджа Яценюка.
Все чаще мы сможем наблюдать на политических Ток-шоу и передачах экс-Премьера с тезисами, что он спас страну и остановил обрушение экономики в Украине.
Сейчас западные партнеры нам будут советовать не забыть о таком гениальном экономисте, а Ахметов просить назначить его на одну из должностей в Правительстве или НБУ.
Писать о том как Яценюк уничтожил рейтинг своей партии и стал мемом человек-стена не нужно, а вот о факте коррупционных взаимоотношений с Ринатом Леонидовичем знают не все.
Союз олигарха и Премьера в 2014 году позволил запустить десятки коррупционных схем, на которых Ахметов заработал сотни миллионов долларов, но самая выгодная схема касалась коммунальных тарифов.
Заложив во все платежки свой процент Яценюк смог стать миллионером, а Ахметов монополистом тепло-энергетическом комплексе страны.
Про зелёную энергетику и тариф на 500% выше обычного, который компенсировало государство, а Ринат продувал электричество с ТЭЦ вообще промолчим. Теперь всем понятно почему так старается Ринат Ахметов вернуть в политику человека-стену и куля в лоб!
Именно Ахметов попросил Шустера посвятить первую часть эфира на ток-шоу «Шустер онлайн» новому Премьер-министру и посадить рядом «сбитого» Арсения Яценюка.
Михаила Саакашвили посадили для красоты, чтобы не сильно бросалось в глаза «пиар акция». Главная отговорка, пригласили тех, кто «ровня» новому Премьер-министру.
Первая часть была полностью оплачена Яценюком, который попросил сделать ему информационно теплую ванну без лишних «гостей».
Источник уточняет, что по слухам цена вопроса, «премия» программе Шустер онлайн в размере 200.000$.
Таким технологическим ходом политтехнологи хотят прировнять Яценюка к Шмыгалю, а лоббисты хотят продвинуть Яценюка в правительство.
Сейчас даже обсуждается один из вариантов, что Арсений Яценюк может стать советником Дениса Шмыгаля.
Это будет первая ступенька вхождения Яценюка в правительство.
Даючи зелене світло бізнесу олігархів на окупованому півострові, уряд Арсенія Яценюка додатково дискримінував громадян України із Криму. Постанова №1035 Кабінету міністрів прирівняла особисті пожитки людей при перетині адмінмежі до товарів. І відмінити цю несправедливість вдалося лише через суд. Завдання постанови було в тому, щоб зупинити економічні зносини з окупованою територією. Обмеження не повинні були стосуватися особистих речей громадян із Криму при переїзді та засобів виробництва при евакуації бізнесу.
https://investigator.org.ua/ua/publication/205863/
Та так само за бабло продасть... може, не маму... а нас з тобою - на раз.
И да, напоминаю: с 1998 в Украине системная власть не менялась
Платіть гади, роялті!