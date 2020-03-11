EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  3065  142
Все про:дезінформація (89) провокація (556) чорний піар (32) Яценюк (2264)

 За розміщення дискредитаційні текстів проти Яценюка піар-фірми пропонують від $300 до нескінченності, - прессекретарка Лаппо

Замовники нової дисредитаційної кампанії проти Арсенія Яценюка підключили до інформаційної атаки піар-фірми.

"Раз такі кампанії й надалі щедро фінансуються, тепер ми будемо висувати й фінансові претензії. Щоби вартість поширення брехні була дорожча за гонорари. Всі відсуджені кошти будуть спрямовуватися на українське військо", - написала у своєму Facebook прессекретарка прем’єр-міністра в 2014-2016 роках, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, передає Цензор.НЕТ.

"Комусь знову заважає Яценюк. Цікаво, скільки цього разу "замовники" вкладуть в інформаційну кампанію проти нього. В 2015-2016-му це було 30 мільйонів доларів, як стверджував біглий колишній депутат Онищенко", - написала вона.

За її словами, минулого тижня проросійські інформаційні ресурси почали масовано розповсюджувати брехню про Арсенія Яценюка: "Щойно він з’явився на кількох ефірах, як на нього пішла нова інформаційна атака. Використовується повний арсенал. Це не одна хвиля, а вже потужна кампанія, до якої підключаються (!) піар-фірми".

"Нам стало відомо, що такі фірми зараз звертаються до блогерів із пропозиціями розмістити готові дискредитаційні тексти проти Арсенія Яценюка. Їх просто пропонують блогерам публікувати в себе на сторінках. Ясно, що не за безкоштовно. За нашими даними, пропонують від 300 доларів до безкінечності за один такий пост", - написала прессекретарка.

Читайте також: Facebook ліквідував велику фабрику тролів в Україні: серед видалених FB-сторінок - Hyser, Znaj.ua, Politeka

Перші такі проплачені матеріали, наголосила вона, вже опубліковані. Зокрема, такий з’явився на Facebook сторінці Кіріла Молчанов: "Це – завсідник медведчуківських телеканалів та експерт Українського інституту політики, директором якого є такий собі Руслан Бортнік. Він відомий своїми проросійськими поглядами. У минулому, до речі, помічник "регіонала" і українофоба Колісніченка".

Ольга Лаппо нагадала, що Арсеній Яценюк вже неодноразово виграв суди проти таких "експертів", які поширювали завідома неправдиву інформацію: "І ті були змушені спростовувати її".

"Раз такі кампанії й надалі щедро фінансуються, тепер ми будемо висувати й фінансові претензії. Щоби вартість поширення брехні була дорожча за гонорари. Всі відсуджені кошти будуть спрямовуватися на українське військо", - написала вона.

Крім того, нагадала вона, правоохоронні органи вже розслідують справу про дискредитацію прем’єр-міністра Арсенія Яценюка в 2014-2016 роках.

"Звертаємося до правоохоронців з’ясувати, хто і з якою метою відновив кампанію з оббріхування лідера "Народного Фронту", прем’єр-міністра 2014-2016 років. Хто стоїть за цим, і звідки йде фінансування цієї чергової брудної кампанії", - наголосила прессекретарка.

Вона звернулася до користувачів Facebook ділитися посиланнями на такі пости та ресурси, де поширюватимуть ці замовні матеріали. У коментарях уже почали з’являтися посилання на нові замовні публікації.

"За нашими даними - там, до речі, може бути щось про "хароший англійскій і тєлєфон МВФ", - додала прессекретарка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180744
 
   
 Топ коментарі
 
Да... Сожрали Сеню в свое время... Был бы сильный премьер...
 показати весь коментар
 
О чем? О фейковых новостях о стене?
 показати весь коментар
 
Да, фактически сильнейший премьер за всю историю, в 2014м то экономику принять. При чем что с говном мешали все, а ничего не нарыли. жаль этот народишко, который его мозги променял на бенин хер и сериал сваты.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
ты думаешь, что я, точно как ты, сижу тут дежурю и тщательно мониторю свои диалоги??)))) За розміщення дискредитаційні текстів проти Яценюка піар-фірми пропонують від $300 до нескінченності, - прессекретарка Лаппо - Цензор.НЕТ 2570 За розміщення дискредитаційні текстів проти Яценюка піар-фірми пропонують від $300 до нескінченності, - прессекретарка Лаппо - Цензор.НЕТ 2570
 показати весь коментар
 
какая разница между Порошенко и Зеленским?
У Порошенко все достижения біли виртуальніми, которые были незаметны простому обывателю. Они состояли из лозунгов, типа антипутинская каалиция, томос безвиз и пр
У Зеленского же все провалы сугубо виртуальные, которые нельзя заметить простому обывателю, ибо газ подешевел, бензин подешевел, коммуналка подешевела и самое главное - перестали расти цены по 700-900% как у порошенки
 показати весь коментар
 
Ты превзошел себя, пусть все читают...
За розміщення дискредитаційні текстів проти Яценюка піар-фірми пропонують від $300 до нескінченності, - прессекретарка Лаппо - Цензор.НЕТ 2560
 показати весь коментар
 
 
Один только момент, углеводороды подешевели на мировых рынках не из за зеленского...
 показати весь коментар
 
кацапские методички слушаешь о плохой власти в Украине, тебе ж больше ничо не надо
 показати весь коментар
 
 
Навіщо потрібні тексти,як що немає Сеніного тину?
 показати весь коментар
 
ой вей, а ви таки ездили за посмотгеть?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поясняю:
Яценюка власть пока не видит ни на каких постах (имхо)
но народный фронт чего-то вдруг взялся его пиарить со всей дури
особенно раздувается версия, что якобы яценюк кандидат на главу НБУ (на самом деле нет)
вот и бегает яценюк по всем ток-шоу и во все горло орет, что он типа крутой кризис-менеджер и тока он может спасти банковскую систему и вообще всю страну
и тут же гордо во все горло орет, что он отказывается (хотя на самом деле емсу никто не предлагает)
эта статья из той же оперы - надо пиарить Яценюка, хз зачем
 показати весь коментар
 
Ну Аваков тоже из НФ, и устраивает вас полностью, до самых ЗЕленых соплей...
 показати весь коментар
 
 
лично меня аваков резко не устраивает с 2014
с тех самых пор. когда он лично по ТВ давал интервью с АТО, типа мы окружаем сепаров и оставляем им проход, наша цель выдавить противника за пределы Украины.
То есть его цель (и цель всей шоколадной банды) было не уничтожать террористов, а договариваться и выдавливать их, всегда оставляя им удобный путь для отступления
Я лично считаю это прямой изменой. предательством и т.д.
 показати весь коментар
 
Настоящий революционер, готов был получить пулю в лоб за интересы народа. славные были времена..
 показати весь коментар
 
 
Много кацапов в Чечне зарезал, следственный комитет РФ до сих пор штормит...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кстати, я бы согласился за 500$ в неделю нарисовать десяток антияценюкских статей
я бы за 150$ нанял бы шестерых порохоботов и они бы его так кафном засыпали. что уж никогда не отмоется
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кому нужно это бородатое говно, которое в своё время нехило обокрало Украину?! "Стену яйценюка" народ этой куче говна не забудет и не простит, мы же не аквариумные рыбки какие-то.
Это бородатое говнище пытаются обратно всунуть в высокую украинскую политику, а оно туда никак не пролазит и сильно, к тому же, воняет старыми грехами.
 показати весь коментар
 
кац ты б лучше о вечном правления своего диктатора беспокоился
 показати весь коментар
 
 
Человек-Стена Арсений Яценюк пытается вернуться в политику через структуры Рината Ахметова.

В надежде на короткую память украинцев о его героическом Правительстве, сейчас начинается информационная кампания по отбеливанию имиджа Яценюка.

Все чаще мы сможем наблюдать на политических Ток-шоу и передачах экс-Премьера с тезисами, что он спас страну и остановил обрушение экономики в Украине.

Сейчас западные партнеры нам будут советовать не забыть о таком гениальном экономисте, а Ахметов просить назначить его на одну из должностей в Правительстве или НБУ.

Писать о том как Яценюк уничтожил рейтинг своей партии и стал мемом человек-стена не нужно, а вот о факте коррупционных взаимоотношений с Ринатом Леонидовичем знают не все.

Союз олигарха и Премьера в 2014 году позволил запустить десятки коррупционных схем, на которых Ахметов заработал сотни миллионов долларов, но самая выгодная схема касалась коммунальных тарифов.

Заложив во все платежки свой процент Яценюк смог стать миллионером, а Ахметов монополистом тепло-энергетическом комплексе страны.

Про зелёную энергетику и тариф на 500% выше обычного, который компенсировало государство, а Ринат продувал электричество с ТЭЦ вообще промолчим. Теперь всем понятно почему так старается Ринат Ахметов вернуть в политику человека-стену и куля в лоб!

Именно Ахметов попросил Шустера посвятить первую часть эфира на ток-шоу «Шустер онлайн» новому Премьер-министру и посадить рядом «сбитого» Арсения Яценюка.

Михаила Саакашвили посадили для красоты, чтобы не сильно бросалось в глаза «пиар акция». Главная отговорка, пригласили тех, кто «ровня» новому Премьер-министру.

Первая часть была полностью оплачена Яценюком, который попросил сделать ему информационно теплую ванну без лишних «гостей».

Источник уточняет, что по слухам цена вопроса, «премия» программе Шустер онлайн в размере 200.000$.

Таким технологическим ходом политтехнологи хотят прировнять Яценюка к Шмыгалю, а лоббисты хотят продвинуть Яценюка в правительство.

Сейчас даже обсуждается один из вариантов, что Арсений Яценюк может стать советником Дениса Шмыгаля.

Это будет первая ступенька вхождения Яценюка в правительство.
 показати весь коментар
 
 
госспади - да шо ты черт побери такое несешь?))) хотя глупо наверное спрашивать у бота... или заказное очередное дерьмо
 показати весь коментар
 
ВЕЗ "КРИМ'


Даючи зелене світло бізнесу олігархів на окупованому півострові, уряд Арсенія Яценюка додатково дискримінував громадян України із Криму. Постанова №1035 Кабінету міністрів прирівняла особисті пожитки людей при перетині адмінмежі до товарів. І відмінити цю несправедливість вдалося лише через суд. Завдання постанови було в тому, щоб зупинити економічні зносини з окупованою територією. Обмеження не повинні були стосуватися особистих речей громадян із Криму при переїзді та засобів виробництва при евакуації бізнесу.

https://investigator.org.ua/ua/publication/205863/
 показати весь коментар
 
кацапа! дыма без огня не бывает! гугл тебе в опу За розміщення дискредитаційні текстів проти Яценюка піар-фірми пропонують від $300 до нескінченності, - прессекретарка Лаппо - Цензор.НЕТ 6776!
 показати весь коментар
 
дивися в корінь, гетьман. Не помиляйся.
 показати весь коментар
 
только что нагуглил этот же текст на многих разных сайтах.. значит еси руцня так метушиться по поводу Яценюка, значит он все делал правильно
 показати весь коментар
 
а ахметов, що - білий і пухнастий?
Та так само за бабло продасть... може, не маму... а нас з тобою - на раз.
 показати весь коментар
 
хотя лично у меня нет глубоких антипатий к яценюку, в свое время он помог стране, не бескорыстно, конечно, но кто там пля бескорыстен.
И да, напоминаю: с 1998 в Украине системная власть не менялась
 показати весь коментар
 
бггг да кому нахрен сдался этот кроль?
 показати весь коментар
 
 
Те кто пишет про стену и миллиард, кулю влоб - тупые имбицилы.. Обьясняю почему: 1) Потому что стену с кацапией таки надо достроить! 2) миллиард? а почему не 10? может сразу 15? - факты, давайте факты. 3) куля влоб - если это предьява ему, то это очень жалкая попытка... Ах да, руцки ты лучше глять как вас круто путин всех вместе поимел с обнулением выборов))), но вы все равно это проглотите )) рабы!
 показати весь коментар
 
 
Ми вас зрозуміли, у нас демократія, голосуйте за Сєню.
 показати весь коментар
 
зажопи зебілам надали свіжий кокс зі свжими методичками від пригожина. Дісталось і Alter Nator.
 показати весь коментар
 
 
Кому потрібен цей труп, аби з нього робити героя? Ну, крім самого Сєні.
 показати весь коментар
 
 
Что-то много яйценюха последнее время. Не получилось лысого турчика в снбо оставить, так теперь сам сеня хочет к корыту пролезть.
 показати весь коментар
 
 
вы видели стену яйценюха ?? нет. а она есть....
 показати весь коментар
 
 
Не забувайте з усіх своїх негативних комментів, відсюнявить Кролику зелені, за ведення дескридитаційної компанії.
Платіть гади, роялті! За розміщення дискредитаційні текстів проти Яценюка піар-фірми пропонують від $300 до нескінченності, - прессекретарка Лаппо - Цензор.НЕТ 2238
 показати весь коментар
 
 
Из всех коррупционеров Украины Яценюк один из самых достойных. Он не предатель. Он просто вор. Он не помогал Путину, как помогал ему Порошенко или помогает сейчас шмаркля. Хотя пилил бюджет в свою пользу и ему помогала Яресько. Просадили гривну в 4 раза тоже благодаря ему. А реформу банков с Гонтаревой лучше бы не делали. Так. что в его ОПГ работали и Яресько и Гонтарева. Но это воровство интеллектуальное, не такое грубое как у других воров Украины.
 показати весь коментар
 
ще одна методичка пригожина прорізалась, в зебіла-провокатора Владимир Сухов e5dee246
 показати весь коментар
 
 
Просто кроличьему бандикуту нужно вернуться в политику, чтобы наворовать ещё немного денег, для этого задействованы все методы. Но договариваться Яценюку о гешефтах уже не с кем, вот и он носится как дурень со ступой по радио и телеканалам.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору