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Все про:громадянство (614) Росія (26670) російська мова (122)

 Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови

Це дасть змогу надавати українцям російське громадянство у спрощеному порядку.

Рішення було прийнято на пленарному засіданні Ради Федерації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Носіями російської визнаватимуть громадян України і Білорусі, які вільно володіють мовою. Їм не потрібно буде проходити для цього співбесіду з комісією.

Нові правила поширюються на тих українців і білорусів, які або прямі родичі яких постійно проживають чи раніше постійно проживали на території РФ або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР.

Тепер закон має підписати Путін, і через 3 місяці після цього нова норма набере чинності.

Читайте також: Бойовики НЗФ "ДНР" позбавили українську мову "статусу державної" в окупованому Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180743
 
   
 Топ коментарі
 
Якби українці себе поважали - то вже давно би перейшли на українську мову спілкування, цурались би всього росіского.
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мы теперь все носители русского языка на свалку истории.
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Совет Федерации РФ-- идет нахутор вместе со своими зарыгаными пачпортами Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка - Цензор.НЕТ 2643
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мы теперь все носители русского языка на свалку истории.
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кстати очень может быть. для нормальной жизни языка необходимо наличие критической массы носителей высокого уровня. не уверен, что без украинцев и евреев...
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Чтоб нажираться боярой и им и языка жестов хватит.
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Совет Федерации РФ-- идет нахутор вместе со своими зарыгаными пачпортами Совет Федерации РФ разрешил без экзамена признавать украинцев носителями русского языка - Цензор.НЕТ 2643
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бужанский очень рад ,может вне очереди получить гражданство и продвигать ру язык в раде дальше Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 8225
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Якби українці себе поважали - то вже давно би перейшли на українську мову спілкування, цурались би всього росіского.
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Чому це???
Київська Русь була, коли московського каганату не було, навіть в проєкті.......
Мова також була..........
Зараз її носіями є Болгарія, Україна, Білорусь та деякі балканські країни)
Тоді, на Московії з'явився Каганат....... Вони вирішили зробити "русський изык"..... І зробили суржик........
Доречі. Великий відсоток московитів становлять, на жаль, громадяни Слов'янських Країн, які асимілювалися в каганаті і продали свої корені((((((((((
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КУРИЦА я вижу как ты сильно уважаешь и поважаешь себя как украинку.Я Украинец ( с большой буквы) но такие грамматические ошибки не делаю. Не стой из себя ЛЕСЮ УКРАИНКУ.
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Зашебісь, тепер вони мають право захищати нас від людожерів руцкіх младенцафф?
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На самом деле - полная туфта и профанация.
Как будь-то на Донбассе и в Крыму при раздаче вонючих кацапских пачпортов раньше экзамены заставляли сдавать.

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честно говоря, они не являются носителями русского языка - только матерным хорошо владеют
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Надеюсь все ватопитеки сьедут в рашку- засрашку
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Ну я носитель русского языка. А какое отношение к русскому языку имеют к нему о-о-окаающие вологодские и акающие ма-аскивчки? Не говоря уже о бурятах, однако, или гарачих кавказцах.
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большинство их которых и пары предложений без ошибок написать не сможет
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Путлеру несколько миллионов человек в 2014 кричали по-русски: "Пшел нах !". Но оно по-русски плохо понимает, потому прислал бурятов и чеченцев защищать русскоязычных.
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Я думал сейчас епидемия носителей короновируса, но походу епидемия носителей рузгогоязыга сейчас еще страшнее. При вирусе рузгого языга поражается головной мозг, человекообразное существо неадекватно реагирует на происходящее, пытается целенаправлено заразить вирусом других людей, а если не удастся то пытается уничтожить здорового человека физически
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Все идет к развалу страны, многие это понимают. Как будут делить территории - вопрос. Россия за собой хочет застолбить кусок.
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дык, на востоке Украины русский язык чище, чем самой кацапии))))
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носитеь русского языка из вагона выходит и кричит:
-Патаскун,патаскун!
-Я не патаскун,я носильщик.
-Тогда изнасилуй мой чемодан.
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Сатана під шумок Всесвітньої коронавірусної кризи буде нападати. Всрешся! Твої війська теж не з заліза. Коронавірус їм «поможе»
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Эт общство трзвости?
Да, вы пришли по адресу, это мы.
А я пршёл вам скзть чтобы вы на мня не рсщитывали!
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Получается я носитель этой заразы? как от нее избавиться?какие нужны "антибиотики"?
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паляниця моя, рідна...але ж я ще й носій, по кацапським законам, їхньої зарази...
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Кожне слово українською - то постріл у бік кровожерного "русского міра".
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До речі, за кацапськими законами всі дописувачі на Цензорі - екстремісти. Чим я, особисто, пишаюся. Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 5678
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так вони, кремлівські орки, хочуть оправдати потенційну окупацію всеї України... її асиміляцію і знищення українців.
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Ну так большинство из нас носители и не только русского,а и диугих,так что из этого? я что обязан люблю или буду любить ту страну откуда этот язык? Сомневаюсь что все американцы и канадцы любят Англию ту страну откуда их язык произошел
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Нічого кацапи, прийде час ви всі будете носіями української мови.
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хотя знаете, они со своим пониженным IQ вряд ли украинский осилят...
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Взагалі то українців та білорусів треба визнати єдиними носіями руської мови, бо кацапня в ній ні в зуб ногою.
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Надо как то налогом их обложить за использование нашего языка. Пусть свой придумывают.
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Отож, треба кацапні за її використання - у зуб ногою!
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Визнати носіями кацапського язика в українських сраках.
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Ми то носітелі. а рашковани - носільщікі. Так як вони російську мову ніхто не насілує.
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В мене є питання, якщо папуга верещить " Путін - *****", він носій російької мови чи летун?
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Термин "носитель русского языка" ассоциируются у меня с "носителем" вируса, туберкулеза и т.д.
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Це іпануте гєбняве чмо навіть не зрозумів що тим самим прискорив рішення певной кількості рускаізичних украінців перейти на украінську мову, вважав що воно трохе розумнйше
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Вата, щастя вам підвалило! Можете без екзаменів натурулізуватися на родине.
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в паРашников сча весенняя акция: любой кто купит язык в отделе "гастрономия" и сразу положит его в авоську - автоматически становится "носителем языка" Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 8080
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В дупу собі запхніть ті паспорта кацапські, да поглибше!
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приток в рашу беларусов и украинцев явно падает. а ей, та хоть на ту же нефтегазодобычу, нужны образованные и роботящие расходники, а не сопственные олканы и среднеазиаты с китайцами.
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немного не в тему , у нас иммиграционная служба дает гражданство чуркам которые по украински совсем не понимают , но звонкая монета дает привилегию
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Валентине Терешковой
За полёт космический
Подарили в целлофане
Х*й автоматический.

Но на российский трон она его посадила только через 60 лет.
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Значит скоро пойдут нас "спасать"...........
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Людоньки як же ви любите просто трендіть і тупо гигикать. А як вам така ситуація...це до речі я б хотів спитати і у Зеленського. Россія простила умови прийняття громадянства скасувавши іспит з кацапської мови. Україна хоче прийняти закон про подвійне громадянство. Так? Так. А тепер дивіться. Мало того що тепер з точки зору Кацапської Путінської Имперії українці теж будуть вважатись рукоязиянимі і вона захоче "захищати" як і на Донбасі так Українька "свята" і тупа влада прийме подвійне громадянство і тоді той хто буде мати подвійне громадянство російське і Українське і не має любові до України і не має совісті на закнних правах може знов заорати "ХЛО введі" я громадянин россії а мене в україні "уніжают" ...І що буде далі як ви думаєте людонькі ? Ото ж бо і воно а ви тут все хамствуєте та змагаєтесь хто з вас остріше ляпне... Не жартуйте в смуті а за країну думайте і переживайте.
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Слушна думка. Але за "просто трендіть і тупо гигикать" залишу без лайка.
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З чого ви взяли люди що мені потрібні ваші Лайки...? Мені потрібно щоб ви мудро поступали і чітко мислили....Це не заради визнання ....я За країну хвилююсь.
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З чого ти взяв, шо я взяв? Я просто висловив своє ставлення.
А за країну тут багато хто хвилюється. Навіть якщо вони "тупо гигикають".
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Добре ... Ні я розумію що о те гигикання Українцям впарювавали дуже довго -сидром 95 ти гигикань за президентом.... але ж ви розумієте що цей синдром заважає знаходити правильні рішення...Люди автоматично шукають смішне а не правильне... а це не одне і теж
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"Люди автоматично шукають смішне а не правильне..."
Я б сказав, що тут все відбувається суто індивідуально - it depends. І у когось - саме так і є.
Наприклад, спостергіаючи за Зе, можна дійти висновку, що він "шукає смішне, а не правильне", і у нього це, дійсно, не одне і теж.

Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 2163
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А ви я бачу теж...як він шакаєте лише смішне а не правильне рішення?????)))))) У вас теж синдорм 95-ти гигикань президента ...? Не зроблю правильно так хочь поржу? ))))) Добре хто на що гожий....)))) Веселітся шановний.))))
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- А ви я бачу теж...як він шакаєте лише смішне а не правильне рішення.
- Правильне - це обов'язково сумне? Чи лише твоє?
- Веселітся шановний.
- Дякую, дуже дякую. ©
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Був такий гурт на прикинці СРСР і після кончини того "Гражданська оборона" альбом "приг-скок" є пісня для вас безутешно веселих

Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 1516Про дурачка

Автор: Е.Летов
Альбом: Прыг-СкокХодит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя

Идёт Смерть по улице,несёт блины на блюдце
Кому вынется - тому сбудется
Тронет за плечо,поцелует горячо
Полетят копейки из-за пазухи долой

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя

Зубчатые колёса завертелись в башке
В промокшей башке под бронебойным дождём
Закипела ртуть,замахнулся кулак -
Да только если крест на грудь,то на
последний глаз - пятак

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя

Моя мёртвая мамка вчера ко мне пришла
Всё грозила кулаком,называла дураком
Предрассветный комар опустился в мой пожар
Захлебнулся кровью из моего виска

Ходит дурачок по миру
Ищет дурачок глупее себя

А сегодня я воздушных шариков купил
Полечу на них над расчудесной страной
Буду пух глотать,буду в землю нырять
И на все вопросы отвечать: «ВСЕГДА ЖИВОЙ!»

Ходит дурачок по небу
Ищет дурачок глупее себя

Светило солнышко и ночью и днём
Не бывает атеистов в окопах под огнём
Добежит слепой,победит ничтожный
Такое вам и не снилось

Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя

Подробности на официальном сайте «Гражданской Обороны» http://www.gr-oborona.ru/texts/1056915813.html#ixzz6GOnHvoRd
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Кацапомразота ніяк не заспокоїться.
Ти їх за двері виштовхуєш, а вони у вікно лізуть.

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Ух ты..та они уже давно признали..еще в совке...(((
Когда я поступал в военное училище, в ихней методичке для поступающих было четко указано (представители национальных республик вместо сочинения по русскому языку пишут изложение продиктованного текста)...на что, я и мой кореш по абитуриентской койке купились))) У меня по рус язычку было 3 в школе (сильно гуманитарку не любил) пришлось маме нанимать репититора руского язычка, которая учила мене писать немножычка грамотно. и готовила под испражнение изложение...
И тут мне заявляют украинский язык национальным не является ((( и нужно написать сочинение ((( И нас выводят из группы азиатов(((( Но тут же нас спас тот кто в написании изложения отказал ...говорит "садитесь посередине и доставайте шпаргалки "как закалялась сталь"...списывайте никто не тронет...так мы и сделали...получил оценку 4...получил проходной бал ....кореш тоже ))))
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рашист,оккупирующий украинскую землю и ведущий войну с Украиной и ее народом , есть лютый враг против государства Украина ,украинского народа, в том числе и против граждан Украины.которые есть носителями языка
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Ну не русских же бурятов признавать носителями русского языка.
Однако.
30 лет независимости в Украине ужасно притесняли русский язык и при этом каждый украинец является носителем русского языка. Логика?
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Этот закон позволяет дегенератам не учить даже русский язык!
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Можливо, хтось з українців і клюне на цей гачок від РуSSкава Міра, який закидає паРаша.
Можливо навіть, що таких буде 40 чи навіть 73 відсотки.
Але для патріотичних громадян України "сіяющій Русскій МірЪ" виглядає ось так:

Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 9539
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******** расеянское общество надеется что после принятия этого идиотского решения толпы украинцев ринутся осаждать расеянские консульства и посольства с целью получить расеянское гражданство? Что-то я очень сильно в этом сомневаюсь. Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 8435
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Схоже, шо сподіваються небезпідставно. Мабуть, їх надихнули результати наших останніх президентських виборів.
Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 9158
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Черговий пропагандистський вивих путіноідів. Дуже нагадує заклики ЦК КПРС до свят Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови - Цензор.НЕТ 7558
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Справедливо звучит как носитель винерического заболевания.
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А чому рашистів так непокоїть знаня української мови ? а по друге кому потрібне те російське громадянство ,окрім колоборантів з ордло?
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Сподіваюсь тепер та вата яка хотіла, але не була в змозі скласти іспит зі знання язіка, впевнено отримає паспорта громадян Ряхи і уїпе навічно з території України...
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