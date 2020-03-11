 Рада Федерації РФ дозволила без іспиту визнавати українців носіями російської мови

Рішення було прийнято на пленарному засіданні Ради Федерації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
Носіями російської визнаватимуть громадян України і Білорусі, які вільно володіють мовою. Їм не потрібно буде проходити для цього співбесіду з комісією.
Нові правила поширюються на тих українців і білорусів, які або прямі родичі яких постійно проживають чи раніше постійно проживали на території РФ або на території, яка належала до Російської імперії чи СРСР.
Тепер закон має підписати Путін, і через 3 місяці після цього нова норма набере чинності.
Київська Русь була, коли московського каганату не було, навіть в проєкті.......
Мова також була..........
Зараз її носіями є Болгарія, Україна, Білорусь та деякі балканські країни)
Тоді, на Московії з'явився Каганат....... Вони вирішили зробити "русський изык"..... І зробили суржик........
Доречі. Великий відсоток московитів становлять, на жаль, громадяни Слов'янських Країн, які асимілювалися в каганаті і продали свої корені((((((((((
Как будь-то на Донбассе и в Крыму при раздаче вонючих кацапских пачпортов раньше экзамены заставляли сдавать.
-Патаскун,патаскун!
-Я не патаскун,я носильщик.
-Тогда изнасилуй мой чемодан.
Да, вы пришли по адресу, это мы.
А я пршёл вам скзть чтобы вы на мня не рсщитывали!
За полёт космический
Подарили в целлофане
Х*й автоматический.
Но на российский трон она его посадила только через 60 лет.
А за країну тут багато хто хвилюється. Навіть якщо вони "тупо гигикають".
Я б сказав, що тут все відбувається суто індивідуально - it depends. І у когось - саме так і є.
Наприклад, спостергіаючи за Зе, можна дійти висновку, що він "шукає смішне, а не правильне", і у нього це, дійсно, не одне і теж.
- Правильне - це обов'язково сумне? Чи лише твоє?
- Веселітся шановний.
- Дякую, дуже дякую. ©
Про дурачка
Автор: Е.Летов
Альбом: Прыг-СкокХодит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя
Идёт Смерть по улице,несёт блины на блюдце
Кому вынется - тому сбудется
Тронет за плечо,поцелует горячо
Полетят копейки из-за пазухи долой
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя
Зубчатые колёса завертелись в башке
В промокшей башке под бронебойным дождём
Закипела ртуть,замахнулся кулак -
Да только если крест на грудь,то на
последний глаз - пятак
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя
Моя мёртвая мамка вчера ко мне пришла
Всё грозила кулаком,называла дураком
Предрассветный комар опустился в мой пожар
Захлебнулся кровью из моего виска
Ходит дурачок по миру
Ищет дурачок глупее себя
А сегодня я воздушных шариков купил
Полечу на них над расчудесной страной
Буду пух глотать,буду в землю нырять
И на все вопросы отвечать: «ВСЕГДА ЖИВОЙ!»
Ходит дурачок по небу
Ищет дурачок глупее себя
Светило солнышко и ночью и днём
Не бывает атеистов в окопах под огнём
Добежит слепой,победит ничтожный
Такое вам и не снилось
Ходит дурачок по лесу
Ищет дурачок глупее себя
Подробности на официальном сайте «Гражданской Обороны» http://www.gr-oborona.ru/texts/1056915813.html#ixzz6GOnHvoRd
Ти їх за двері виштовхуєш, а вони у вікно лізуть.
Когда я поступал в военное училище, в ихней методичке для поступающих было четко указано (представители национальных республик вместо сочинения по русскому языку пишут изложение продиктованного текста)...на что, я и мой кореш по абитуриентской койке купились))) У меня по рус язычку было 3 в школе (сильно гуманитарку не любил) пришлось маме нанимать репититора руского язычка, которая учила мене писать немножычка грамотно. и готовила под
испражнениеизложение...
И тут мне заявляют украинский язык национальным не является ((( и нужно написать сочинение ((( И нас выводят из группы азиатов(((( Но тут же нас спас тот кто в написании изложения отказал ...говорит "садитесь посередине и доставайте шпаргалки "как закалялась сталь"...списывайте никто не тронет...так мы и сделали...получил оценку 4...получил проходной бал ....кореш тоже ))))
Однако.
30 лет независимости в Украине ужасно притесняли русский язык и при этом каждый украинец является носителем русского языка. Логика?
Можливо навіть, що таких буде 40 чи навіть 73 відсотки.
Але для патріотичних громадян України "сіяющій Русскій МірЪ" виглядає ось так: