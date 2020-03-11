 Китаянку з підозрою на коронавірус вивезли з аеропорту "Бориспіль" в київську лікарню

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в Олександрійській клінічній лікарні Києва, куди доставили жінку.

Зазначимо, що йдеться про громадянку Китаю, а не України.

"Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало зле. Цю інформацію передали далі", - сказала hromadske Тетяна Гайнутдінова, завідуюча першим інфекційним відділенням лікарні.

Звідки саме прилетіла жінка, не повідомляється.

Також читайте: Закуплено 33 апарати вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 20 тисяч масок, 30 тисяч рукавичок і 9 тонн антисептиків, - Корбан про підготовку Дніпра до боротьби з коронавірусом