 Китаянку з підозрою на коронавірус вивезли з аеропорту "Бориспіль" в київську лікарню

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в Олександрійській клінічній лікарні Києва, куди доставили жінку.
Зазначимо, що йдеться про громадянку Китаю, а не України.
"Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало зле. Цю інформацію передали далі", - сказала hromadske Тетяна Гайнутдінова, завідуюча першим інфекційним відділенням лікарні.
Звідки саме прилетіла жінка, не повідомляється.
Какого хрена она, вообще, летать собралась - теперь все пассажиры и экипаж должны себя самоизолировать. Если этого не делать, то через 2 месяца болеть будет пол-Украины.
Пан Кошерна Полтава
@poltava_x
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Вопрос к
@ZelenskyyUa
Почему в Украине продают тест системы на короновирус, а в других странах его делают бесплатно?????????
начинается ...