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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Бориспіль (320) Китай (514) COVID-19 (646)

 Китаянку з підозрою на коронавірус вивезли з аеропорту "Бориспіль" в київську лікарню

В аеропорту "Бориспіль" у однієї жінки виявили симптоми, які можуть свідчити про зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Її відвезли в столичну лікарню

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в Олександрійській клінічній лікарні Києва, куди доставили жінку.

Зазначимо, що йдеться про громадянку Китаю, а не України.

"Пілот літака повідомив, що на борту громадянці Китаю стало зле. Цю інформацію передали далі", - сказала hromadske Тетяна Гайнутдінова, завідуюча першим інфекційним відділенням лікарні.

Звідки саме прилетіла жінка, не повідомляється.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180741
 
 
 Топ коментарі
 
Закрывайте границы идиоты -- будет просто писец Китаянку с подозрением на коронавирус вывезли из аэропорта "Борисполь" в киевскую больницу - Цензор.НЕТ 9973
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Когда какой-то китаец чихнул в самолёте...
Китаянку с подозрением на коронавирус вывезли из аэропорта "Борисполь" в киевскую больницу - Цензор.НЕТ 1275
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Позор зеленой недолугой власти, что не закрыла границу с Китаем и таким образом разносит коронавирус по всей Украине. Гниды конченые. Они внутри страны заявляют о карантине, а ничего не делают, чтобы избежать заноса вируса извне. Даже с агрессором у них безвих, рептилии хреновы, чтоб вы повыздыхали.
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кто-то сомневался, что что-то такое станет обычным делом?
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Позор зеленой недолугой власти, что не закрыла границу с Китаем и таким образом разносит коронавирус по всей Украине. Гниды конченые. Они внутри страны заявляют о карантине, а ничего не делают, чтобы избежать заноса вируса извне. Даже с агрессором у них безвих, рептилии хреновы, чтоб вы повыздыхали.
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С Китаем уже давно рейсы отменены. Понятно, что она прибыла из третьей страны.
Какого хрена она, вообще, летать собралась - теперь все пассажиры и экипаж должны себя самоизолировать. Если этого не делать, то через 2 месяца болеть будет пол-Украины.
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Дорогой, вирус уже в Украине. По всем областям уже ходит "особенный" грипп - его пришут, как грипп - с высокой, ничем не сбиваемой температурой и осложнениями на легкие. А COVID-19 "не зарегистрирован", поскольку специализированные тесты проводят только в отдельных, особенных случаях. Если люди вернулись из-за границы, т.п.
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Закрывайте границы идиоты -- будет просто писец Китаянку с подозрением на коронавирус вывезли из аэропорта "Борисполь" в киевскую больницу - Цензор.НЕТ 9973
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наоборот, все к нам у нас лучшая защита от вируса.
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в Санжарах! Там и кое-что выдают))) Нет, не маски....
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Ее отвезли в столичную больницу, хоть в центр не за город, а то и людей рядом не будет.
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не в больницу надо было ,а на УкрПочту Китаянку с подозрением на коронавирус вывезли из аэропорта "Борисполь" в киевскую больницу - Цензор.НЕТ 2376
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щас больше укрпочта с китаезами работает
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Пан Кошерна Полтава 

@poltava_x

·21 мин

Вопрос к
@ZelenskyyUa
Почему в Украине продают тест системы на короновирус, а в других странах его делают бесплатно?????????
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Потому что власть еврейская а не украинская. а евреи очень любят денежки.
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А хіба шкода українців, ні треба і далі впускати можливо носіїв вірусу.
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только китаянку? а она одна летела в том самолете???? и сама за штурвалом???
начинается ...
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Когда какой-то китаец чихнул в самолёте...
Китаянку с подозрением на коронавирус вывезли из аэропорта "Борисполь" в киевскую больницу - Цензор.НЕТ 1275
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ну а те, кто летел вместе с ней, пошли по супермаркетам и кинотеатрам. Китаянку с подозрением на коронавирус вывезли из аэропорта "Борисполь" в киевскую больницу - Цензор.НЕТ 8601
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Изолируйте всех, кто с ней контактировал. Блин и нафиг она тут надо в больницах Киева. я сейчас как рас хожу по врачам и тут на тебе. 1 раз наверное за 10 лет хожу по врачам и на тебе коронавирус. закон подлости. Напишите в какую именно столичную больницу ее отвезли???
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