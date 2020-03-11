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 Політика України
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Все про:членство в НАТО (286) Бутусов Юрій (1255) Сивохо (22)

 У НАТО нас не візьмуть, поки замість реформ у нас зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", - Бутусов про слова Сивохо

Поки в Україні звучатимуть гасла російської пропаганди, у країни немає шансів на зближення з НАТО.

Про це написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи слова радника голови РНБО Сергія Сивохо про "внутрішній конфлікт" на Донбасі.

"Маразм міцнішає. Під час війни такі слова - державна зрада. Радник секретаря РНБО Сивохо договорився до того, що в Україні не війна, а "внутрішній конфлікт", і мовляв, нас через це не візьмуть в НАТО. Тобто прямо озвучує всі гасла російської пропаганди. А ось питання, чому ж за цей внутрішній конфлікт військовослужбовців ЗС РФ нагороджують званням Герой Російської Федерації? Може, за такою логікою, "внутрішній конфлікт" в РФ відбувається? Якщо в бою з Героями РФ гинуть Герої України - то це не внутрішній конфлікт називається, а війна! Країна піддається військовій агресії, щотижня гинуть люди на фронті, а дивак вигадує про "внутрішній конфлікт". У НАТО нас не візьмуть, поки ми не почнемо реформи у сфері оборони, але у нас замість реформ - зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти"", - зазначив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас має бути досяжна мета: максимальне забезпечення спроможності ЗСУ взаємодіяти з силами НАТО, - Таран

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180738
 
   
 Топ коментарі
 
Совохо тоже наговорил на персональный фонарный столб 😀😀😀
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Да там у сивухи уже уголовные дела должны в очередь выстраиваться
Увы, не при этой власти
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Нагадую тим хто не знав особливо СБУ:
Ця гидота був ведучим на донецькому Мега радіо під погонялом Джедай Суржик, розмовляв навмисно на суржику, принижуючи українську мову.
І кожен день вів програму в якій «розбирав» українські слова.
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Щоб вступити в НАТО, нам потрібно не якихось сивох слухати, а чітко знати навіщо ми потрібні НАТО і задовольнити їх потреби, наприклад, в базах на території України чи ще в чомусь. Тоді і кохання буде взаємним. А я вважаю, що більше ніж НАТО нам потрібна власна ядерна зброя і щит ПРО. Або зброя еквівалентна ядерній, яка стримає агресора від нападу на нас.
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Сивохо-обычное тупое деревенское Быдло...Таким скотом котельни топить
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Пачтеннейшая публіка! Парад-алле! На арене- клоун сівоха і клоун... нє ,ну як,клоун, він же просто #уєм на роялі гра,хіба ж це клоун? Це,скоріше всього,ублюдок оригінального жанру.
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Потому что для Сивохи, Зеленского, Путина и прочих никаких украинцев и Украины нет, есть Россия в границах СССР и один "русский народ" и русский мир. Поэтому войны в этих границах для них внутренний конфликт.
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До речі, під час онлайн-трансляції судових засідань в Нідерландах по збитому Боїнгу МН-17 з рота головуючого судді теж неодноразово вилітала фраза "конфлікт на Сході України". Не вірю, що суддя такого рівня не відає, про що говорить його язик.
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АТО/ООС юридически внутренний конфликт, а не война с внешним врагом, власти Украины предали украинцев. Теперь для Украины и Украинской Армии это будет большой проблемой. И суд в Италии над украинским солдатом Маркивым это лишь начало.
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подписав минск и не разорвав дипотношений после Крыма - мы сами себя загнали во внутренний конфликт,
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я знову ж, в 3427-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, сивохи, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!

А ФРН, а Туреччина з Грецією...а республіки був. Югославії!??

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
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Пока сюда будут допускаться мудаKи типа Сивохо.
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Для меня донецкий и кацап слова синонимы.
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я бы уточнил:донецкий и сволочь-слова синонимы
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Просто голі факти.
13 березня 2008 року. Петро Симоненко і Олександр Мороз підписують ультимативне звернення до Генсека НАТО, де пишуть про "неконституційність" приєднання України до НАТО і шантажують "оголошенням місцевими радами територій без НАТО".
2.Трішки раніше, в 2007 році:
Секретарь политсовета СПУ, народный депутат Ярослав Мендусь признался, что социалисты начали формирование собственного медиа-холдинга.

По имеющейся информации, созданием холдинга занимается лично Мендусь. "По решению съезда мои обязанности - это аналитика, политтехнологии, СМИ" - объяснил он. "Руководителем этого медиахолдинга недавно был назначен один из известных украинских журналистов - Юрий Бутусов", - сказал Мендусь.
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Так що там про зраду, панове-товариші?
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Ну и что теперь делать? И уважаемый главред и Друзенко и Кузьменко выискивали пылинку в глазу преидущей власти. И в этом они были правы. Но ребята, когда на кону стало само существование Украины как независимого государства - вы еще с большим остервенением вцепились в Порошенко, абсолютно игнорируя тот элементарный факт, что с восторгом утопив "мародера" вы приведете к власти страшных и беспринципных людей, для которых слово Украина ассоциируется только с местом, где можно хорошо заработать. Вы тоже несете часть ответственности за слова Сивохи.
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"11.03.20 14:26 "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо" - как мог Лицедей назначить советником СНБО этого увальня, дремучего совка и законченного дебила, Вовчик опустил себя ниже плинтуса, больше нечего добавить.
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Сивохо зе той покидьок який рже наче обісрана кобила, коли українські воїни гинуть від рук росіян... Він не українець, а посібник росіян
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Здають УКРАЇНУ. Один зелений напився зелені,та пишаєця словом плязидент, другий сивухи обпився та не знає в якій країні жеве. А КОЛИ ЗА ЗРАДУ САДИТИ БУДУТЬ? МОЖЕ з таким урядом потрібно ЩОСЬ РОБИТИ. Як на КІЛ не сідають, може до ГІЛЯКИ? ВІЙНИ НЕМА, шахтарі шостий рік замість вугля ЗБРОЮ РАШИНЬСЬКУ з шахт видобувають?
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Правильно.На війні одним фронтом не воюють-на внутрішньому фронті зрадників-мародерів також знищують.Коли НАТО на Хрещатику марширує,а не під Іловайськом-це політичне базікання на замовлення,але чомусь ніхто від нього не відмовляється,аби під його прикриттям вже 29-ть років ссати кров з України як внутрішнім баригам,так і зовнішнім колонізаторам.
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сивоха - старая, жирная, непереборчивая шлюха
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