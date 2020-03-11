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 Кабмін призначив Микичак і Ляшка заступниками міністра охорони здоров'я

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 березня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив заступників глави Міністерства охорони здоров'я України Іллі Ємця.

Першим заступником міністра призначено Заслужену лікарку України Ірину Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Заступником міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря України призначено Віктора Ляшка.

Кабмін призначив Микичак і Ляшка заступниками міністра охорони здоровя 01

Ірина Микичак народилася 11 червня 1961 у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління. З квітня 2017 по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації.

Кабмін призначив Микичак і Ляшка заступниками міністра охорони здоровя 02

Віктор Ляшко народився 24 квітня 1980 року в с. Осова Дубровицького району Рівненської області. Лікар, магістр державного управління в сфері охорони здоров'я. Очолював державну установу "Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України". Працював на посаді першого заступника генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України. Раніше вже обіймав посаду заступника Міністра охорони здоров'я, був призначений в грудні 2019 року.

Нагадаємо, головою МОЗ в новому складі уряду призначений Ілля Ємець, який вже керував міністерством у 2010-2011 роках. У попередньої міністерки Скалецької були ще три заступники: Ірина Шевченко, Дмитро Луфер і Дмитро Коваль. На сайті МОЗ вони вказані як заступники міністра.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180737
 
 
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Давай Беня, назначай Богатыреву, я знаю, ты же хочьешь! че ее подельников ставить и мелочиться?
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