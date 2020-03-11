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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Дніпропетровськ (1290) Корбан (92) COVID-19 (646)

 Закуплено 33 апарати вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 20 тисяч масок, 30 тисяч рукавичок і 9 тонн антисептиків, - Корбан про підготовку Дніпра до боротьби з коронавірусом

Голова Громадської ради Дніпра Корбан розповів про те, як місто готується до боротьби з коронавірусом.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Глава громадської ради Дніпра Геннадій Корбан подзвонив і повідомив про підготовку міста до боротьби з коронавірусом:

"Рішення про виділення коштів для боротьби з коронавірусом міськрада Дніпра ухвалила 26 лютого, на це були спрямовані всі резервні кошти - 98 мільйонів гривень.

Ми вже закупили і доставили в міські лікарні 33 нові апарати штучної вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 10 тисяч захисних масок 2-го класу, 10 тисяч захисних масок 3-го класу, 30 тисяч захисних рукавичок, 9 тонн антиспектиків, засобів швидкої дезінфекції, хлорвмісних засобів. Всі лікарні Дніпра, кожен медик, і всі вчителі в школах будуть забезпечені, таким чином, засобами індивідуального захисту для роботи. Міський транспорт з початку березня обробляється засобами дезінфекції.

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Замовлені за кордоном і переправляються до нас тест-системи для виявлення коронавірусу. З державного бюджету на ці цілі, на жаль, місто за цей час не отримало ніякої допомоги".

"Зараз збираю інформацію, як готуються інші міста - і перш за все Київ", - зазначив Бутусов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180735
 
   
 Топ коментарі
 
Здесь ключевой момент - аппараты для искусственной вентиляции легких. Сейчас даже в Италии их не хватает.
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20 тисяч масок. А скільки Радуцький вивіз за кордон, чим спричинив зростання цін на цей копійчаний товар?
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Ничего это не поможет людям...
Меркель сказала, что 70% всё равно заболеют короновирусом, хоть что не делай...
Хоть закупай маски, перчатки, комбинезоны... хоть не закупай а 70% будут в итоге заражены.
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Здесь ключевой момент - аппараты для искусственной вентиляции легких. Сейчас даже в Италии их не хватает.
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они уже закончились

В Италии пациентов старше 80 лет с СОVID-19 не переводят на искусственную вентиляцию. Шансов все равно мало, а аппаратов на всех не хватает. (с)
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Потрібно компресор для рибок купити і навчитись робити трахеотомію))
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В ТОЧКУ !!!
Я видал смерть от отёка легких - ужасно! Не старый человек, при полном сознании, не может вдохнуть и насытить кровь кислородом. Уменьшение поступления кислорода в легкие протекает длительный период. Это может длиться до 5 часов! Человек понимает неизбежность смерти, но ни он и никто из близких никак не могут ему помочь. Только баллон с кислородом может остановить процесс "отёка легких" путем вкачивания кислорода под давлением расширяя каналы изнутри.
Конечно же аквариумный компрессор с его 0,04 бара не вкачает в легкие воздух. Это может сделать автомобильный компрессор, но все равно объём закачиваемого воздуха катастрофически мал... Это может быть покрасочный компрессор.
Три десятка аппаратов вентиляции легких - скорая помощь для "избранных", которые зарядят бабло. Остальным предписана мучительная смерть. )
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Та це я з іронією написав. А пневмонія- страшна річ. Від нестачі кисню легені поступово "вигоряють", і починають всмоктувати ще менше кисню, через що вигоряють ще швидше. Насправді апарат ШВЛ не такий і складний. Помпа з двома клапанами і привід з електродвигуном.
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Ну тут Корбан на высоте. Подготовились, молодцы. Вирус такая штука, что не посмотрит простого человека свалить или миллиардера, ему пох. Поэтому готовится надо всем и каждому городу.
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ключевой - это здоровая иммунная система..., а посему укреплять и "закаляться"..., плюс "здоровый оптимизм Закуплено 33 аппарата вентиляции легких, 5 тысяч комбинезонов, 20 тысяч масок, 30 тысяч перчаток и 9 тонн антисептиков, - Корбан о подготовке Днепра к борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4107
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Гена, 20 тыс. масок это 1тыс. медработников на 10 дней



ЗЕбилы это подготовка ?
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СБУ МОГЛА БЫ СПРОСИТЬ У РАДУЦКОГО - ну и как прибыль от масок?
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А вот и видео как СОВЕТНИК ПРЕЗЕДЕНТА ЗАБОТИТСЯ ОБ ГРАЖДАНАХ УКРАИНЫ , продавая их маски в Китай

https://youtu.be/889w7acAz2Y
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Польша наприклад тільки для ПРЕВЕНТИВНИХ мір виділила біля 1 000 000 000 баксів - оце я розумію...
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А у нас стільки вже вкрали) згадай як Юля на грипі наварилась)))
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Ну какой пальчевский доктор? Выпускник рашкиного военного института - сотрудник ГРУ РФ
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Юля лекарства покупала, а не продавала ( при всей моей нелюбви к ней)

Истинно говорю вам: "Большего днища, чем ЗЕля Украина не знала !"
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Ніде так більше не заробиш, аніж на купівлі ліків за державний кошт. Навіть будівництво доріг не таке вигідне для кишені чинуші) Юля неабияка аферистка, а зєля просто моніка... Більше і не напишеш...
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и ещё немного об "творческом объединении G2"
Закуплено 33 аппарата вентиляции легких, 5 тысяч комбинезонов, 20 тысяч масок, 30 тысяч перчаток и 9 тонн антисептиков, - Корбан о подготовке Днепра к борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5899
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це в Дніпрі, чудово, а що робиться в масштабах країни? Де закупівля противовірусних? та інші міри до підготовки. Але у нас все під контролем. Дякуюдужедякую.
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Противірусних не існує. Є лише вузькоспеціалізовані ліки проти певного виду вірусів, що базується на виявленні і блокуванні білка, притаманного саме цьому вірусу.
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в нас не існує, в США схема лікування ібупрофен (не стероїдний протизапальний) бо температура до 40, притивовірусний препарат від грипу та проти віч першого та другого типу.
якщо не існує противовірусних, на якій терапії живуть хворі на СНІД?
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Читайте уважніше- є вузькоспеціалізовані засоби. Проти певних штамів грипу, ВІЛ обох типів. Проте для виготовлення таких препаратів потрібен час, дослідження, і наявність в природі блокатора білку, що є наявним лише у цього віруса.
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Ведь все равно же все умрут,
Без разницы - там или тут. (© Сергей Шнуров)
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_Каждый город сам за себя, я гляжу... Нахер мне нужен тогда зеленский? Верно: не нужен! Каломойша и пр. олигархи также не нужны!
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20 тисяч масок. А скільки Радуцький вивіз за кордон, чим спричинив зростання цін на цей копійчаний товар?
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При СССР в школах учили шить ватно-марлевые повязки. Ищите тех кто помнит, как их делать...
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Пам'ятаю я ці книжки по ГО, десь у гаражі ще одна валяється. Проте пошиття ватно-марлевої пов'язки не варте затрачених зусиль. Заразишся з дискомфортом і смородом від вати.
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Вату надо пропитать спиртом, для дезинфекции. Закуплено 33 апарати вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 20 тисяч масок, 30 тисяч рукавичок і 9 тонн антисептиків, - Корбан про підготовку Дніпра до боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7264
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И засуньте себе все ето в жопу Закуплено 33 аппарата вентиляции легких, 5 тысяч комбинезонов, 20 тысяч масок, 30 тысяч перчаток и 9 тонн антисептиков, - Корбан о подготовке Днепра к борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7697 По мойму после епидемии выживут одни израильтяне которые напрочь закрыли границы и даже своих пускают после 14-ти дневного карантина. И будут как 2000лет назад ходить одни евреи искать себе подходящие земли
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о, как они помнят Жмеринку, Одессу, Черновцы, Львов, Коломыю, Бердичев, Киев...и онные места... Закуплено 33 апарати вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 20 тисяч масок, 30 тисяч рукавичок і 9 тонн антисептиків, - Корбан про підготовку Дніпра до боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9036
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А кто по вашему делал революцию 1917 и Голодомор?? Этот Корбан сам еврей и знатный рейдер, забыли что ли? Не удивлюсь если он сам траванет днепрян и свалит, а потом приедет на готовенькое.
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що це за "Громадська рада Дніпра" і чому там заправляють бандити коломойського?
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потужнореформована ще за Петра поліція вже давно всіх бандитів відправила на кічу.. так шо не бреши!
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Реформою займаються міністри. Міністром ВС був рюкзаков. А зараз хто?
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Нора, якщо ти не зрозуміла питання, я можу повторити повільніше
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В Днепре проживает более 1 миллиона человек. 20 000 масок даже врачей не спасут...
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Все больницы Днепра, каждый медик, и все учителя в школах будут обеспечены, таким образом, средствами индивидуальной защиты для работы. Источник: https://censor.net.ua/n3180735
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а днепровяне, рядовые жители, побоку ?
им маски не нужны ?
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нет-нет! Вы все правильно говорите...
я трошки сюморить хотел...что в Днепре столько...э... иудеев, что те 20 тыс масок даже им не хватит... а г-н Корбан в той общине (ничего не имею против) не последний человек
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Масок закупили..? Продали, а потом закупили.. Куски Г***!!! Я уже не знаю как назвать этих баранов.
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Маски держава повинна видавати безкоштовно. Без масок в місця скупчення людей не допускати.
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Судя по количеству всего, то это только для госслужащих и то высокого ранга, а простым будет писец.
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Нуу вот это более менее серьезно....Помню, помню Корбана.... по медицине катастроф....
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НАДО ОСЛАБИТЬ НАЛОГОВЫЙ ПРЕСС МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И СПД - они не могут закрыться на карантин из-за налогов
Если не ослабить - фирмы начнут закрываться и налогов вообще не будет
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Большой респект херр доктору Корбану, шоб украинцы делали без честных и великодушных евреев?! Слава Сиону!)
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