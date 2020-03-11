 Закуплено 33 апарати вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 20 тисяч масок, 30 тисяч рукавичок і 9 тонн антисептиків, - Корбан про підготовку Дніпра до боротьби з коронавірусом

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Глава громадської ради Дніпра Геннадій Корбан подзвонив і повідомив про підготовку міста до боротьби з коронавірусом:
"Рішення про виділення коштів для боротьби з коронавірусом міськрада Дніпра ухвалила 26 лютого, на це були спрямовані всі резервні кошти - 98 мільйонів гривень.
Ми вже закупили і доставили в міські лікарні 33 нові апарати штучної вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 10 тисяч захисних масок 2-го класу, 10 тисяч захисних масок 3-го класу, 30 тисяч захисних рукавичок, 9 тонн антиспектиків, засобів швидкої дезінфекції, хлорвмісних засобів. Всі лікарні Дніпра, кожен медик, і всі вчителі в школах будуть забезпечені, таким чином, засобами індивідуального захисту для роботи. Міський транспорт з початку березня обробляється засобами дезінфекції.
Замовлені за кордоном і переправляються до нас тест-системи для виявлення коронавірусу. З державного бюджету на ці цілі, на жаль, місто за цей час не отримало ніякої допомоги".
"Зараз збираю інформацію, як готуються інші міста - і перш за все Київ", - зазначив Бутусов.
Меркель сказала, что 70% всё равно заболеют короновирусом, хоть что не делай...
Хоть закупай маски, перчатки, комбинезоны... хоть не закупай а 70% будут в итоге заражены.
В Италии пациентов старше 80 лет с СОVID-19 не переводят на искусственную вентиляцию. Шансов все равно мало, а аппаратов на всех не хватает. (с)
Я видал смерть от отёка легких - ужасно! Не старый человек, при полном сознании, не может вдохнуть и насытить кровь кислородом. Уменьшение поступления кислорода в легкие протекает длительный период. Это может длиться до 5 часов! Человек понимает неизбежность смерти, но ни он и никто из близких никак не могут ему помочь. Только баллон с кислородом может остановить процесс "отёка легких" путем вкачивания кислорода под давлением расширяя каналы изнутри.
Конечно же аквариумный компрессор с его 0,04 бара не вкачает в легкие воздух. Это может сделать автомобильный компрессор, но все равно объём закачиваемого воздуха катастрофически мал... Это может быть покрасочный компрессор.
Три десятка аппаратов вентиляции легких - скорая помощь для "избранных", которые зарядят бабло. Остальным предписана мучительная смерть. )
ЗЕбилы это подготовка ?
https://youtu.be/889w7acAz2Y
Истинно говорю вам: "Большего днища, чем ЗЕля Украина не знала !"
якщо не існує противовірусних, на якій терапії живуть хворі на СНІД?
Без разницы - там или тут. (© Сергей Шнуров)
им маски не нужны ?
я трошки сюморить хотел...что в Днепре столько...э... иудеев, что те 20 тыс масок даже им не хватит... а г-н Корбан в той общине (ничего не имею против) не последний человек
Если не ослабить - фирмы начнут закрываться и налогов вообще не будет