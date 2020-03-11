 Закуплено 33 апарати вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 20 тисяч масок, 30 тисяч рукавичок і 9 тонн антисептиків, - Корбан про підготовку Дніпра до боротьби з коронавірусом

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Глава громадської ради Дніпра Геннадій Корбан подзвонив і повідомив про підготовку міста до боротьби з коронавірусом:

"Рішення про виділення коштів для боротьби з коронавірусом міськрада Дніпра ухвалила 26 лютого, на це були спрямовані всі резервні кошти - 98 мільйонів гривень.

Ми вже закупили і доставили в міські лікарні 33 нові апарати штучної вентиляції легень, 5 тисяч комбінезонів, 10 тисяч захисних масок 2-го класу, 10 тисяч захисних масок 3-го класу, 30 тисяч захисних рукавичок, 9 тонн антиспектиків, засобів швидкої дезінфекції, хлорвмісних засобів. Всі лікарні Дніпра, кожен медик, і всі вчителі в школах будуть забезпечені, таким чином, засобами індивідуального захисту для роботи. Міський транспорт з початку березня обробляється засобами дезінфекції.

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Замовлені за кордоном і переправляються до нас тест-системи для виявлення коронавірусу. З державного бюджету на ці цілі, на жаль, місто за цей час не отримало ніякої допомоги".

"Зараз збираю інформацію, як готуються інші міста - і перш за все Київ", - зазначив Бутусов.

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