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Все про:тимчасова адміністрація (1) НБУ (611) Промінвестбанк (5)

 НБУ попередив про введення тимчасової адміністрації в "Промінвестбанку"

У Промінвест можуть ввести ТА і визнати банк неплатоспроможним через його продаж 4 березня на закритому аукціоні ПФТС без попередньої згоди Національного банку.

Про це повідомляє регулятор.

Нагадаємо, 4 березня Міністерство юстиції реалізувало 99,8% акцій "Промінвестбанку" на біржі ПФТС, ім'я покупця не розкривається.

Водночас Базельські вимоги до прозорості структури власності передбачають введення ТА в банку, де відбулися зміни в суттєвій участі (понад 10%), і визнання його неплатоспроможності. Особа, яка придбала "Промінвестбанк", також підпадає під санкції і має сплатити штраф у розмірі 10% від суми угод.

За інформацією американського інвестиційного ресурсу Seeking Alpha, якщо Міністерство юстиції, яке займалося арештом і реалізацією "Промінвестбанку", не визнає угоду неправомірною, під штрафні санкції може потрапити і Уряд України.

Так, "Промінвестбанк" було стягнуто на користь групи "Приват" за рішенням апеляційного суду Київської області, як власність Російської Федерації, в рахунок втрачених у Криму активів.

Однак за двома рішеннями Стокгольмського арбітражу, арешт "Промінвестбанку" Мін'юстом України був незаконним. Зокрема, тепер Росія зберігає право стягнути з України повну ринкову суму вартості "Промінвестбанку", власний капітал якого станом на 3 кв. 2019 року становив майже $160 млн, за лише $11 млн, отриманих під час торгів 4 березня.

Відповідачем за позовом Зовнішекономбанку, попри те, що гроші від реалізації арештованого "Промінвесту" отримала група "Приват" - виступить Міністерство юстиції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180733
 
 
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ППЦ(((((((((
Я обожаю свою Страну и Игоря Валерьича................
Куда денешки нести????????
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Приватбанк 25.700/26.400 11.03.2020
Курс доллар США - 26,3892 грн./ USD 11.03.2019

Не долго мучилась в высоковольтных проводах ........
Шо скажут господа зеленобобики?
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Я б в першу чергу посадив тих, хто дав дозвіл кацапам вести будь-який бізнес в Україні. В Конституції повинно бути записано, що будь-який козломордий який захоче відвідати Україну, спочатку 3 дні повинен повисіти на гіляці з 9ашморгом на шиї, а потім можна надати йому дозвіл на перебування в Україні.
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