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Все про:Кабмін (3905) Держархбудінспекція (46) Васильченко (1)

 ДАБІ, швидку ліквідацію якої обіцяв Зеленський, очолив її співробітник Васильченко

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні призначив нового керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку народного депутата Вікторії Сюмар в Facebook.

За словами Сюмар, на закритому засіданні в середу, 11 березня, уряд призначив новим керівником ДАБІ Юрія Васильченка.

Раніше Васильченко перебував на посаді начальника відділу з питань обстеження та паспортизації Управління ліцензування, обстеження і паспортизації ДАБІ.

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Нагадаємо, раніше експрем'єр Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.

Після цього ліквідацію ДАБІ протягом двох тижнів пообіцяв президент Володимир Зеленський.

ДАБІ, швидку ліквідацію якої обіцяв Зеленський, очолив її співробітник Васильченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180731
 
 
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вы тупые все главное закрыть.... ну закрыли СЭС... теперь собрать не могут кадры....причина их нема... на пороге страны стоит пандемия а санврачей и службы нет то что зам министра назвали Главным Санитарным врачом тот еще бред.... раньше Главный Санврач не имел права быть заместителем министра.. он входил в структуру МОЗ но как Главный санитарный врач.. теперь у нас профанация теперь тесты короно вирус в аптеке по 300 грн типа обещают... так и с ГАСК..у меня сосед построил 22 года назад балкон на 4 этаже вбили сваю подпорку прямо промеж плит теперь пошли трещины дому грозят серьезные последствия.. ГАСК как раз по моей жалобе и все сразу узрели трещины.. а закроем кто и что будет контролировать этим тузикам с наворованным баблом дай волю они в вашей квартире космодром построят...
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что такое ГАСК знаю от и до , сравнение с Санэпидемом ,это все равно как ужа с ежиком , Гаск сам себе господин ,сам печатаю сам себя проверяю ,вы уверены что честно ?я нет ,и на это есть причины ,так же как надзор на зарплате застройщика , за бабло подпишут все
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я бы не тока закрыл, но и расстрелял... ДАБІ, швидку ліквідацію якої обіцяв Зеленський, очолив її співробітник Васильченко - Цензор.НЕТ 3876
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Оманский барыга кормушку под себя настраивает..... А кто бы сомневался???
Пацаны на фронте гибнут, а ЗЕленая стая бабло пилит.....
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Зеленский говорит одно а делает совсем другое...
Ещё заплачем за правительством Гончарука.
При нём реально гривна укрепилась, соответственно цены на бензин и солярку упали. Цены на коммуналку не росли...
Теперь при новом премьере Шмыгале за неделю его правления - гривна опустилась почти на 10 % к доллару...
А это значит, что моментально скоро взлетят цены на всё. И тарифы на коммуналку вырастут...
Нахера сняли Гончарука?
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Вместе с избушным отделом "К" и налоговой мусарней, которую ещё святой Пётр начал беспощадно ликвидировать,
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разгонят, может быть. но думаецо, шо свято место долго пустовать не будет...
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Организм любит обещать и делать все наоборот - это его фирменный стиль,но обещания ВВХ он выполняет ДАБІ, швидку ліквідацію якої обіцяв Зеленський, очолив її співробітник Васильченко - Цензор.НЕТ 5137
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