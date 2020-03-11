 ДАБІ, швидку ліквідацію якої обіцяв Зеленський, очолив її співробітник Васильченко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку народного депутата Вікторії Сюмар в Facebook.

За словами Сюмар, на закритому засіданні в середу, 11 березня, уряд призначив новим керівником ДАБІ Юрія Васильченка.

Раніше Васильченко перебував на посаді начальника відділу з питань обстеження та паспортизації Управління ліцензування, обстеження і паспортизації ДАБІ.

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Нагадаємо, раніше експрем'єр Олексій Гончарук пообіцяв повністю ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію в разі виявлення в структурі будь-яких схем.

Після цього ліквідацію ДАБІ протягом двох тижнів пообіцяв президент Володимир Зеленський.