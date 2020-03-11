 Іде залякування напередодні "маршу на Крим", - Чубаров про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

Він не виключає, що кримських татар хочуть залякати напередодні анонсованого раніше "маршу на Крим". Таку думку він висловив у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто прийшов рано-вранці в будинки кримських татар, природно, були обізнані, хто в них живе і якого вони віку. Вони знали, що в одній сім'ї жінка при надії, в іншій - двомісячна дитина, в третій - дуже літня жінка зі слабким здоров'ям. І, тим не менше, практично у всіх будинках зірвані двері, перевернуті догори дном особисті речі, розкидані по всьому будинку речі і приладдя. Це все говорить про те, що мали на меті, як можна сильніше налякати кримськотатарську спільноту", - вважає Чубаров.

Глава Меджлісу не відкидає можливості того, що Кремль намагається залякати кримських татар напередодні "маршу на Крим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закликає місію ООН вирушити в окупований Крим, - Денісова про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

"Це все робиться напередодні можливого обміну. ​​Деякі експерти вважають, що таким чином окупаційна сторона збільшує "фонд для обміну". Я не виключаю, що залякування кримських татар також проводиться напередодні планованої нами мирної, ненасильницької акції "Мир - проти насильства і окупації. Марш гідності ", - додав він.