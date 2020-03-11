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Все про:затримання (3131) Крим (8890) обшук (879) Чубаров (412) кримські татари (1525)

 Іде залякування напередодні "маршу на Крим", - Чубаров про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що головна мета російських окупантів, які 11 березня провели обшуки в Бахчисараї, "якнайсильніше налякати кримськотатарську спільноту".

Він не виключає, що кримських татар хочуть залякати напередодні анонсованого раніше "маршу на Крим". Таку думку він висловив у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто прийшов рано-вранці в будинки кримських татар, природно, були обізнані, хто в них живе і якого вони віку. Вони знали, що в одній сім'ї жінка при надії, в іншій - двомісячна дитина, в третій - дуже літня жінка зі слабким здоров'ям. І, тим не менше, практично у всіх будинках зірвані двері, перевернуті догори дном особисті речі, розкидані по всьому будинку речі і приладдя. Це все говорить про те, що мали на меті, як можна сильніше налякати кримськотатарську спільноту", - вважає Чубаров.

Глава Меджлісу не відкидає можливості того, що Кремль намагається залякати кримських татар напередодні "маршу на Крим".

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"Це все робиться напередодні можливого обміну. ​​Деякі експерти вважають, що таким чином окупаційна сторона збільшує "фонд для обміну". Я не виключаю, що залякування кримських татар також проводиться напередодні планованої нами мирної, ненасильницької акції "Мир - проти насильства і окупації. Марш гідності ", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180730
 
 
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Большую и малую родину очень хорошо любить издалека )
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А Зеленский ещё и короновирусом запугивает. Типа никаких массовых мероприятий.
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Кацапы как всегда действуют с опережением и не жалея сил. Ниши "керевники" все чешут репу как здаться врагу, и что бы такого сделать, что бы ничего не делать, и что то украсть...
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татарам нужно на Киев идти, а не в Крым.....
вот, две новости рядом...

Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 3284

Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 322
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Почему тихо? Вона новый министр обороны прямо заявил про недостижимость стандартов НАТО для украинской армии!
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То ты же на это россиян и провоцируешь, мурло, сам сытно и безопасно живущий в благополучном Киеве.
Езжай сам в Крым и оттуда, своим собственным примером возглавь крымское сопротивление оккупации, балабол.
Затошнил уже этот татарский моралист своим бесконечным и бессмысленным нытьём, чесно слово.
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