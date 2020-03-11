 Слід добре зважити, чи варто їхати за кордон, - МЗС

Про це заявив на брифінгу держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Заяць повідомив, що ситуація з коронавірусом розвивається в різних країнах світу дуже динамічно.

"Тому, загальний заклик, який ми як Міністерство закордонних справ адресуємо громадянам України, добре зважити при будь-якій поїздці за кордон, чи вона є необхідною, і тоді ухвалювати остаточне рішення", - сказав він.

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Також держсекретар МЗС зазначив, що всі українці у разі виїзду за кордон мають бути застрахованими.



"Це дозволить забезпечити покриття тих можливих медичних витрат за кордоном, які можуть виникнути", - додав Заяць.