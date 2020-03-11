 Слід добре зважити, чи варто їхати за кордон, - МЗС

Про це заявив на брифінгу держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Заяць повідомив, що ситуація з коронавірусом розвивається в різних країнах світу дуже динамічно.
"Тому, загальний заклик, який ми як Міністерство закордонних справ адресуємо громадянам України, добре зважити при будь-якій поїздці за кордон, чи вона є необхідною, і тоді ухвалювати остаточне рішення", - сказав він.
Також держсекретар МЗС зазначив, що всі українці у разі виїзду за кордон мають бути застрахованими.
"Це дозволить забезпечити покриття тих можливих медичних витрат за кордоном, які можуть виникнути", - додав Заяць.
типа сидеть в Украине и подыхать с голоду, ведь работы нормальной вообще тут нет, вернее нет нормальной адекватной зарплаты в Украине
Прийдеться заселяти Європу..
😁
Я кажу-заселити!! Всі там вимруть...
😁
Единственный способ спасти тех, кто дружит с головой- закрыть границу на выезд и въезд, отменить авиаврейсы. Иначе мы все обречены. Тем более, с нашей медициной....
тому, сказала- танунах! Був він у нас, порозмовляв,
подобається йому в Україні на його пенсію в РоттерДамі.. Спілкуватися тільки зі Мною на англійській а знею через смартфонного перекладача...
От така лубофф..😁