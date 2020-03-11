EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  3532  18
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (2095) Заяць Андрій (18) COVID-19 (646)

 Слід добре зважити, чи варто їхати за кордон, - МЗС

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям добре подумати, перш ніж виїжджати за межі країни. Ті, хто на це зважиться, мають бути застраховані.

Про це заявив на брифінгу держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Заяць повідомив, що ситуація з коронавірусом розвивається в різних країнах світу дуже динамічно.

"Тому, загальний заклик, який ми як Міністерство закордонних справ адресуємо громадянам України, добре зважити при будь-якій поїздці за кордон, чи вона є необхідною, і тоді ухвалювати остаточне рішення", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% населення все одно заразиться коронавірусом. Наше завдання - виграти час, - Меркель

Також держсекретар МЗС зазначив, що всі українці у разі виїзду за кордон мають бути застрахованими.

"Це дозволить забезпечити покриття тих можливих медичних витрат за кордоном, які можуть виникнути", - додав Заяць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180728
 
 
 Топ коментарі
 
Это не для наших людей. Вон у нас соседка (женщина в возрасте) собирается с мужем тулить в Италию, т.к. муж сделал ей подарок на юбилей- эту поездку. Купил путевку ещё давно.... И пусть хоть небо разверзнется! Пусть хоть голову сложить придётся- лишь бы не потерять бабки! Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД - Цензор.НЕТ 529

Единственный способ спасти тех, кто дружит с головой- закрыть границу на выезд и въезд, отменить авиаврейсы. Иначе мы все обречены. Тем более, с нашей медициной....
 показати весь коментар
 
Моя соседка сьездила к жениху в РоттерДам , місяць
тому, сказала- танунах! Був він у нас, порозмовляв,
подобається йому в Україні на його пенсію в РоттерДамі.. Спілкуватися тільки зі Мною на англійській а знею через смартфонного перекладача...
От така лубофф..😁
 показати весь коментар
 
Жакоб, мы отсюда не уедем никогда, мы погибнем. (с) Формула любви
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А что делать заробитчанам?
типа сидеть в Украине и подыхать с голоду, ведь работы нормальной вообще тут нет, вернее нет нормальной адекватной зарплаты в Украине
 показати весь коментар
 
Слабо свой бизнес в Украине открыть? Маленький, большой - без разницы
 показати весь коментар
 
в том то у нас и проблема в Украине - большинство просто исполнители. (это не осуждение, а простая констатация факта, хотя попробуй ещё найти хорошего исполнителя)
 показати весь коментар
 
Качество исполнителя как правило зависит от тех денег, что ты готов ему заплатить. На западе исполнители равного с нашими класса намного дороже тебе обойдутся.
 показати весь коментар
 
Естественно слабо. В нашей стране бизнес без "крыши" и откатов невозможен впринципе.
 показати весь коментар
 
А не дивитись телевізор, а голову "включити" і думати, думати, думати кого вибираєш як до місцевої влади так і до державної не можеш? 20 років з гаком вибирали всяку шушваль, а тепер не знають як їм вижити.
 показати весь коментар
 
У Нас не ДИНАМІЧНО...щомусь...
Прийдеться заселяти Європу..
😁
 показати весь коментар
 
Ну дома то в Украине не камильфо, уж лучше рабом на плантации клубники и капусты польшу или батраком на стрйоку в рашу
 показати весь коментар
 
Думаєш, що паРашка теж вимре?😁
Я кажу-заселити!! Всі там вимруть...
😁
 показати весь коментар
 
Вот представь, что работнику без квалификации в той же Польше платят раза в два больше чем у нас тому же инженеру. Так смысл за копейки тут батрачить? За казламордию речь не веду - туда только придурки едут. Если еще едут.
 показати весь коментар
 
Это не для наших людей. Вон у нас соседка (женщина в возрасте) собирается с мужем тулить в Италию, т.к. муж сделал ей подарок на юбилей- эту поездку. Купил путевку ещё давно.... И пусть хоть небо разверзнется! Пусть хоть голову сложить придётся- лишь бы не потерять бабки! Следует хорошо взвесить, стоит ли ехать за границу, - МИД - Цензор.НЕТ 529

Единственный способ спасти тех, кто дружит с головой- закрыть границу на выезд и въезд, отменить авиаврейсы. Иначе мы все обречены. Тем более, с нашей медициной....
 показати весь коментар
 
 
Моя соседка сьездила к жениху в РоттерДам , місяць
тому, сказала- танунах! Був він у нас, порозмовляв,
подобається йому в Україні на його пенсію в РоттерДамі.. Спілкуватися тільки зі Мною на англійській а знею через смартфонного перекладача...
От така лубофф..😁
 показати весь коментар
 
 
Жакоб, мы отсюда не уедем никогда, мы погибнем. (с) Формула любви
 показати весь коментар
 
 
если заболею в Европе то может и выживу, а если дома то полный Минздрав
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору