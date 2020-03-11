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 Передані США для ВМФ патрульні катери типу "Айленд" вийшли в море для виконання поставлених завдань

Українські патрульні катери типу "Айленд" ("Island") "Слов'янськ" (P190) і "Старобільськ" (P191) вийшли в Чорне море з Практичної гавані Одеси для виконання курсових завдань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інтернет-видання "Український мілітарний портал".

"Патрульні катери типу" Айленд "вийшли для виконання поставлених завдань. Нещодавно на два передані США патрульні катери типу Island були встановлені стволи і автомати від 25-мм спареної артилерійської установки 2М-3М", - йдеться в опублікованій в середу статті.

Установка 2М-3М є засобом самооборони кораблів і може бути використана для знищення цілей на відстані до 3 тис. метрів.

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"У перспективі майбутні катери типу Island вже можуть бути озброєні американськими артустановками Mk 38 більш пізнішої версії, котрі вже мають оптико-електрону систему наведення та стабілізацію. Також розглядається доотримання аналогічних установок і на "Слов’янськ та "Старобільськ", проте остаточного рішення не прийнято", - пише видання.

Україна отримала від США патрульні катери USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), які в складі ВМС ЗСУ отримали назви "Слов'янськ" і "Старобільськ". Передача катерів Україні відбулася в Одесі 13 листопада 2019 року.

Катери типу "Island" в своїй базовій комплектації мають водотоннажність 168 тонн, довжину - 34 м, ширину - 6,4 м. Розвивають швидкість до 29,5 вузлів. Команда з нормативів США складається з 16 осіб, в т.ч. двох офіцерів. З озброєння у катера є 25-мм гармата і два кулемети. Катери оснащені РЛС загального виявлення AN / SPS-73 і 5,4 м оглядовим човном "Zodiak Hurricane 540".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180726
 
   
 Топ коментарі
 
Вони окупантам в Крим збираються воду дніпровську подавать , а ви , шановний, про бойові кораблі ( подаровані Америкою при Пороху ) зараз тут турбуєтесь ...

Переданные США для ВМФ патрульные катера типа "Айленд" вышли в море для выполнения поставленных задач - Цензор.НЕТ 4005
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тобто, така це для зевлади незначна подія, що туди навіть журнашлюх не послали пару фоток зробити
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тобто, така це для зевлади незначна подія, що туди навіть журнашлюх не послали пару фоток зробити
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Вони окупантам в Крим збираються воду дніпровську подавать , а ви , шановний, про бойові кораблі ( подаровані Америкою при Пороху ) зараз тут турбуєтесь ...

Переданные США для ВМФ патрульные катера типа "Айленд" вышли в море для выполнения поставленных задач - Цензор.НЕТ 4005
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там предыдущий гидрант место забил)))
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ахахах!.... такое раболепие перед властью присуще нашему северному соседу... так что все эти агитки засуньте в одно место!!!)))
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Як показали вибори - українців дуже мало хвилює, що у якихось лаптєногих рвуться пердаки. Подібні передвиборні обіцянки про чужі пердаки - самі по собі безперспективні.
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Дивись дірочку не залижи своєму кучерявому куміру))) Кацапська звичка прирівнювати свого барина до бога видає пороховатніка з головой)))
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этот говнюк из Ольгино. У него задача на любой теме про Порошенко писать
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Да Петя лично бы у штурвала стоял, и всем по Рошенке раздал.
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просто не дозволили Бубочці зайти на борт, погана прикмета)) І попіаритися у нього не вийшло
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На "Слав'янську" треба намалювати розіп'ятого хлопчика.
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Дело хорошее, но как-то вбок.....
Ноль в случае нападения Расиии с моря....
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скажи, козлы американцы, что авианосец не передали?
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Ну теперь еще наснаги не сдать их кацапам мирно и без спротиву, але гордо.
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