 Україна закликає місію ООН вирушити в окупований Крим, - Денісова про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

"Закликаю представників моніторингової місії ООН з прав людини здійснити виїзд на територію тимчасово окупованого Криму, аби перевірити дотримання прав та умови утримання незаконно затриманих громадян України", - написала Денісова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Вона також звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, щоб вона "перевірила підстави затримання громадян України", а також сприяла "забезпеченню права на захист і справедливий суд".
"Наголошую, що переслідування кримських татар окупантами відбувається на релігійному ґрунті", - додала Денісова.
Реакції Москалькової та місії ООН щодо заклику Денісової наразі немає.
Російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти інкримінують чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".
Помню я ненавистный твой взгляд,
Проклиная борцов на Майдане -
Воспевал ты кремлёвский захват.
Ожидал от захватчиков - чуда.
И плясал за похлёбку-врагу,
Лобызал оккупанта, иуда,
Припадая к его сапогу.
Наконец, ты уже обессилел,
Но попить из Днепра- не проси!
Если счастлив хоть каплю с СоSSией-
Значит там у неё и соSSи!