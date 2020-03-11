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 Суспільство, За кордоном
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 Референс-лабораторія ВООЗ підтвердила результат досліджень на коронавірус в Україні, - ЦГЗ

Референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров'я в Лондоні підтвердила результат проведених в Україні тестувань на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кожна держава-член ВООЗ зобов'язана доставити перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків нової коронавірусної інфекції в референс-лабораторію ВООЗ. На виконання цих правил 4 березня ЦГЗ України відправив перший підтверджений і 10 негативних зразків на подальше паралельне дослідження.

Такі правила існують для низки інших збудників. Наприклад, вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ щорічно відправляє в лабораторію ВООЗ у Лондоні 80 зразків грипу, 50 зразків кору в Люксембург і кожен ізольований на території країни поліовірус і неполіоміелітний ентеровірус в Гельсінкі.

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"Вчора вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ отримала офіційний звіт на всі 11 зразків (один позитивний, 10 негативних), які успішно пройшли тестування. Цей звіт підтверджує результат, отриманий в Україні", - йдеться в повідомленні.

Референс-лабораторія ВООЗ підтвердила результат досліджень на коронавірус в Україні, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180722
 
 
 Топ коментарі
 
...про вирус зебилизма тоже прикалывались, а вот поди ж ты - 73% пораженного населения... Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2047
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тоже самое, что и грипп (с)
Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6551
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короновирус это очередная разводка, как было с "птичьем гриппом" в 2009 году... Тогда тоже подняли панику и полУкраины в масках ходило... Это просто очередной распил бюджетных денег.
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дурик, если не знаешь предмет разгвора то лучше молчи... От обычного гриппа умирает людей в мире больше чем от этого короновируса... Изучай матчасть, неуч.
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А ну видай інформацію в процентному відношенні хворих до померлих.
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От сезонного гриппа ежегодно умирает 650 тысяч человек по всему миру. Но им и много болеет.
В Украине, по статистике МОЗ за 2012-2019 года, смертность от сезонного гриппа - 0,14%.
Что же на счет Covid-19 то, например, в Италии смертность 4,7% от диагностированных а в Южной Корее 0,7%. Играет качество системы здравоохранения, карантин, общественная реакция и превентивные меры.
К слову, "Испанка", тоже грипп, пандемия в 1917-1919 годах, когда им переболели около 60% населения Земли, унесла жизни от 50 до 70 миллионов человек. Смертность "Испанки" была около 2,5%.
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Пані Василевська -Смагун!
Перелогіньтесь! Референс-лабораторія ВООЗ підтвердила результат досліджень на коронавірус в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8535
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скрещу пальчики, чтоб он не мог этого сказать.
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Ну ти дайош, мік і маус! Звідкі ти прилетіло?!
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...про вирус зебилизма тоже прикалывались, а вот поди ж ты - 73% пораженного населения... Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2047
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В тебе є шанс перевірити це на власному опиті.
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Из Украины вывезли около тысячи тонн медицинских масок - Луценко Март 11, 2020Без рубрикиКомментарии

Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1437За последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонн медицинских масок, из них больше половины - в феврале, когда вспышка коронавируса уже распространилась по миру.
Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.
«К вопросу о карантине от короновируса.
Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра.
- «Слуга народа» Радуцкий оставил Украину без масок в разгар коронавируса - Билецкий. Видео
Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет.
Референс-лаборатория ВОЗ подтвердила результат исследований на коронавирус в Украине, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1437
Но все разумные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия.
- Коронавирус: спрос на маски в Украине вырос в 50 раз, цены - вдвое
У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!» - написал Луценко.
Рассмотрение вопроса о возможном запрете экспорта средств индивидуальной защиты - один из пунктов распоряжения Кабмина об экстренных мерах по борьбе с коронавирусом, принятого 6 марта.
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Ліків від нього не існує.Прості маски взагалі не допомагають.
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Поки що є більше шансів померти від паники та переїдання туалетної бумаги аніж від вірусу.
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доведи!
1) беруся тобі компенсувати ціну упаковкм туалетного паперу!
2)прийму виписку з твого найближчого крематорію .. Референс-лабораторія ВООЗ підтвердила результат досліджень на коронавірус в Україні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 5126
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