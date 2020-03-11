 Референс-лабораторія ВООЗ підтвердила результат досліджень на коронавірус в Україні, - ЦГЗ

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що кожна держава-член ВООЗ зобов'язана доставити перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків нової коронавірусної інфекції в референс-лабораторію ВООЗ. На виконання цих правил 4 березня ЦГЗ України відправив перший підтверджений і 10 негативних зразків на подальше паралельне дослідження.

Такі правила існують для низки інших збудників. Наприклад, вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ щорічно відправляє в лабораторію ВООЗ у Лондоні 80 зразків грипу, 50 зразків кору в Люксембург і кожен ізольований на території країни поліовірус і неполіоміелітний ентеровірус в Гельсінкі.

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"Вчора вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ отримала офіційний звіт на всі 11 зразків (один позитивний, 10 негативних), які успішно пройшли тестування. Цей звіт підтверджує результат, отриманий в Україні", - йдеться в повідомленні.