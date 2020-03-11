 Референс-лабораторія ВООЗ підтвердила результат досліджень на коронавірус в Україні, - ЦГЗ

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що кожна держава-член ВООЗ зобов'язана доставити перші п'ять позитивних і 10 негативних зразків нової коронавірусної інфекції в референс-лабораторію ВООЗ. На виконання цих правил 4 березня ЦГЗ України відправив перший підтверджений і 10 негативних зразків на подальше паралельне дослідження.
Такі правила існують для низки інших збудників. Наприклад, вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ щорічно відправляє в лабораторію ВООЗ у Лондоні 80 зразків грипу, 50 зразків кору в Люксембург і кожен ізольований на території країни поліовірус і неполіоміелітний ентеровірус в Гельсінкі.
"Вчора вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ отримала офіційний звіт на всі 11 зразків (один позитивний, 10 негативних), які успішно пройшли тестування. Цей звіт підтверджує результат, отриманий в Україні", - йдеться в повідомленні.
В Украине, по статистике МОЗ за 2012-2019 года, смертность от сезонного гриппа - 0,14%.
Что же на счет Covid-19 то, например, в Италии смертность 4,7% от диагностированных а в Южной Корее 0,7%. Играет качество системы здравоохранения, карантин, общественная реакция и превентивные меры.
К слову, "Испанка", тоже грипп, пандемия в 1917-1919 годах, когда им переболели около 60% населения Земли, унесла жизни от 50 до 70 миллионов человек. Смертность "Испанки" была около 2,5%.
Перелогіньтесь!
За последние три месяца из Украины вывезли 983,5 тонн медицинских масок, из них больше половины - в феврале, когда вспышка коронавируса уже распространилась по миру.
Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.
«К вопросу о карантине от короновируса.
Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра.
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Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет.
Но все разумные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия.
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У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!» - написал Луценко.
Рассмотрение вопроса о возможном запрете экспорта средств индивидуальной защиты - один из пунктов распоряжения Кабмина об экстренных мерах по борьбе с коронавирусом, принятого 6 марта.
1) беруся тобі компенсувати ціну упаковкм туалетного паперу!
2)прийму виписку з твого найближчого крематорію ..