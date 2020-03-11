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Матеріали за темою:
Все про:Крим (8890) водопостачання (336) кримські татари (1525) Полозов (321) вода (357)

 Кремль вимагатиме воду для окупованого Криму, - Полозов про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

Адвокат Микола Полозов вважає, що обшуки в будинках кримських татар в окупованому Бахчисараї і Бахчисарайському районі 11 березня пов'язані з тим, що Кремль збирається вимагати в України поставок дніпровської води в Крим.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо раніше практика набору заручників - політв'язнів в окупованому Криму здійснювалася, в тому числі, для поповнення обмінного фонду, то тепер стає очевидно, що вимоги Кремля стосуватимуться поставки до Криму дніпровської води. Репресії в Криму - не просто елемент залякування населення, а й засіб політичного шантажу нової української влади", - розповів він.

Дивіться також: В окупованому Бахчисараї завершилися обшуки у кримських татар, - правозахисники. ВIДЕО

Російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї і Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти інкримінують чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".

Кремль вимагатиме воду для окупованого Криму, - Полозов про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180721
 
 
 Топ коментарі
 
мочу пейте, окупанты хреновы !!!!
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Полозов - гражданин РФ. Это уже с той стороны жжужат, а не только наши политики
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воды не будет
татары на это не пойду ,это раз
клована вынесут вперёд ногами,это два
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Полозов - гражданин РФ. Это уже с той стороны жжужат, а не только наши политики
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Глупость полная. Путин может пол-Крыма по тюрьмам распихать. И Украина ничем им помочь не сможет.
Больше сто тысяч переселенцев, военная армада с ядерным оружием, и все там в Крыму. Какая вода? Переселенцы на родину, военная база ликвидирована, военный кулак выведен, вот тогда и можно что-то обсуждать.
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Путин будет требовать всю Украину себе и что? Выполнять его хотелки? Глупости какие. Пусть в своей паРаше требует что угодно, он там уже царь пожизненный. А из Украины пусть идет нах. Украина уже почти 30 лет живет без Кацапии, только с кацапскими гадостями и подлостями, но как отдельная страна и возврата к прошлому не будет.
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В последнее время Полозов слишком часто жужжит, казалось-бы какое дело адвокату до воды ..... совпадение? .... Кремль будет требовать воду для оккупированного Крыма, - Полозов об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае - Цензор.НЕТ 7915
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А какое нам дело что этот монгол на своей странице написал?
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Да мне-то никакого, но у нас полно долбодятлов любящих читать и публиковать всякую лабуду, ведь эта фигня появляется не впервой
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Самое паскудное, что это совсем не зелёные а очень даже наоборот
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Метод *****. Сначала через своих глашатых озвучить свои ночные поллюции, а потом смотреть на реакцию окружающих. И если чё то не так сказать, что я не я и хата не моя...
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И в ответ зеленый украинофоб даст ему и воду в Крым, и ещё что нибудь, чего пуйло пожелает... Даже пол Украины отдаст, ему похер на Украину
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Ну ти ж у другому турі ;проти Порошенка; голосував же ж.
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татарам слабо выехать на материк и не работать на оккупантов и Зе...?
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воды не будет
татары на это не пойду ,это раз
клована вынесут вперёд ногами,это два
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Камні з неба пийте! Або цілющу воду з рідної говєні.
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Полозов говорить те, що вкладає йому овертон-ФСБ.
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Кримчаків на воду міняти??
Щось новеньке...
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Кримчаки́ (кримчацька кърымчахлар, однина - кърымчах) - окрема етнолінгвістична спільнота єврейського населення, котрі говорять кримськотатарською мовою.[1] Переважно мешкають на території Криму
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Та, що кримчаків в Криму практично нема.
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Нехай будуть караїми..кримські татари та греки..
Вікіпедія не дає точного уявлення про етнос...
Яка різниця! Громабян України на воду міняти??
Гітлер міняє радянських полоненних на патрони та бензин...
😁
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Ага. Даже не сомневаюсь. Сначала будут требовать воду, потом стать на колени, потом поднять руки вверх с белыми трусами надголовой, потом сесть в вагоны и уехать в Сибирь и на Колыму и Магадан. Уже проходили. И вы готовы опять все ето пройти как проходили ваши родители и дедушки с бабшками в 33-47 годах? Или выбираете свободу и сопротивление?
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Просто, аніусталі... Пропоную закрити на карантин телевізор.
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Все началось раньше. Уже в двадцатых украинская интеллигенция в Украине преследовалась и либо уничтожалась, либо вывозилась в азиатские республики. Последними добрались до украинских писателей-- коммунистов
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предлагаю в канал пустить канализационные стоки херсона
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А це гарна ідея. Всю каналізацію України зливати в північнокримський канал.
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100%. Канал наполненный водой сейчас для ***** как красная тряпка для быка. Еще в 2014 говорил что дамбу залить бетоном и землей, а канал заполнить химическими отходами, и львовским мусором, чтобы еще лет 10 ниукого не было бы даже желания его открыть
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Поить ваших "зеленых человечков" ?!
Нет уж, увольте, своих хватает.
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Давайте выловим опзжопников и проведем у них обыски, найдем у каждого МайнКампф, вот и готов обменный фонд...
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Тю, а що кампф заборонена книга? Піду сховаю від гріха...
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Та по ній фуйло навчається... Взагалі можна просто тих тварюк витрусити і від3,14здити...
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Та нічому там кацапам навчатися. Кампф писав німець для німців. До речі в Німеччині вона теж не всюди заборонена. В Україні заборона не працює з 2015-го. Ховати не буду, тре перечитати уважніше.
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Сами же уроды спровоцировали *****. Показали ***** что если на вас нажать то вы готовы на компромиссы. Вас же Саакашвили предупреждал что нельзя идти ***** на встречу нинаодин шаг как бы ето заманчиво не выглядело. Вы же 6 лет обсуждали как сделать так чтобы ***** вишел из ситуации победителем.Вместо того чтобы давить гниду вы ее подкармливалив надежде что она наестся. Вот теперь жрите.
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да не вопрос, только пестициды подмешивать перед Красноперекопском.
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И таки да, крымские татары, в отличие от русских, могут успешно вести сельское хозяйство в крымских условиях.
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Украинцы сегодня гордятся турецким Президентом,так как не имеют собственного..
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Зима закончилась, снега мало воды мало , впереди лето, сушняк. Пропагандоны начинаю подымать тему воды , не понятно причем тут аресты крымских татар.?)
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Что же ты такой непонятливый? Именно арестами крымских татар нас, украинцев, и шантажируют.
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Клоун просто обязан взять в заложники всех рыгов.
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Кто видел русло канала, тот понимает, что подать воду нереально.
Но я бы прогон сделал бы, шоб смыть крысянам вес срач с СКК.
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При дырявом канале будут наполнятся подземные источники. Москали и на это согласны. Ремонтировать канал они в любом случае не будут - руки не из того места растут.
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Я говорил о прогоне.
Типа унитаза, смыли дерьмо с СКК крысянам и перекрыли воду
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Какая разница от куда руки растут, только-бы они были золотые. Жаль, там и позолотой не пахнет, только тем откуда растут.
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Меня беспокоит совершенно другой вопрос ,вечером передали наших два погибших и восемь раненых а утром уже оказывается трое погибших и девять раненых,а что сейчас
мойша с кучмой после крылатой фразы .надо просто перестать стрелять, а когда ответка будет когда преступник нач штаба будет уволен ,когда министр будет типа Наева а не уволенный по 11статье преступник.
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А чего б кремлю не потребовать, чтобы преЗЕдентом Украины сразу стал путин?
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Обещали бутылями воду в Крым возить. Видимо из рассчёта: 1 заложник - 1 бутыль.
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Если даже зечмо это сделает... готовы, твари, пить говно с мочей?
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А ничего что фактически Рашка сейчас в состоянии агонии и рецессии,какая нахервода,если в Украине в этом году запасы воды снизились на 30%
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Ну, пока татары не начнут в Крыму взрывать трассы, ЛЭПы, мосты, расстреливать русских солдат, патрули - то никаких наборов заложников не остановят.
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Оглянись, хитропопый крысчанин,
Помню
я ненавистный твой взляд,
Проклиная
борцов на Майдане-
Воспевал
ты кремлёвский захват.
Ожидал
от захватчика чуда,
И
плясал, за похлёбку врагу,
Лобызал
оккупанта, иуда ,
Припадая
к его сапогу.
Что,
крысчанин… ужель обессилел?..
Но,
попить из Днепра не проси,
Если
счастлив ты снова с
СоSSией -
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Если
счастлив ты снова с
СоSSиейЗначит
там у неё и соSSи !
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для того,что бы Крым был с водой даже совковая гебня понимала,что нужно дабы Крым был с Украиной,а посему и присоединила его к Украине,но вот моль решила насрать и на законы того государства,правоприемником и правонаступником которого себья уподобляет..воды нет потому,что моль нарушила те законы ,при которых вода была для крымчан...
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Пусть только попробуют открыть. Они хотят крымское чаепитие ? У людей найдётся по паре мешков гербицидов или селитры у каждого кто несогласен а весь канал до дамбы физически охранять нереально.
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Коронавирус вам в пазуху, а не воду.
Мечтать не вредно
После деоккупации кацапами Крыма и части Донбасса
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Зря Вы про отраву всякую. Я очень надеюсь: КРЫМ будет УКРАИНСКИМ, захочется, как в старые добрые времена поехать и отдохнуть в КРЫМУ, на КАЗАНТИП, но очень не хочется загаженных мест отравою. После срашки его и так долго, если возможно, придется чистить.
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