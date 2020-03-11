 Кремль вимагатиме воду для окупованого Криму, - Полозов про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо раніше практика набору заручників - політв'язнів в окупованому Криму здійснювалася, в тому числі, для поповнення обмінного фонду, то тепер стає очевидно, що вимоги Кремля стосуватимуться поставки до Криму дніпровської води. Репресії в Криму - не просто елемент залякування населення, а й засіб політичного шантажу нової української влади", - розповів він.
Російські силовики вранці 11 березня прийшли з обшуками в будинки кримських татар у Бахчисараї і Бахчисарайському районі. На місце проведення обшуків не пустили адвокатів. Окупанти інкримінують чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір".
Больше сто тысяч переселенцев, военная армада с ядерным оружием, и все там в Крыму. Какая вода? Переселенцы на родину, военная база ликвидирована, военный кулак выведен, вот тогда и можно что-то обсуждать.
татары на это не пойду ,это раз
клована вынесут вперёд ногами,это два
Щось новеньке...
Вікіпедія не дає точного уявлення про етнос...
Яка різниця! Громабян України на воду міняти??
Гітлер міняє радянських полоненних на патрони та бензин...
😁
Нет уж, увольте, своих хватает.
...
Но я бы прогон сделал бы, шоб смыть крысянам вес срач с СКК.
Типа унитаза, смыли дерьмо с СКК крысянам и перекрыли воду
мойша с кучмой после крылатой фразы .надо просто перестать стрелять, а когда ответка будет когда преступник нач штаба будет уволен ,когда министр будет типа Наева а не уволенный по 11статье преступник.
Помню
я ненавистный твой взляд,
Проклиная
борцов на Майдане-
Воспевал
ты кремлёвский захват.
Ожидал
от захватчика чуда,
И
плясал, за похлёбку врагу,
Лобызал
оккупанта, иуда ,
Припадая
к его сапогу.
Что,
крысчанин… ужель обессилел?..
Но,
попить из Днепра не проси,
Если
счастлив ты снова с
СоSSией -
счастлив ты снова с
СоSSиейЗначит
там у неё и соSSи !
Мечтать не вредно
После деоккупации кацапами Крыма и части Донбасса