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 Київські новини, Суспільство
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 Столичні ТРЦ забезпечать спецбригадами для виявлення коронавірусу, - Рубан

У всіх торгово-розважальних центрах Києва з 12 березня будуть працювати спеціальні бригади з виявлення коронавірусу у відвідувачів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це розповів на брифінгу 11 березня начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"У кожному торгівельному центрі завтра будуть працювати бригади, які будуть оглядати людей, за необхідності проводити температурний скринінг. І якщо температура буде підвищена - рекомендувати звернутися по медичну допомогу".

За словами Рубана, хворобу у людей будуть визначати за "виключно візуальними ознаками" і шляхом вимірювання температури.

"У коронавірусної інфекції є чітка симптоматика – це кашель, температура, нежить, які проявляються візуально", - наголосив він.

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Перший заступник міського голови Микола Поворозник в свою чергу підкреслив, що в столиці вводиться не карантин, а обмежувально-профілактичні заходи для запобігання поширенню коронавірусу.

За його словами, в Києві підготували 7 лікувальних закладів - 3 дорослих, 3 дитячих і 1 для вагітних.

Поворозник розповів, що місто на цей момент отримало 2,5 тисячі експрес-тестів для виявлення Covid-19, але планується придбати ще.

Крім того, до кінця тижня Київ сподівається отримати через Центр громадського здоров'я дві тест-машини, які встановлять в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180719
 
 
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странно, а нам сказали при малейших нарушения самочувствия, даже не похожих на простуду...
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а не проще ли их просто закрыть? ах ну да деньги важнее чем эпидемия
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ОПЗЖ в Украину с московии обратно не впускать !!
По "исключительно визуальным признакам" эти твари больны,
причем давно и неизлечимо.
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КАКИЕ СПЕЦБРИГАДЫ?????
У нас нет тестов на вирус! Поштучно везут из-за границы.
Масок нет!!! Лекарств нет!!! Электронные градусники и те в аптеках пропали.
Будут прикасаясь ко лбу губами измерять температуру?
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да! давай все закроем, оставим только хлебные киоски с километровыми очередями за хлебом, как в совке?
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Усьо правильно! Стращать и не пускать, курьва його мама!
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Смех смехом, а гастарбайтеров и туристов которые возвращаются в Украину, желательно не пускать.
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Такие мобильные бригады доказали свою эффективность в Южной Корее.
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Все ето до сраки, как говорила моя бабушка. Вы видели что в общественном транспорте творится а в метро вообще инкубатор всех болезней. Только сокращение рабочей недели хотябы до 4 а лучше до 3 дней даст больший результат чем все ети ваши мероприятия
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А что будет с теми, кто пошлёт осматривальщиков? Столичні ТРЦ забезпечать спецбригадами для виявлення коронавірусу, - Рубан - Цензор.НЕТ 5813
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З жлобів будуть спец бригади формквати?? Чи все ж такі з профессіоналів? Оті баби-прбиральниці інколи хворі на бошку будуть слідкувати і шукати тих в кого коронавірус? Паноптикум. Це як на станції метро ця баба дежурна стояла вже в масці в лютому, і кашляла без перерви. Вона буде виявляти?
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В Киеве в метро ещё в феврале выдали работникам маски. Местное начальство их продало и все ходили без масок, или для видимости одну и ту же носили. Приехало высшее начальство и дало простраться начальнице (Печерск). Та устроила истерику.
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