 SkyUp через коронавірус скасовує частину рейсів до Італії та Ізраїлю

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу компанії.

"У зв’язку із поширенням епідемії коронавірусу, а також посиленням заходів з її обмеження різними країнами, зокрема, Італією та Ізраїлем, авіакомпанія SkyUp Airlines скорочує польотну програму до цих країн", - йдеться в повідомленні.

За деякими напрямками старт польотної програми переноситься на початок літа, за деякими напрямками буде скорочено кількість рейсів.

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Згідно з повідомленням авіакомпанії, за маршрутом Львів - Тель-Авів будуть скасовані рейси з вильотом 19, 26, 30 березня, 2, 6, 13 квітня. Будуть також скасовані рейси за маршрутом Запоріжжя - Тель-Авів з вильотом 15, 22, 29 березня, 5, 12 квітня.

Крім того, повністю скасовується польотна програма за маршрутом Харків - Тель-Авів, початок якої було заплановано на 29 березня.

Водночас SkyUp перенесла початок польотів з Києва в Рим, Бергамо, Болонью та Пізу - на 1 червня 2020 року; з Києва в Барі - на 1 травня; зі Львова до Рима і Бергамо - на 1 червня.

Водночас виконання рейсів у Неаполь продовжиться без змін.

Старт польотів до Ріміні та Ламеції Терме, запланований на 30 травня, а також до Катанії (початок 26 травня) поки що лишається без змін.

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В авіакомпанії також зазначили, що квитки на скасовані рейси можна буде безкоштовно обміняти на інші дати або отримати повне відшкодування вартості.

У разі скасування рейсу авіакомпанія надасть безкоштовну зміну дати або повне відшкодування вартості квитка. Якщо пасажир бажає з особистих міркувань скасувати подорож до Ізраїлю, SkyUp надасть безкоштовну зміну дати.

Пасажирам, які придбали квитки на рейси Харків - Тель-Авів - Харків, буде запропонована безкоштовне зміна місця вильоту/прильоту у Запоріжжі замість Харкова або повне відшкодування вартості квитка.

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Раніше, з вечора 12 березня, Ізраїль ввів обмеження для іноземців, які прибувають у країну. В'їзд буде дозволено тільки тим, хто підтвердить можливість забезпечити 14-денний домашній карантин.

Італія з 10 березня через різкий спалах захворюваності на коронавірус ввела заборону на публічні збори, скасувала спортивні заходи, заборонила пересуватися всередині країни без поважних причин.