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 Суспільство
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Все про:куріння (32) цигарки (456)

 Британське МОЗ рекомендує курцям переходити на електронні системи доставки нікотину

Тим, хто курить звичайні сигарети і хоче відмовитися від шкідливої ​​звички, варто перейти на нові електронні системи доставки нікотину. Якщо ж ви не курите, не потрібно починати використовувати подібні продукти.

Такі рекомендації виконавчого агентства Міністерства охорони здоров'я Великої Британії Public Health England (PHE), які супроводжують шосту незалежну доповідь щодо електронних систем доставки нікотину і вейпінгу.

Доповідь була підготовлена дослідниками з лондонського King`s College і опублікована 4 березня.

Фахівці агентства Public Health England стурбовані тим, що серед курців в останні місяці поширюватися помилкова точка зору про те, що електронні сигарети та інші бездимні тютюнові продукти шкідливіші за звичайні сигарети. Це суперечить позиції експертів з Великої Британії і США, які називають вейпінг і електронні системи доставки нікотину менш небезпечною для здоров'я альтернативою сигаретам.

"Бездимні тютюнові продукти менш шкідливі, ніж сигарети, але не є повністю безпечними. Вони містять набагато меншу кількість шкідливих хімічних речовин, які викликають хвороби, пов'язані з курінням", - вважають вчені.

"Найкраще, що може зробити курець - повністю відмовитися від куріння. Альтернативні нікотиновмісні продукти можуть допомогти деяким людям кинути курити. Вони є менш небезпечною альтернативою", - вважає головний санітарний лікар Англії професор Кріс Вітт. За його словами, доповідь Public Health England є новим внеском в збір доказів із суспільно важливого питання, підкреслюючи максимальне використання можливостей, що надаються електронними тютюновими продуктами, в управлінні ризиками, пов'язаними з нікотином.

Найближчим часом PHE King's College із залученням фахівців з інших дослідницьких установ Великої Британії і США почне роботу над повномасштабним дослідженням з питання безпеки електронних тютюнових продуктів. Звіт про цю роботу буде опублікований в 2022 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180716
 
 
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ті що не палять, в гробах краще виглядають
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тобто, смалії, вам будуть просто показувати картинки з сигаретами в інтернеті та по телевізору
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Ага. Прям уколы никотина в мозг. Чтобы не страдали ни легкие ни печень
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...ага, а как дальнобойщики алкоголь в прямую кишку употребляют Представил картину? Британське МОЗ рекомендує курцям переходити на електронні системи доставки нікотину - Цензор.НЕТ 517
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Курение, как и алкоголь - выбор каждого.
Лучше бы минздрав смотрел за качеством еды, а то продают масло из не известно чего и мороженое детям со сроком хранения 3 года, продукты ужасного качество, никто не следит за гормона и в мясе и пестицидами в овощах, да и за качеством водопроводной воды по европейским ценам, а потом мы удивляемся почему болеем
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