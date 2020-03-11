 70% населення все одно заразиться коронавірусом. Наше завдання - виграти час, - Меркель

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це вона заявила на пресконференції в Берліні.

За словами канцлера, оскільки нині не існує ліків, необхідно зосередитися на уповільненні поширення хвороби.

"Оскільки вірус вже поширюється, а в людей немає імунітету і не існує терапії, то від 60 до 70% населення будуть заражені. Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб не перевантажувати систему охорони здоров'я за рахунок уповільнення поширення вірусу. Йдеться про те, щоб виграти час", - наголосила Меркель.

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