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 Суспільство, Здоров'я
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 70% населення все одно заразиться коронавірусом. Наше завдання - виграти час, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 70% населення можуть бути заражені новим коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це вона заявила на пресконференції в Берліні.

За словами канцлера, оскільки нині не існує ліків, необхідно зосередитися на уповільненні поширення хвороби.

"Оскільки вірус вже поширюється, а в людей немає імунітету і не існує терапії, то від 60 до 70% населення будуть заражені. Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб не перевантажувати систему охорони здоров'я за рахунок уповільнення поширення вірусу. Йдеться про те, щоб виграти час", - наголосила Меркель.

Також читайте: Кабмін затвердив заходи у зв'язку із загрозою епідемії коронавірусу: школи і садочки закривають на три тижні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180713
 
 
 Топ коментарі
 
Пральна. Лучше умереть бухим и вонючим. 70% населения все равно заразятся коронавирусом. Наша задача выиграть время, - Меркель - Цензор.НЕТ 1447
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70% хммм
Такое заявить на весь мир!!!
Значит они знают то, чего не говорят людям, т.е. беда конкретная
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Скажемо просто, людей стало забагато..... Є таке слово вибачаюся за те, що беру його з російської, бо в нашому варіанті воно менш повне та інформаційне - БЕСПОЛЕЗНИХ. А те чого забагато і що бесполезне, більше того навіть шкідливе, завжди потребує нормування інакше загинуть усі. Які є методи регулювання того що є шкідливе та бесполезне і тих хто зайшов в глухий вугол і не може і не хоче знаходити з нього вихід, я думаю перераховувати не потрібно.
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Високогір'я та озоноване повітря - це вороже середовище для вірусу. Ультрафіолет та вітамін D також мають значення, але цього недостатньо.
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