 Карантинні заходи в Києві: пробне ЗНО перенесено, навчання в школах до кінця березня буде проводитися дистанційно

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, навчальний процес буде проводитися дистанційно, зокрема у формі телеуроків.
"Ми домовилися з регіональним центром ЗНО про те, що пробні тести, які повинні були пройти в кінці березня, ми проведемо після того, як ситуація стабілізується. Це може бути у квітні. Навчання в школах до кінця березня буде проводитися дистанційно", - заявив Поворозник.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення карантину по всій Україні. Згідно з ним, з 12 березня на три тижні (до 3 квітня) закриваються навчальні заклади, забороняються масові зібрання більше 200 осіб і закривається авіасполучення з деякими країнами.
это КАК и каким образом???? Тот же китай с начала этого года (странно не правда ли но фоне корвируса) запустил программу дистанционного обучения во многих школах страны, и для этого они потратили более трех лет на развитие и внедрение софта,программ,непосредственно обучали педагогов.И это при их массовости гаджетов.Что это чудо имеет ввиду говоря телеуроки???? скблть это сюр какой то.
Источник: https://censor.net.ua/n3180712
Всем учителям до завтра обеспечить.
"Поезд, стой! Раз-два."