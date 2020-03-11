EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Карантин в Україні Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини
  2042  3
Матеріали за темою:
Все про:карантин (110) КМДА (785) Поворозник (36)

 Карантинні заходи в Києві: пробне ЗНО перенесено, навчання в школах до кінця березня буде проводитися дистанційно

У Києві через пов'язані з коронавірусом обмеження перенесли пробне тестування Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, навчальний процес буде проводитися дистанційно, зокрема у формі телеуроків.

"Ми домовилися з регіональним центром ЗНО про те, що пробні тести, які повинні були пройти в кінці березня, ми проведемо після того, як ситуація стабілізується. Це може бути у квітні. Навчання в школах до кінця березня буде проводитися дистанційно", - заявив Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення карантину по всій Україні. Згідно з ним, з 12 березня на три тижні (до 3 квітня) закриваються навчальні заклади, забороняються масові зібрання більше 200 осіб і закривається авіасполучення з деякими країнами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180712
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
По его словам, учебный процесс будет проводиться дистанционно, в частности в форме телеуроков.Источник: https://censor.net.ua/n3180712

это КАК и каким образом???? Тот же китай с начала этого года (странно не правда ли но фоне корвируса) запустил программу дистанционного обучения во многих школах страны, и для этого они потратили более трех лет на развитие и внедрение софта,программ,непосредственно обучали педагогов.И это при их массовости гаджетов.Что это чудо имеет ввиду говоря телеуроки???? скблть это сюр какой то.
 показати весь коментар
 
Принимать самые строгие меры , карантин для всех въезжающих в Украину как в Израиле, абсолютный запрет на полеты в Италию, Францию, Германию. Зоны вспышек коронавируса блокировать по примеру Китая.
 показати весь коментар
 
"По его словам, учебный процесс будет проводиться дистанционно, в частности в форме телеуроков."
Источник: https://censor.net.ua/n3180712

Всем учителям до завтра обеспечить.
"Поезд, стой! Раз-два."
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору