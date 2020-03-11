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 Діагноз "коронавірус" не підтвердився у семирічної дитини на Тернопільщині

Дитина повернулася з Італії та почувалася зле. Лабораторні тести зняли діагноз "коронавірус" і підтвердили грип.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Тернопільський обласний лабораторний центр.

"10.03.2020 р. о 18:15 год. до ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії", - йдеться в повідомленні.

Фахівці організували протиепідемічні заходи та провели епідрозслідування

"За результатами проведених вірусологічною лабораторією досліджень о 22:30 год. підозру на COVID- 2019 знято! Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР", - повідомили в лабораторному центрі.

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Жителям Тернопільщини, котрі побували в країнах із зареєстрованими випадками коронавірусу, рекомендують за перших ознак ГРВІ телефонувати до сімейного лікаря.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180710
 
 
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все экспресс тесты уязвимы и писать, что подтвердили грипп и начали эпидмерриятия. Что за невежество в информировании населения
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Зараз всі заробітчати італійські побігуть, треба іти їх "тепло" зустріти, бажанно прямо на кордоні, щоб вже далі їм нехотілося їхати.
Давайте їм покажем, що ми західняни, негіршіиза ново санжарівців🤭😆😆😆
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