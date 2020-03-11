 Діагноз "коронавірус" не підтвердився у семирічної дитини на Тернопільщині

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Тернопільський обласний лабораторний центр.

"10.03.2020 р. о 18:15 год. до ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ України" надійшло термінове повідомлення щодо випадку підозри на коронавірусну інфекцію у дитини, яка напередодні захворювання повернулася з Італії", - йдеться в повідомленні.

Фахівці організували протиепідемічні заходи та провели епідрозслідування



"За результатами проведених вірусологічною лабораторією досліджень о 22:30 год. підозру на COVID- 2019 знято! Діагноз: грип А підтверджено лабораторно методом ПЛР", - повідомили в лабораторному центрі.

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Жителям Тернопільщини, котрі побували в країнах із зареєстрованими випадками коронавірусу, рекомендують за перших ознак ГРВІ телефонувати до сімейного лікаря.