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 Політика України
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Все про:ВР (7213) Кабмін (3891) Мокан Василь (1)

 Кабмін призначив "слугу народу" Мокана представником у Раді

Нардеп від фракції "Слуга народу" Василь Мокан заявив, що 11 березня під час засідання Кабінету міністрів України був призначений представником уряду в парламенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Офіційно підтверджую, що сьогодні на засіданні уряду я був призначений Постійним Представником Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, першочерговими завданнями є посилення співпраці та комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ і громадськості про плани і рішеннях Кабміну, організація зустрічей прем'єр-міністра і міністрів з фракціями/групами і комітетами Ради.

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Нагадаємо, раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Олена Шуляк подала у відставку.

https://censor.net.ua/ua/photo_news/3180637/predstavnytsya_kabminu_u_vr_shulyak_podala_u_vidstavku_shvydko_perevzuvatysya_ne_vmila_nikoly_i_zaraz

Кабмін призначив слугу народу Мокана представником у Раді 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180709
 
 
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главное что не украинец....
а остальное не важно...
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пістюх на всіх телеканалах. Справжня простітітка з добре поставленим язиком, приймає і дає всім, хто платить. На цей час банкують беня, єрмак-зажопи.
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Помнится в своё время был любопытный анализ нац. состава СН. Так вот там украинцы появлялись то ли в 8-м десятке то ли в количестве 8 на 100... Кабмін призначив "слугу народу" Мокана представником у Раді - Цензор.НЕТ 7020
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тепер зюзя не знатиме кому дзвонить: бакану, чи мокану
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Зато с автомобилем у зебуина выбор простой-порше макан
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Мокан-Таран-Шмыгаль.. Где-то поблизости бродит Дрыгаль..
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почему на свалках нет ни одного представителя от СН?
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