 Кабмін призначив "слугу народу" Мокана представником у Раді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Офіційно підтверджую, що сьогодні на засіданні уряду я був призначений Постійним Представником Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України", - йдеться в повідомленні.

За його словами, першочерговими завданнями є посилення співпраці та комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ і громадськості про плани і рішеннях Кабміну, організація зустрічей прем'єр-міністра і міністрів з фракціями/групами і комітетами Ради.

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Нагадаємо, раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Олена Шуляк подала у відставку.

https://censor.net.ua/ua/photo_news/3180637/predstavnytsya_kabminu_u_vr_shulyak_podala_u_vidstavku_shvydko_perevzuvatysya_ne_vmila_nikoly_i_zaraz