 Кабмін призначив "слугу народу" Мокана представником у Раді

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Офіційно підтверджую, що сьогодні на засіданні уряду я був призначений Постійним Представником Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України", - йдеться в повідомленні.
За його словами, першочерговими завданнями є посилення співпраці та комунікації з парламентом, широке інформування ЗМІ і громадськості про плани і рішеннях Кабміну, організація зустрічей прем'єр-міністра і міністрів з фракціями/групами і комітетами Ради.
Нагадаємо, раніше представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Олена Шуляк подала у відставку.
а остальное не важно...