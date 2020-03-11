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 Окупанти інкримінують чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам участь у "Хізб ут-Тахрір", - адвокат Семедляєв

Чотирьом затриманим у Бахчисараї кримським татарам інкримінують участь у "Хізб ут-Тахрір".

Про це в коментарі LB.ua розповів адвокат Едем Семедляєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні затримували п'ятьох людей, але Енвера Мустафаєва після обшуку доставили у ФСБ і допитали як свідка. Він послався на 51 статтю (Конституції РФ - Ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів. - Ред.), і його відпустили. А інших чотирьох затриманих звинувачують за частиною 2 статті 205.5 в участі у "Хізб ут-Тахрір", яка на території РФ визнана терористичною. Їх допитали як підозрюваних, і у слідчого є два дні, щоб клопотати про обрання їм запобіжного заходу", - повідомив правозахисник.

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Також, за словами адвоката, обшуки в будинках кримських татар проводилися без рішення суду, що, на його думку, є порушенням.

"Сьогодні, 11 березня, обшуки провели за постановою прокурора, ми вважаємо це порушенням, тому що такі дії можна здійснювати тільки у виняткових випадках, такого випадку ми не бачимо. Також сьогодні під час слідчих дій слідчий ознайомив нас з постановою про проведення амбулаторної психіатричної експертизи, і хотів відібрати зразки голосу, але ми від цього відмовилися, бо вважаємо себе невинуватими", - додав адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180708
 
 
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