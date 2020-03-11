 Громадянина РФ, який воював у Сирії, заарештовано в Києві, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва в Facebook.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 суд застосував тимчасовий арешт строком на 30 діб для громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку", - сказано в повідомленні.

Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Турецької Республіки та Сирійської Арабської Республіки. Крім того, вказаний чоловік вже був судимий на території України за вчинення розбою.





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Затримання іноземця відбулося у місті Києві.





Відповідно до ухвали суду чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час вирішується питання щодо його екстрадиції.

Як повідомила прессекретарка відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді" в 2017 році ця людина в складі злочинної групи брала участь у нападі на сім'ю підприємця в Вишгородському районі Київської області: "Збройні пістолетом, металевими прутами і ножами вони напали на власників, били і душили, вимагаючи віддати наявні гроші і коштовності. Учасників нападу затримали того ж дня. Всі троє громадяни РФ - родом з Дагестану (суб'єкт РФ. - Ред)".