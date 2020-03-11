 Громадянина РФ, який воював у Сирії, заарештовано в Києві, - прокуратура

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва в Facebook.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 суд застосував тимчасовий арешт строком на 30 діб для громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку", - сказано в повідомленні.
Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу вказаний громадянин знаходиться у міжнародному розшуку за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Турецької Республіки та Сирійської Арабської Республіки. Крім того, вказаний чоловік вже був судимий на території України за вчинення розбою.
Затримання іноземця відбулося у місті Києві.
Відповідно до ухвали суду чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час вирішується питання щодо його екстрадиції.
Як повідомила прессекретарка відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді" в 2017 році ця людина в складі злочинної групи брала участь у нападі на сім'ю підприємця в Вишгородському районі Київської області: "Збройні пістолетом, металевими прутами і ножами вони напали на власників, били і душили, вимагаючи віддати наявні гроші і коштовності. Учасників нападу затримали того ж дня. Всі троє громадяни РФ - родом з Дагестану (суб'єкт РФ. - Ред)".
Такими темпами и всех добровольцев передадут кацапам... Кацапы будут рады.
Даже пусть хоть убивают их... не жалко эту падаль
"Украл,выпил, в тюрму" - неактуально.
Сейчас - "Пытал, обокрал - депортировать домой, а там уже выпил" Тюрьмы тут и в помине нет.
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какая нахер экстрадиция?! куда?! он тут нагадил - тут его на парашу и надо определить
А вот на чьей стороне он воевал, украинофобская власть умалчивает...
А воевал он против рашистов... А значит враг для зеленской власти... Все кто против рашки - те враги для зеленского.
Турецкой Республики и Сирийской Арабской Республики
ЗЕ отдаст кацапам на награждение.
«10 березня під час перевірки документів в пасажирів рейсу з Варшави прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили двох росіян, які незаконно відвідували ТОТ АР Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску. Іноземці також повідомили, що вони підприємці, а метою їх приїзду в нашу країну є оформлення американських віз. Варто заначити, що в Україні росіяни, певно, очікували на більш швидку процедуру отримання візи до США ніж в себе дома», - йдеться в повідомленні ДПСУ.
У відомстві додали, що «відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України».https://www.radiosvoboda.org/a/news-dpsu-rosiyany-zaborona-vyizd/30481699.html
Никаких объяснений власть Зеленского не дает.
Добровольцы предоставили властям все необходимые документы, предусмотренные законом, однако принятие решение о предоставлении гражданства постоянно откладывается под различными предлогами.
Доречі, що з сєпаром, що стріляв у поліцейського в Києві?
Европа рыдает уже от чернож@пых, скоро и мы начнем если не изменим миграционную политику.
Вот в ЕС бы его не пустили - а тут в Украине проходной двор из убийц и воров в законе со всего совка