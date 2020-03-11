 Громадський транспорт Києва працюватиме в штатному режимі, - КМДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу в Києві в середу.

За його словами, громадський транспорт і органи державної влади будуть працювати в штатному режимі.

"Транспорт дезінфікується двічі на день. За необхідності будемо дезінфікувати частіше", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 12 березня в місті обмежується проведення всіх масових заходів, щоб запобігти поширенню коронавірусу.