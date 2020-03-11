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 Громадський транспорт Києва працюватиме в штатному режимі, - КМДА

Громадський транспорт Києва працюватиме в нормальному режимі, незважаючи на обмеження в Києві, пов'язані з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу в Києві в середу.

За його словами, громадський транспорт і органи державної влади будуть працювати в штатному режимі.

"Транспорт дезінфікується двічі на день. За необхідності будемо дезінфікувати частіше", - сказав він.

Читайте: Рішення щодо обмежувальних заходів у Києві обов'язкове для всіх закладів. За порушення - адміністративна або кримінальна відповідальність, - КМДА

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 12 березня в місті обмежується проведення всіх масових заходів, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180705
 
 
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Для приезжих поясняю.
Штатный режим работы транспорта в Киеве, это когда на конечной собирается 4 водителя и играют в домино до тех пор, пока кто то не получит козла.
После этого, проигравшая пара водителей садится в свои троллейбусы и выходит на маршрут.
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