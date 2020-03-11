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 Політика України
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Все про:обмін (645) Мінськ (538) полонені (783) Єрмак Андрій (125) Козак Дмитро (8)

 Єрмак прибув до Мінська, щоб обговорити обмін полоненими з Козаком

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Мінська, де разом із заступником керівника адміністрації президента Росії Дмитром Козаком має взяти участь у роботі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, зокрема обговорити обмін полоненими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про це "Радіо Свобода" підтвердили в посольстві України в Мінську.

1 березня Єрмак вже зустрічався з Козаком щодо питання обміну полоненими. Тоді за підсумками переговорів він заявив про намір провести наступний етап обміну полоненими на Донбасі у форматі "всіх на всіх" у березні цього року.

Президент України Володимир Зеленський 5 березня заявив, що українська сторона в Тристоронній контактній групі передала список з понад 200 осіб для обміну. Він сподівається, що обмін відбудеться вже цього місяця.

Також читайте: Домовленості щодо обміну полоненими з РФ повинні бути оприлюднені, суспільство має знати, на яких умовах він відбуватиметься, - нардеп від "ЄС" Чийгоз

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180704
 
   
 Топ коментарі
 
Такое впечатление, что зеленявые собираются сделать эту "торговлю людьми" главным достижением... Других-то нет! Ермак прибыл в Минск, чтобы обсудить обмен пленными с Козаком - Цензор.НЕТ 6792
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від цих зустрічей козака та єрмака тхне державною зрадою
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Консерва поехала доклатся агенту.... а как же карантин....
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Козак на Митяя из Сватов похож, когда после будуна))))
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від цих зустрічей козака та єрмака тхне державною зрадою
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Ермак ездит к своему настоящему начальству просто.
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Зустрілися дві руки ***.ла... А зеленський піддрочує на них...
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Такое впечатление, что зеленявые собираются сделать эту "торговлю людьми" главным достижением... Других-то нет! Ермак прибыл в Минск, чтобы обсудить обмен пленными с Козаком - Цензор.НЕТ 6792
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бизнес, там в Крыму еще сегодня наловили на обмен. Так что хватит зеленому до новых выборов. Хвастовство, нелепица, бахвальство, неуважение народа, неуважение ценностей Украины=это в каждом анонсе, в каждом слове или поступке этого правителя.
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У кого-то был конек 144 реформы и Томос, а у зю конек миролюбие и обмен за счет жизней и здоровья наших военных.
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А у ЗЕ конек капитуляция и достижения Пороха. Больше у него нихрена нет за год.
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Ермак прибыл в Минск, чтобы обсудить обмен пленных россиян на украинских таксистов с Козаком
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да проигнорировал опрос о плате за обмен и кто именно будет обменян. Так что снова таксисты, коммерсанты и палачи украинских солдат.
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Из них только один ублюдок. Второй честно работает на свою страну Россию.
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А обстріли майже по всій лінії фронту та загибель трьох наших воїнів він не хоче "абсудить"?
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А чего это обсуждать? Они уже давно договорились об усилении обстрелов - чтобы народ Украины был посговорчивее.
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Агент ФСБ поехал на встречу со своим куратором. Будут обговаривать очередной шаг власти Украины на пути капитуляции.
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агент фсб Ермак прибыл на отчет к руководству .главное украинцам это нравиться .
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І за подальшими інструкціями. Можливо обговорять і склад делегації на парад "победобесия".
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паралельна ЗЕреальність, ппц задовбало....
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