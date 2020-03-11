 Єрмак прибув до Мінська, щоб обговорити обмін полоненими з Козаком

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інформацію про це "Радіо Свобода" підтвердили в посольстві України в Мінську.

1 березня Єрмак вже зустрічався з Козаком щодо питання обміну полоненими. Тоді за підсумками переговорів він заявив про намір провести наступний етап обміну полоненими на Донбасі у форматі "всіх на всіх" у березні цього року.

Президент України Володимир Зеленський 5 березня заявив, що українська сторона в Тристоронній контактній групі передала список з понад 200 осіб для обміну. Він сподівається, що обмін відбудеться вже цього місяця.

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