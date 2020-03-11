 Шмигаль пообіцяв відмовитися від закритих засідань Кабміну, - нардепка від "ЄС" Геращенко

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нардепи від " ЄС" Марія Іонова, Вікторія Сюмар та Ахтем Чийгоз висловили обурення закритими засіданнями уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв вже наступного засідання відмовитися від практики закритих втаємничених засідань і повернутися до відкритих засідань Кабінету Міністрів", - йдеться в повідомленні.

За її словами, Кабмін підтримує ініціативу "Європейської солідарності" щодо позачергового засідання Ради для ухвалення нагальних питань щодо профілактиці коронавірусу.

"Завтра на нараді в голови ВР будемо вимагати проведення цього засідання", - підсумувала вона.

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