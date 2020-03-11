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Все про:Геращенко Ірина (979) Кабмін (3891) Європейська Солідарність (282) Денис Шмигаль (75)

 Шмигаль пообіцяв відмовитися від закритих засідань Кабміну, - нардепка від "ЄС" Геращенко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв повернутися до практики відкритих засідань Кабінету міністрів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нардепи від " ЄС" Марія Іонова, Вікторія Сюмар та Ахтем Чийгоз висловили обурення закритими засіданнями уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв вже наступного засідання відмовитися від практики закритих втаємничених засідань і повернутися до відкритих засідань Кабінету Міністрів", - йдеться в повідомленні.

За її словами, Кабмін підтримує ініціативу "Європейської солідарності" щодо позачергового засідання Ради для ухвалення нагальних питань щодо профілактиці коронавірусу.

"Завтра на нараді в голови ВР будемо вимагати проведення цього засідання", - підсумувала вона.

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Шмигаль пообіцяв відмовитися від закритих засідань Кабміну, - нардепка від ЄС Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180703
 
 
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шмуєль обіцяв.. далі можна не читати))
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Шо там у Ирки со здоровьем?
Как то ее перекосило.
Похоже на результат неудачной натяжки кожи.
Дык, на подбородке забыли натянуть или было слишком больно?
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на звук "дык" можно стрелять с закрыты глазами.
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Бл..... дь, шо тебе не хватает? Зе лучший президент. Включай мозги и делай жизнь себе, МРАЗИ, не ждите МАННЫ С НЕБЕС. Сам себе не сделаешь, соси х...... . Молитесь на кого хочете, а Х....... вам на рыло.
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Да да.....
А зеля обещал открыть и регистрировать всех кто приползает в АП и к нему на поклон!
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Шмыгаль пообещал . КАЛ пообещал , Пепа пообещал .Зеленый пообещал . Обицянки - цяцянки .
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Нельзя открытые заседания ни в коем случае. Наружу просочится секретная информация про уровень Айкью презЕдента
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Предыдущий премьер закрыл заседания, потому, что с первого дня все бы поняли, что оно тупе, як валенок. Этот Шмыгля умнее видать.
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