 Шмигаль пообіцяв відмовитися від закритих засідань Кабміну, - нардепка від "ЄС" Геращенко

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нардепи від " ЄС" Марія Іонова, Вікторія Сюмар та Ахтем Чийгоз висловили обурення закритими засіданнями уряду. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв вже наступного засідання відмовитися від практики закритих втаємничених засідань і повернутися до відкритих засідань Кабінету Міністрів", - йдеться в повідомленні.
За її словами, Кабмін підтримує ініціативу "Європейської солідарності" щодо позачергового засідання Ради для ухвалення нагальних питань щодо профілактиці коронавірусу.
"Завтра на нараді в голови ВР будемо вимагати проведення цього засідання", - підсумувала вона.
Как то ее перекосило.
Похоже на результат неудачной натяжки кожи.
Дык, на подбородке забыли натянуть или было слишком больно?
А зеля обещал открыть и регистрировать всех кто приползает в АП и к нему на поклон!