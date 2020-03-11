EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Карантин в Україні Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  959  37
Матеріали за темою:
Все про:Укроборонпром (594) Абромавичус (108) COVID-19 (646)

 До подій з коронавірусом у нас була непогана тенденція. Ми очікували прибуток цього року на 30%, - Абромавичус розповів про можливі збитки "Укроборонпрому"

У зв'язку з економічною кризою у світі, викликаною коронавірусом, підприємства "Укроборонпрому" можуть зазнати збитків.

Такі прогнози робив сьогодні на брифінгу генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"До подій з коронавірусом у нас була непогана тенденція. Ми очікували на прибуток цього року на 30 відсотків", - сказав Абромавичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" передасть 21 підприємство на приватизацію і 2 - в Держкосмос, - Абромавичус

У цьому контексті він зауважив, що наразі в "Антонова" не виникають проблеми. Він пояснив, що літаки "Антонова" на рік здійснювали нестандартні перевезення вантажів на 200 мільйонів доларів. Однак зараз вже йдуть коригування польотів через коронавірус. Крім того, вже скасовані міжнародні виставки, де мав бути присутнім "Укроборонпром" у Катарі та Малайзії.

Гендиректор додав, що наразі "Укроборонпром" коригує роботу своїх працівників, розглядає можливість працювати їм з дому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180701
 
 
 Топ коментарі
 
Понеслося!
Вафсёмвинаватвирус!!!
 показати весь коментар
 
АХАХАХАХА...Ну вот, как и ожидалось, у зебилов появилась, наконец, главная отмазка на все случаи их дебилизма - коронавирус До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 8936
 показати весь коментар
 
Эх если бы не вирус то и учителя бы 4000 доларов получили,и каааак дали бы на 20% рост во всей экономике
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вообще-то в сметах разрешено закладывать плановую прибыль в 10-15% на госзаказах.
 показати весь коментар
 
 
И кто барыги? Голова болит об упущенной выгоде ?
 показати весь коментар
 
 
АХАХАХАХА...Ну вот, как и ожидалось, у зебилов появилась, наконец, главная отмазка на все случаи их дебилизма - коронавирус
 показати весь коментар
 
 
в тапки еще какой-то кот наклал, наложил и подбросил - и все, экономике мона делать скриншит с селфи)
 показати весь коментар
 
ну так, розуміємо: от якби ж не той коронавірус, то ми б показали зростання економіки!
 показати весь коментар
 
 
Да... самокатчик даже говорил что то о 40% ВВП если не ошибаюсь. Но тут не задача... вот только как КАРОНАвирус зеленоплеснявые одолеют так сразу ракета экономическая включится. Дайте только еще 4 годика.
 показати весь коментар
 
 
Думаю, що розмови про збитки демагогією та брехнею, бо у СН нема бажання озброювати українську армію.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. в странах 3-го мира, в которые мы традиционно продавали убивачки, из-за вируса упал спрос на оружие?

Извините не верю!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну да... так ведь "КАРОНАвирус", вирус всех вирусов, ёпта, что ему эти жестянки...
 показати весь коментар
 
у пьетки все надо было стырить пока пукинненапал, а у этих пока коронавирус все не убил!)
 показати весь коментар
 
Ну Петька то облажався з тобою. Хотів мізки стирити а їх і нема.
 показати весь коментар
 
 
нда...пьетьке у тебя и стырить -то нечего!!!))))
 показати весь коментар
 
Прізвище Абромявічус саме звучить як короновірус До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 6022
 показати весь коментар
 
 
Начало положено....теперь зеленое стадо начнет все списывать на короновирус.....все свои провалы ....
 показати весь коментар
 
 
от клятий вiрус - зжер усю "прiбиль"... - зарплатню отримує менеджер, а винуватим буде вiрус.
 показати весь коментар
 
 
Эх если бы не вирус то и учителя бы 4000 доларов получили,и каааак дали бы на 20% рост во всей экономике
 показати весь коментар
 
 
- Хто всравсь?
- Невiстка!
- Так її ж дома не було.
- А оно плахта висить!
 показати весь коментар
 
 
Ну тепер ясно, на коронавірус спишуть і падіння промисловості, і відсутність росту ВВП...

Що там Зе в дебатах на стадіоні казав? Що не можна прикривати війною невдачі в економіці? Ну да, війною не прикриватимуть, прикриватимуть епідемією, якої в Україні навіть нема!
 показати весь коментар
 
Ну да.... С платёжками обосрались - при самой тёплой зиме, я лично за январь и февраль не ощутил никакой скидки нихрена. Так тут зато можно будет на вирус всё повешать!!! Вот если бы да кабы!!!
 показати весь коментар
 
 
Скидки? 😆 Так круглогодично еще за трубу платить нужно будет ... Чтобы фирташ с левочкиной не голодали....
 показати весь коментар
 
До событий с коронавирусом у нас была неплохая тенденция. Мы ожидали прибыль в этом году на 30%, - Абромавичус рассказал о возможных убытках "Укроборонпрома" - плохому танцору яйца мешают.
 показати весь коментар
 
А найем свои 300 штук в месяц получит при любых раскладах....да и ты ...зеленый орел....себя не обидишь...
 показати весь коментар
 
 
Нечего на коронавирус пенять,коли роже крива
 показати весь коментар
 
От незадача.. Оружие в таком количестве не пригодилось. Короновирус убил часть потенциальных жертв.
 показати весь коментар
 
А ну теперь-то да... теперь всё псу под хвост... коронавирус окончательно похоронил все планы зеленой власти... если бы не это, то зажили бы!!!
 показати весь коментар
 
И Андрей закричал: "Я покину причал, если ты мне откроешь секрет!" И Сиддхартха ответил: "Спокойно, Андрей, Никакого причала здесь нет..."
В.О. Пелевин & В.Г. Бутусов
 показати весь коментар
 
Та чего мелочиться?
Говори сразу: "Вышли бы в мировые ЛИДЕРЫ!!!"

 показати весь коментар
 
 
Я об этом и говорил. теперь зяблики будут показывать пальцем на коронавирус, мол "он винават ва всём!".
 показати весь коментар
 
Бесплатно подкину еще идей.
Короновирус помешал вам:
побороть контрабанду,
побороть коррупцию,
перенести АП,
отказаться от кортежей,
отказаться от кумовства,
понизить комуналку,
повысить зарплаты учителям,
....
и выполнить еще 100500 других ваших обещаний.

 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору