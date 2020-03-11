 До подій з коронавірусом у нас була непогана тенденція. Ми очікували прибуток цього року на 30%, - Абромавичус розповів про можливі збитки "Укроборонпрому"

Такі прогнози робив сьогодні на брифінгу генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"До подій з коронавірусом у нас була непогана тенденція. Ми очікували на прибуток цього року на 30 відсотків", - сказав Абромавичус.
У цьому контексті він зауважив, що наразі в "Антонова" не виникають проблеми. Він пояснив, що літаки "Антонова" на рік здійснювали нестандартні перевезення вантажів на 200 мільйонів доларів. Однак зараз вже йдуть коригування польотів через коронавірус. Крім того, вже скасовані міжнародні виставки, де мав бути присутнім "Укроборонпром" у Катарі та Малайзії.
Гендиректор додав, що наразі "Укроборонпром" коригує роботу своїх працівників, розглядає можливість працювати їм з дому.
Вафсёмвинаватвирус!!!
Извините не верю!!!
- Невiстка!
- Так її ж дома не було.
- А оно плахта висить!
Що там Зе в дебатах на стадіоні казав? Що не можна прикривати війною невдачі в економіці? Ну да, війною не прикриватимуть, прикриватимуть епідемією, якої в Україні навіть нема!
В.О. Пелевин & В.Г. Бутусов
Говори сразу: "Вышли бы в мировые ЛИДЕРЫ!!!"
Короновирус помешал вам:
побороть контрабанду,
побороть коррупцию,
перенести АП,
отказаться от кортежей,
отказаться от кумовства,
понизить комуналку,
повысить зарплаты учителям,
....
и выполнить еще 100500 других ваших обещаний.