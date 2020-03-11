 Рішення щодо обмежувальних заходів у Києві обов'язкове для всіх закладів. За порушення - адміністративна або кримінальна відповідальність, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу в Києві в середу.

"За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність, контролювати буде поліція", - сказав він.

За словами Поворозника, рішення комісії продиктоване ситуацією з поширенням коронавірусу в Європі.

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Він також зазначив, що робота навчальних закладів матиме дистанційний характер.