 Рішення щодо обмежувальних заходів у Києві обов'язкове для всіх закладів. За порушення - адміністративна або кримінальна відповідальність, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу в Києві в середу.
"За порушення буде адміністративна або кримінальна відповідальність, контролювати буде поліція", - сказав він.
За словами Поворозника, рішення комісії продиктоване ситуацією з поширенням коронавірусу в Європі.
Він також зазначив, що робота навчальних закладів матиме дистанційний характер.
Алё ЗЄбіл, що заборонено?
Брать взятки - можно.