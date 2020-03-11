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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАТО (2322) РНБО (695) членство в НАТО (286) Сивохо (22)

 "У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо. ВIДЕО

Радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу до альянсу відсутні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сивохо заявив в ефірі телеканалу "НАШ", зазначивши при цьому, що в НАТО не можуть вступити країни з "внутрішнім конфліктом" і нагадав про бойові дії в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Презентація Національної платформи примирення переноситься через атаки найманців РФ у районі Золотого, - Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180698
 
 
 Топ коментарі
 
В НАТО не могут вступать страны в которых в РНБО, такие отбросы как Сивохо
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Да тебе, сука сепарская, за один "внутренний конфликт" надо ХХХХ оторвать. Без наркоза! "В НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть боевые действия", - советник секретаря СНБО Сивохо - Цензор.НЕТ 941
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А в самому НАТО кажуть інакше! І далі що? роіся бере в тайожний саюз з конфліктом який сама й організувала?
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Жирна свиня! В нас немає внутрішнього конфлікту, в нас війна з підорашкою!
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Что этот мешок с мусором Сивохо, может понимать о НАТО и Евросоюэе???
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Чому це бидло досі розмовляє ротом у телевізор, представляючи нашу державу?

Хто за СН голосував, поясніть- чому ваші обранці городять таку х#*#ню?
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Великовозрастный засранец. Под маской улыбок скрывалось оно, простое, вонючее зеле-говно!
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не пужай сивуха наш цирк своими клоунами и сам боятся не будешь
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Хто вилікує цього розумового каліку стане лауреатом Нобелівськоі преміі.
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выживший из ума сивоха - *разь и предетель
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