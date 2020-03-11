 "У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сивохо заявив в ефірі телеканалу "НАШ", зазначивши при цьому, що в НАТО не можуть вступити країни з "внутрішнім конфліктом" і нагадав про бойові дії в Україні.
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Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо
У НАТО нас не візьмуть, поки замість реформ у нас зрадницька балаканина про "внутрішні конфлікти", - Бутусов про слова Сивохо
Екскандидат від "СН", шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. ФОТО
Секретар РНБО Данилюк призначив Гурського своїм радником з інформаційної безпеки
Нардеп від СН кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО
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В НАТО не могут вступать страны в которых в РНБО, такие отбросы как Сивохо
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Да тебе, сука сепарская, за один "внутренний конфликт" надо ХХХХ оторвать. Без наркоза!
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А в самому НАТО кажуть інакше! І далі що? роіся бере в тайожний саюз з конфліктом який сама й організувала?
Хто за СН голосував, поясніть- чому ваші обранці городять таку х#*#ню?