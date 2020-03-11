 "У НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є бойові дії", - радник секретаря РНБО Сивохо. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Сивохо заявив в ефірі телеканалу "НАШ", зазначивши при цьому, що в НАТО не можуть вступити країни з "внутрішнім конфліктом" і нагадав про бойові дії в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Презентація Національної платформи примирення переноситься через атаки найманців РФ у районі Золотого, - Сивохо