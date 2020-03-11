 МОЗ не збирається зупиняти медреформу, вона триває, - глава міністерства Ємець

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Реформа системи охорони здоров’я України не зупиняється, вона продовжується. Наше завдання – провести такі зміни, від яких виграють усі українці: як пацієнти, так і лікарі. Очевидно, що модернізація має відбуватися на основі вітчизняного досвіду та передових світових практик і щоб нові механізми запрацювали одразу, а українці не потерпали від очікування змін", - підкреслив Ємець.
За словами очільника відомства, підготовка до впровадження другого етапу реформи системи охорони здоров’я триває в Міністерстві охорони здоров’я уже зараз.
Депутат от Голоса Оля Стефанишина - лоббист американской компании, которая поставляет в Украину препараты для лечения гепатита С по цене за упаковку $700-1000, что в 20 раз дороже, чем аналоги других производителей.
Она лоббировала регистрацию в Национальном перечне лекарственных препаратов - комбинацию действующих веществ «софосбувир и ледипасвир», чтобы не допустить на украинский рынок конкурентов американцев, сообщает Shadow Anonymous
(https://t.me/shadow_anonymous_insights)
До этого Ольга Стефанишина работала заместителем министра Уляны Супрун, а перед этим - в благотворительном фонде «Пациенты Украины» вместе со СПИД-активистом Дмитрием Шерембеем. В 2013-м году они создали в качестве подразделения этого фонда Центр противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным.
Стефанишина, которую к Вакарчуку делегировали американцы, настояла, чтобы в список «Голоса» взяли не Шабунина, а его ассистентку Сашу Устинову, которая участвовала в лоббировании упрощенной регистрации иностранных лекарств и закупок через международные организации.
В 2017 году Шерембей, Устинова и Стефанишина были под следствием Национальной полиции и Генеральной прокуратуры по делу о разворовывание средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Их отмазал через ВОЗ бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, который пробил закупки лекарств через «международников».
Первое место занял Люксембург. В мире эту страну даже прозвали «страной здоровья». Люксембуржцам доступны различные виды медуслуг и средняя продолжительность жизни в стране составляет 82 года.
Далее разместился Сингапур. Эта страна развивает свое здравоохранение с невероятной скоростью. Сейчас сингапурцы в среднем доживают до 83 лет.
На третьем месте - Швейцария. Здесь все люди обеспечены медобслуживанием. Оно универсальное и базируется на обязательном страховании.
На четвертом месте Япония. Ее жители живут дольше всех, в среднем 83,7 года. Несмотря на то, что население Японии стремительно стареет, медикам под силу обеспечить всех надлежащей помощью.
Завершают ТОП-5 Нидерланды.
В ТОП-10 также вошли Швеция, Гонконг, Австралия, Израиль и Германия.
Обращаю внимание на то , что в этом списке нет штатов и Британии, которые были взяты мадам супрун для подражания.
Особенно если он из конюшни Януковича.