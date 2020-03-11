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Все про:медицина (884) Мінздоров'я (1218) медреформа (19) Ємець Ілля (3)

 МОЗ не збирається зупиняти медреформу, вона триває, - глава міністерства Ємець

Нове керівництво Міністерства охорони здоров'я України не має наміру зупиняти медичну реформу в Україні. Більше того, нові зміни в системі охорони здоров'я ґрунтуватимуться на передовому міжнародному досвіді і охоплюватимуть інтереси лікарів і пацієнтів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Реформа системи охорони здоров’я України не зупиняється, вона продовжується. Наше завдання – провести такі зміни, від яких виграють усі українці: як пацієнти, так і лікарі. Очевидно, що модернізація має відбуватися на основі вітчизняного досвіду та передових світових практик і щоб нові механізми запрацювали одразу, а українці не потерпали від очікування змін", - підкреслив Ємець.

За словами очільника відомства, підготовка до впровадження другого етапу реформи системи охорони здоров’я триває в Міністерстві охорони здоров’я уже зараз.

Також читайте: Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180696
 
 
 Топ коментарі
 
Поки уся медреформа складається із звільнення ме5дичних працівників, бо нема чим платити зарплати.
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как по мне, то конечная цель медреформы- выживет сильнейший,
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Це не реформа - це погибель галузі. Вірніше - того, що від неї ще залишилося....
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как по мне, то конечная цель медреформы- выживет сильнейший,
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Це не реформа - це погибель галузі. Вірніше - того, що від неї ще залишилося....
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Звучит угрожающе! Это пострашнее короновируса!
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Поки уся медреформа складається із звільнення ме5дичних працівників, бо нема чим платити зарплати.
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Чинуши это любят называть оптимизацией. А по сути большинство маломайски грамотных медиков или в частных клиниках, или за бугром. Некоторые переучились в фармацевтов. А на местах сидят в основном пенсы-по...уисты и просто п...хуисты к которым без соточки гривен в кабинет не зайдешь. Я о лечении от подобных организмов даже не буду тему заводить.
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Приватні клініки по приватному беруть гроші, а в поліклініках і лікарнях ще є лікарі, я нещодавно спілкувався. Правда платити їм теж треба, але суми значно менші.
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Програють, бо при відсутності лікарів і медсестер головні лікарі непотрібні.
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От закрытия больниц и сокращения врачей выиграет токо БЮДЖЕТ который можно будет успешно разграбить! а пациенты идут лесом на 3 буквы! именно это и есть цель реформы и никто ее не скрывает! прямо так и говорят СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ!!
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Реформа продолжается - тесты короновируса купите в аптеках по 300 гривень,и врачи будут указывать именно в какой аптеке купить, почему сами догадываетесь наверняка.
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[Переслано від Соросята]

Депутат от Голоса Оля Стефанишина - лоббист американской компании, которая поставляет в Украину препараты для лечения гепатита С по цене за упаковку $700-1000, что в 20 раз дороже, чем аналоги других производителей.
МОЗ не збирається зупиняти медреформу, вона триває, - глава міністерства Ємець - Цензор.НЕТ 6577

Она лоббировала регистрацию в Национальном перечне лекарственных препаратов - комбинацию действующих веществ «софосбувир и ледипасвир», чтобы не допустить на украинский рынок конкурентов американцев, сообщает Shadow Anonymous
(https://t.me/shadow_anonymous_insights)

До этого Ольга Стефанишина работала заместителем министра Уляны Супрун, а перед этим - в благотворительном фонде «Пациенты Украины» вместе со СПИД-активистом Дмитрием Шерембеем. В 2013-м году они создали в качестве подразделения этого фонда Центр противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным.

Стефанишина, которую к Вакарчуку делегировали американцы, настояла, чтобы в список «Голоса» взяли не Шабунина, а его ассистентку Сашу Устинову, которая участвовала в лоббировании упрощенной регистрации иностранных лекарств и закупок через международные организации.
В 2017 году Шерембей, Устинова и Стефанишина были под следствием Национальной полиции и Генеральной прокуратуры по делу о разворовывание средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией. Их отмазал через ВОЗ бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец, который пробил закупки лекарств через «международников».
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А что он считает передовым медицинским опытом? Рекомендации коррумпированного фарммафией ВОЗ? Если хочет узнать, что такое предовой опыт, то пусть изучит жотя бы исследования Лондонского научно-исследовательского института Legatum Intitute. Их оценка состояния здравоохранения базировалась на трех основных показателях: физическом и психическом здоровье, медицинской инфраструктуре, а также состоянии профилактической медсистемы, информирует.
Первое место занял Люксембург. В мире эту страну даже прозвали «страной здоровья». Люксембуржцам доступны различные виды медуслуг и средняя продолжительность жизни в стране составляет 82 года.
Далее разместился Сингапур. Эта страна развивает свое здравоохранение с невероятной скоростью. Сейчас сингапурцы в среднем доживают до 83 лет.
На третьем месте - Швейцария. Здесь все люди обеспечены медобслуживанием. Оно универсальное и базируется на обязательном страховании.
На четвертом месте Япония. Ее жители живут дольше всех, в среднем 83,7 года. Несмотря на то, что население Японии стремительно стареет, медикам под силу обеспечить всех надлежащей помощью.
Завершают ТОП-5 Нидерланды.
В ТОП-10 также вошли Швеция, Гонконг, Австралия, Израиль и Германия.
Обращаю внимание на то , что в этом списке нет штатов и Британии, которые были взяты мадам супрун для подражания.
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Да, да, да, наша отечественная фармакомафия времён Януковича - вот что нужно Украине!
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Будут реформировать до последнего украинца...
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"Старый конь коррупционной борозды не испортит".
Особенно если он из конюшни Януковича.
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