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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3891) карантин (110)

 Кабмін виділив 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту у зв'язку з коронавірусом

Кабмін ухвалив рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту через загрозу епідемії коронавірусу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

"На засіданні Кабінету Міністрів 11 березня ухвалено рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву", - йдеться в повідомленні.

Одночасно задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Також читайте: З 12 березня в Києві обмежується освітній процес і проведення всіх масових заходів, - Кличко. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180692
 
 
 Топ коментарі
 
Зебильё "запретило" экспорт масок после того, как вывезло их почти 1000 тонн. Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9821
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Я вас всех продам! Куплю и снова продам! Но уже дороже Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3497
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Фиерично... почти лярд тонн подобных грузов вывести, что б потом на 100 млн. назад закупить. А потом опять можно вывести. И снова закупить. Ведь цель благая. Развод тупого зеленого скота на бабло.
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"На заседании Кабинета Министров 11 марта, принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3180692 Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4623
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Когда ж у них всех рожи лопнут. И не только рожи). Бедные унитазы)))
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Зебильё "запретило" экспорт масок после того, как вывезло их почти 1000 тонн. Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9821
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сначала их продало подешовке .. а потом купило в 3 дорога ... вечный двигатель блин
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А на фига? Комаровский говорил , что они не помогают, и чтобы короновирусом заразиться, нужно скушать килограм говна. ..... Неужели вы кушаете ?
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Зебилы... естественно. Они даже массово для этих целей скупили утб-тюнеры и подключились к платным провайдерам. По вечерам на г+г в 19:30 дают отборнейшее говно.
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Фиерично... почти лярд тонн подобных грузов вывести, что б потом на 100 млн. назад закупить. А потом опять можно вывести. И снова закупить. Ведь цель благая. Развод тупого зеленого скота на бабло.
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та нужно...и продавать не нужно.но когда продавали,тебе об этом не сказали.потому то ты рот открыл только сейчас,когда закупать нужно.
обычная манипуляция сознанием быдла.
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уже 30 лет так делают. все свое продают по дешовке, а потом закупают то же самое но уже дороже. классика. но ты почему-то только сейчас рот открыл
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30 минус 5 ты хотел сказать?чего стесняешься
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Мне лично как то все равно на эти маски. Они никак никого не спасут. Разве что меньше распространяться будет инфекция да и то если эти маски будут носить инфицированные. Сейчас важнее использовать профилактически антивирусные препараты широкого спектра, плюс иммуноукрепляющие препараты и витамины.
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Пускай лучше зеленый скот скажет что нужно. Хуже ведь не будет уже уж точно. А я так... констатировал факт и навангавал.
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хуже будет, и гораздо хуже. Украину может спасти только "Пиночет"
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как на расейке?все силовики под крылышком и правление до смерти? Кабмін виділив 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту у зв'язку з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9412
нет уж,кушайте сами.
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если ты ***** сравниваешь с Пиночетом, то мне тебя жаль, ты болен. на рассее тоже нужен свой "Пиночет"
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ну наконец-то... можно начинать выделять-пилять-списывать
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Зеленое стадо вначале все распродало...а теперь закупает заново...барыги...
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Я вас всех продам! Куплю и снова продам! Но уже дороже
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зеленые мародеры вывозят зарубеж на продажу тысячу тонн масок, а потом грабят украинских налогоплатещиков, чтобы пополнить запасы. зебилы - это чистой воды враги Украины.
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Вивезли в декілька разів більше!
Розпил пішов!
🤣
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а кто отправил на экспорт 983 тонны масок? Чтобы их потом закупить?
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и что интересно... О том, сколько и на что отправят вырученые деньги - ни слова! А маржа там была ох, какая приличная))
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що, маски назад в Китає будуть викупати які вивезли тонами? ))))
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Что, опять схемы? Сначала кто то продал все маски, чтобы потом их снова закупить.Так наше правительство самое честное и совсем не коррумпированное! Хорошо себе нагрел руки Радуцкий!
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С карантином понятно - маски продали, бабло поделили. Это катастрофа. Через жопу, как и все в Украине. Могу даже поверить, что они продавали, и не думали. т.ск. ненарочно. В Кабмин же и министерства отбирают, чтоб не думали. Потупее, чтоб не выделялись из штата идиотов.
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Кабмин выделил 100 млн грн на закупку средств индивидуальной защиты в связи с коронавирусом - и внезапно в результате честного тендера закупку выиграет контора ну например сына Авакова по самым низким ценам (мамой клянусь).
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Ща Зелені куплять маски по 10 баксів за штуку, в Китаї... Ті самі, що звідси туди вивезли.
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