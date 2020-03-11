 Кабмін затвердив заходи у зв'язку із загрозою епідемії коронавірусу: школи і садочки закривають на три тижні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.
Одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Кабміном запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.
Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
Крім того, ухвалено рішення закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.
принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.
PS ляжеш на канапу, увімкнеш ті-ві і будеш спостерігати. Уже недовго чекати....
Юрій Луценко:
Я б рекомендував Уряду чесно сказати, хто винен в тому, що в лютому з України вивезли 118 тон масок з фільтром і 408 тон масок без фільтру.
Всі країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби.
У нас же, за останні три місяці, експорт цієї продукції склав 983,5 тон!
Зате штабів і комітетів понастворювали.
Залишилось ще провести сходку злодіїв в законі, і розкоронувати вірус.
І зняти про це відосік.
ледібаби.
Це точно турбота про простий народ?
школьников пусть даже младших классов дома оставишь ниче с ними не будет? Діти зараз в школу йдуть в 6 років, а іноді і в неповні 6ть... В США, за залишення дитини без няньки, до 12 років (чи 14, точно не пам'ятаю) кримінальна відповідальність.
Питання і відповіді про коронавирусну інфекцію COVID-19
Що таке COVID-19?
COVID-19 - інфекційне захворювання, викликане останнім з недавно відкритих коронавірусів. До спалаху інфекції в Ухані, Китай, в грудні 2019 року про новий вірус і захворюванні нічого не було відомо.
Які симптоми COVID-19?
До найбільш поширених симптомів COVID-19 відносяться підвищення температури тіла, втомлюваність і сухий кашель. У низки пацієнтів можуть відзначатися різні болі, закладеність носа, нежить, фарингіт або діарея. Як правило, ці симптоми розвиваються поступово і носять слабо виражений характер. У деяких інфікованих осіб не виникає ніяких симптомів або поганого самопочуття. У більшості людей (близько 80%) хвороба закінчується одужанням, при цьому специфічних лікувальних заходів не потрібно. При наявності підвищеної температури тіла, кашлю і затрудненого дихання слід звертатися за медичною допомогою.
Як поширюється вірус?
Заразитися COVID-19 можна від інших людей, якщо вони інфіковані вірусом. Захворювання може передаватися від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота хворого COVID-19 при кашлі або чханні. Ці краплі потрапляють на навколишні людини предмети і поверхні. Інші люди можуть заразитися в результаті дотику спочатку до таких предметів або поверхонь, а потім - до очей, носа або рота. Крім того, зараження може відбутися при вдиханні дрібних крапель, які виділяються при кашлі або чханні людини з COVID-19. З цієї причини важливо триматися від хворої людини на відстані більше 1 метра.
Чи варто мені боятися COVID-19?
Якщо у Вашому регіоні не зареєстровано поширення COVID-19, якщо Ви не відвідували жоден з регіонів, в якому це захворювання зареєстровано, і не контактували з людиною з симптомами захворювання, ризик інфікування є низьким.
Слідкуйте за вказівками центральних і місцевих органів охорони здоров'я.
Чи існує ВАКЦИНА, ПРЕПАРАТ або спосіб лікування COVID-2019?
В даний час - ні. На даний момент для профілактики або лікування COVID-2019 ще не розроблено специфічної вакцини або противірусного препарату. Проте, хворі люди потребують допомоги для полегшення симптомів. Люди з важким перебігом захворювання підлягають госпіталізації. Завдяки лікувальним заходам, спрямованим на підтримку життєво важливих функцій, у більшості пацієнтів хвороба закінчується одужанням.
В даний час ведеться пошук вакцин і лікарських препаратів специфічної дії. Вони вивчаються в ході клінічних досліджень. Зусилля по розробці вакцин і лікарських засобів для профілактики і лікування COVID-19 координуються ВООЗ.
До числа найбільш ефективних заходів захисту власного здоров'я і здоров'я оточуючих відноситься часте миття рук, прикривання носа і рота згином ліктя або серветкою при кашлі, а також підтримання дистанції не менше 1 метра між собою і кашляють і чхають людьми. (Див. «Як я можу захистити себе і запобігти поширенню захворювання?»).
Чи слід мені носити маску, щоб захистити себе?
Людям без симптомів респіраторного захворювання, наприклад, кашлю, носити медичну маску не потрібно. ВООЗ рекомендує носити маску людям, у яких є симптоми захворювання та тим, що доглядають за людьми з такими симптомами, як кашель або висока температура. Застосування масок абсолютно необхідно медичним працівникам і особам, які здійснюють догляд за пацієнтами (на дому або в лікувальному закладі).
ВООЗ виступає за раціональне застосування медичних масок, що дозволяє уникнути витрачання цінних ресурсів, а також ситуацій, в яких маски можуть використовуватися неправильно. Неправильне і надмірне використання медичних масок може привести до їх серйозного дефіциту, в результаті чого масок буде не вистачати тим, кому їх дійсно необхідно носити.
Скільки триває інкубаційний період COVID-19?
Інкубаційний період - це період часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби. Згідно з більшістю оцінок, тривалість інкубаційного періоду COVID-19 коливається в межах від 1 до 14 днів і найчастіше становить близько п'яти днів.
Як довго вірус виживає на поверхнях?
Тривалість виживання вірусу COVID-19 на поверхнях поки точно не встановлена, проте передбачається, що за цим параметром він схожий з іншими представниками сімейства коронавірусів. За даними досліджень (включаючи попередні про збудника COVID-19), вірус зберігає життєздатність на поверхнях від декількох годин до декількох днів. Конкретні терміни залежать від ряду умов (наприклад, тип поверхні, температура і вологість навколишнього середовища). Якщо Ви підозрюєте, що на якийсь поверхні може бути присутнім вірус, для знищення мікроорганізмів і захисту себе і оточуючих обробіть її звичайним дезинфікуючим засобом. Не забувайте обробляти руки спиртовмісних засобом або мити їх з милом. Не торкайтеся до очей, рота або носа.
Захистити своє здоров'я і здоров'я оточуючих можна, дотримуючись таких правил:
Регулярно мийте руки та обробляйте їх спиртовмісних засобом або мийте з милом.
Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка рук спиртовмісним засобом або миття їх з милом вб'є його.
Дотримуйтесь дистанції в громадських місцях.
Тримайтеся від людей на відстані 1 метра, особливо, якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.
Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, людина, яка хворіє респіраторною інфекцією, такий як COVID-19, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо Ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря.
По можливості, не чіпайте руками очі, ніс і рот.
Навіщо це потрібно?Руки стосуються багатьох поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Торкаючись руками до очей, носа або рота, можна перенести вірус з шкіри рук на слизові оболонки.
Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни.
При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісних антисептиком або мийте їх водою з милом.
Навіщо це потрібно? Прикривання рота і носа при кашлі та чханні дозволяє запобігти поширенню вірусів та інших хвороботворних мікроорганізмів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс і рот рукою, мікроби можуть потрапити на Ваші руки, а потім на предмети або людей, до яких ви торкаєтеся.
Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей.
Навіщо це потрібно? Підвищення температури, кашель і затруднення дихання вимагають негайного звернення за медичною допомогою, оскільки можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням. Симптоми ураження органів дихання в поєднанні з підвищенням температури можуть мати найрізноманітніші причини, серед яких може бути й COVID-19.
Слідкуйте за оновленням інформації і виконуйте рекомендації медичних фахівців.
Слідкуйте за оновленням інформації про COVID-19. Виконуйте рекомендації фахівців, центральних і місцевих органів охорони здоров'я, а також організації, в якій Ви працюєте, щодо захисту себе і оточуючих від COVID-19.
Навіщо це потрібно? У центральних і місцевих органів охорони здоров'я є найактуальніша інформація про динаміку захворюваності COVID-19 в Вашому районі. Вони можуть видати найбільш актуальні рекомендації щодо заходів індивідуальної захисту для мешканців Вашого району.
Якщо у Вас висока температура, кашель і утруднене дихання, то для зменшення ризику ускладнення інфекції необхідно якомога швидше звернутися за медичною допомогою і повідомити медичного фахівця про відвідані за останнім часом місцях.
На ринках розраховуватися без здачі. Купюри - очередок зарази номер один.
неадекватные меры шопипец!
они еще потом удивляются, что люди паникуют.