 Відрядження не оформляли і повноваження на переговори не отримували, - Верховна Рада заявила, що не має стосунку до поїздки нардепів від ОПЗЖ в Москву

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними зверненнями представників засобів масової інформації щодо зустрічей народних депутатів України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" із представниками Державної Думи та Президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось. Крім того, народні депутати, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформлювали", - заявили в Раді.

"Таким чином, народні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" здійснили приватну поїздку до Російської Федерації і під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили", - додали в парламенті.

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