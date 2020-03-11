 Відрядження не оформляли і повноваження на переговори не отримували, - Верховна Рада заявила, що не має стосунку до поїздки нардепів від ОПЗЖ в Москву

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з численними зверненнями представників засобів масової інформації щодо зустрічей народних депутатів України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" із представниками Державної Думи та Президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось. Крім того, народні депутати, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформлювали", - заявили в Раді.
"Таким чином, народні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" здійснили приватну поїздку до Російської Федерації і під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили", - додали в парламенті.
Какая частная поездка?
Какая коммандировка? О чем вы с-ки мелете?
У нас с рашкой война идет или нет? Рашка у нас территорию отжала или нет? Ее ихтамнеты убили десятки тысяч украинцев и каждый день продолжает убивать?
ВЫ С-КИ и Крысы совсем оторваны от реальности!!!!
А от народ - повинен, інакше Україна незабаром може перетворитися на "фєдєральний округ малоросію"
Нефуй шастать!
Фактически происходит сращивание русских сепаратистов из банды Медведчука и зеленых малоросов из банды слуг народа. У Медведчука через Ермака прямой доступ к Зеленскому. Ватники наступают.
т.е... это все... без каких-либо последствий для звиздюковичей?????
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цаплієнка в фейсбуці."Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року", - написав він.
Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3180468Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3180468