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Все про:ВР (7213) Кузьмін (56) Медведчук (562) Путін (16417) Рабінович (127) Росія (26670) Опозиційна платформа - За життя (47)

 Відрядження не оформляли і повноваження на переговори не отримували, - Верховна Рада заявила, що не має стосунку до поїздки нардепів від ОПЗЖ в Москву

Народні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" здійснили приватну поїздку в Російську Федерацію.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними зверненнями представників засобів масової інформації щодо зустрічей народних депутатів України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" із представниками Державної Думи та Президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось. Крім того, народні депутати, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформлювали", - заявили в Раді.

"Таким чином, народні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" здійснили приватну поїздку до Російської Федерації і під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили", - додали в парламенті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Делегація ОПЗЖ на чолі з Медведчуком і Рабіновичем відвідала Держдуму РФ у день, коли Путіна зробили "вічним" президентом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180685
 
 
 Топ коментарі
 
БЛЯЯЯЯЯ_ТЬ
Какая частная поездка?
Какая коммандировка? О чем вы с-ки мелете?
У нас с рашкой война идет или нет? Рашка у нас территорию отжала или нет? Ее ихтамнеты убили десятки тысяч украинцев и каждый день продолжает убивать?
ВЫ С-КИ и Крысы совсем оторваны от реальности!!!!
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Опзж це команда яка хоче вернути в Україну рюській мір.
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Опзж це команда яка хоче вернути в Україну рюській мір.
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Оно и понятно. Это бубочка считает геройством позвонить Тупину.....
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Плого сейчас с экологией( Даже обычную гилляку для депутан из ОПЗЖ найти никак не получается...
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Потому еще, что и рек то у нас почти не осталось в стране. Ни леса, ни рек, куда ни глянь... где есть речушка, так там властьимущий отстроил особнячок и перекрыл доступ к речке. А природа "на их территории какая!!!" Но леса вырубают, им нежалко ничего и никого. "Пани мої дрібнесенькі"
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Звісно, бо до цього має бути діло у правоохоронних органів, СБУ в першу чергу. А голова, за наказом Зелі за чортами гоняється та патріотам справи шиє...
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А якщо привселюдно почне на лєніна дрочить? Скандаль!
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Бздить. Він при Порошенко дуже кричав, що він завзятий АТОшник, боїться Шо ***** його заарештує не зважаючи на те, що воно на подтанцовкє у кума *****. Відрядження не оформляли і повноваження на переговори не отримували, - Верховна Рада заявила, що не має стосунку до поїздки нардепів від ОПЗЖ в Москву - Цензор.НЕТ 7571
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Жопоблоки- вы туда рано собрались. В мае езжайте, за льготами: Командировки не оформляли и полномочия на переговоры не получали, - Верховная Рада заявила, что не имеет отношения к поездке нардепов от ОПЗЖ в Москву - Цензор.НЕТ 2959
Командировки не оформляли и полномочия на переговоры не получали, - Верховная Рада заявила, что не имеет отношения к поездке нардепов от ОПЗЖ в Москву - Цензор.НЕТ 6062
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Всех вояжёров в КПЗ до выяснения причин поездки!
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на картинках пропагандиста украинки как бабы-яги, Порошенко и Ляшко изображены голыми в бане, а Боря Моисеев на фотках пропагандиста юний орел и красава. .Проблема не в том что изображено на картинках: каждый дрочит как он хочет. А в том кто и с какой целью картинки рисовал. А рисовали "ржачные" картинки путинские художники для поражения Украины в войне с РФ.Как рисовали "ржачные" картинки художники Геббельса на листовках -пропусках в плен. Пропагандист с путинцем-сепаром на нарах будут как близнецы-братья.
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Закрыть на границе на вечный карантин... можно дустом...
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А на біса ми вас обирали і ви тепер не маєте ніякого відношення і нічого не робите щоб покарати зрадників? Чому не приймається закон по якому цих покидьків можна буде притягнути до відповідальності за зраду? Командировки не оформляли и полномочия на переговоры не получали, - Верховная Рада заявила, что не имеет отношения к поездке нардепов от ОПЗЖ в Москву - Цензор.НЕТ 3733
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**********
Какая частная поездка?
Какая коммандировка? О чем вы с-ки мелете?
У нас с рашкой война идет или нет? Рашка у нас территорию отжала или нет? Ее ихтамнеты убили десятки тысяч украинцев и каждый день продолжает убивать?
ВЫ С-КИ и Крысы совсем оторваны от реальности!!!!
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Мабуть вже настав час всю оту ОПЗЖопію разом із продавцями собак гнати... і не тільки з ВР...
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Аж дивно як без усіх інших вилупків наразі обходяться...
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Власть, Депутаты, СБУ, ГПУ, РНБО, должны инициировать дела о государственной измене и сотрудничестве с врагом - Медведчука и его группировки русской агентуры! Это последняя капля уже!!!
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Нічого влада *********** посіпакам робити не буде.
А от народ - повинен, інакше Україна незабаром може перетворитися на "фєдєральний округ малоросію"
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Украине нужно возвращать расстрел для изменников!!!
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Еще не хватало,чтобы это жидво на народные деньги Украину продавать летало к *****
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Если бы такое сделали депутаты в России то по возвращению тут же были бы арестованы ФСБ, были бы открыто криминальное дело за подготовку гос.переворота. Зачем нам такое СБУ, чем оно занимается вообще?
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В любом случае ВР несет ответственность за каждого своего депутата. А вот то , что депутаты "выражали позицию исключительно своей политической силы"Источник: https://censor.net.ua/n3180685 не снимает ответственности ВР Украины за их действия против Украины ...
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По прилёту - в обсервацию этих гнид
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Такие действия имеют однозначную квалификацию державна зрада и для этого создавался незалежный ДБР.
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зараз цим органом керує портнов через с-ку вєнєдіктову
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опзж знатные ************* издавна, пугает то что зелёное монобольшенство в их сторону поглядывает......
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Налицо последовательная работа Медведчука против Украины. Спасибо проголосовавшим за "ЗаЖОПУ" - построение "русского мира" на всей территории страны, комендантский час, бесправие, право человека с автоматом, подвалы, "Изоляции".
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Там где дерьмо--там всегда евреи и кацапы в тесной спайке. Воистину Гниды и Твари. Відрядження не оформляли і повноваження на переговори не отримували, - Верховна Рада заявила, що не має стосунку до поїздки нардепів від ОПЗЖ в Москву - Цензор.НЕТ 301
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А Кто руководит Верховной Радой? Разве не те, лидер которых хотел дАгАвариваЦа? Не верю Зеленскому...все , что он делает, почему то превращается в зелёное лайно...
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А самолет летит. Туда полетел. Обратно вернулся. Никто и ничего его не останавливает. "Ничего не вижу. Ничего не слышу. Ничего никому не скажу." Вот я понимаю Гонтареву!)) Улетела и не вернется никогда! А эти путешествуют, твари.
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Так зробіть їм "карантин" довічний в паРашці!
Нефуй шастать!
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К сожалению сейчас Народные депутаты из партии ОПЗЖ оказывают огромное влияние на ближайшее окружение Зеленского - Ермака, Баканова, Шефиров и т.д. А те в свою очередь на Зеленского. Их всех объединяет одно - стремление закончить войну (которая им непонятна и неприятна) на любых условиях, дискредитировать Майдан и все, что с ним связано, преследовать патриотов и возбуждать уголовные дела против добровольцев и волонтеров.
Фактически происходит сращивание русских сепаратистов из банды Медведчука и зеленых малоросов из банды слуг народа. У Медведчука через Ермака прямой доступ к Зеленскому. Ватники наступают.
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Помню в меня тут еще несколько месяцев назад летели тут камни, когда я говорил, что ОПЗЖ и СН это одного поля ягоды. И всех их разборки и "посадка Медведчука" - сказки для наивных лохов. Что теперь скажите? Какая разница? Відрядження не оформляли і повноваження на переговори не отримували, - Верховна Рада заявила, що не має стосунку до поїздки нардепів від ОПЗЖ в Москву - Цензор.НЕТ 6987
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Я - порохобот, ты свои вопросы задавай зеленым дибилам.
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Пусть себе едут - короноблох нахватаются на параде.
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Ну а тепер би їх на карантин, так років на десять без права переписки.
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Что петя, что зю два слабака, когда осуществляются такие поездки. Ни гордости, ни чести оба не имеют.
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В США за такие переговоры - смертная казнь, введено в период борьбы за независимость. Когда такие же предатели ездили в Лондон , переговоры вели.
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их надо не пускать в Украину а сразу отправить в ОДЛО, такие таланты пропадают - миротворцы(((
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это прогул без уважительной причины называется, меня бы на заводе за такое вытолкали в три шеи в центр занятости в тот же день с записью в трудовую. А тут можно все.
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цікаво, що і ольгінські касапи-провокатори тут позірно засуджують...
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Пи#дец.., парад уродов, (на ППД хоть не возвращайся бл..)
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т.е частная поездка допускается... и на нее не распространяются никакие наказания за прогулы на работе, за общение с оккупантом, кровожадным маньяком, спонсором сепаров и тварью, аннексировавшую Крым (и хвастающимся этим),
т.е... это все... без каких-либо последствий для звиздюковичей?????
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Це поранненя наших бійців під Пісками, а ті гниди поїхали в Москву до ху...ла!...
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Цаплієнка в фейсбуці."Довго думав, чи публікувати ці фото. Але, на мій погляд, ситуація на фронті і, особливо, в тилу, вимагає того, щоб суспільство знало: втрати під час "перемир'я" наближаються до рівня 2015 року", - написав він.Відрядження не оформляли і повноваження на переговори не отримували, - Верховна Рада заявила, що не має стосунку до поїздки нардепів від ОПЗЖ в Москву - Цензор.НЕТ 7454
Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3180468Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3180468
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А им оформленные командировки не нужны хремль щедро оплачивает коллаборантов и предателей.Нравиться кому-то или нет ,но в данное время они реальные представители законодательной власти (депутаты) и могут вносить любые инициативы.Еще до выборов в ВР я писала,что прохождение в ВР медведчука открывает для него большие возможности коммуникации на всех уровнях как официального лица, что сейчас и наблюдаеться.А чем держит эта мразь любую власть на поводке не понятно
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Думаю що, 14 років карантину допоможуть. Та бацила має тривалий інкубаційний період.
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так этих п@даров надобыло сжечь ещё при порошенко
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шось порохнява гидота на цій гілці якось принишкла. соратників по пограбуванню країни ніхто не дозволяє чіпати. так трошки, для хворми.
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