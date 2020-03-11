 Круглий стіл щодо коронавірусу в Нью-Йорку скасували через коронавірус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

Захід намічався на 13 березня, його організувала приватна Рада з міжнародних відносин (The Council on Foreign Relations). Крім того, організація скасувала всі заходи з особистою участю, які планувалися в різних містах США з 11 березня по 13 квітня.

10 березня в Нью-Йорку скасували щорічний міжнародний автосалон, його перенесли на серпень. Також в місті скасували напівмарафон. Всього в США через коронавірус скасували понад 50 великих корпоративних заходів із загальною чисельністю майже в 1 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ввів карантин у навчальних закладах і заборонив проведення масових заходів, - нардепка Сюмар

7 березня губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив надзвичайну ситуацію, коли в регіоні число зараження коронавірусом досягло 89. Станом на ранок 11 березня їх було 173, 108 з яких припадає на округ Уестчестер на північ від міста Нью-Йорка. 10 березня Куомо оголосив, що в Уестчестері створюється карантинна зона радіусом в одну милю навколо містечка Нью-Рошель. Там з 12 по 25 березня будуть закриті всі установи, в тому числі школи. Допомагати в дезінфекції та доставці продуктів жителям будуть бійці Нацгвардії.

П'ять конгресменів-республіканців, в тому числі сенатор Тед Круз, ухвалили рішення про самоізоляцію після того, як виявилося, що вони контактували із зараженим коронавірусом на конференції консерваторів у лютому.