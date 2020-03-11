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 СБУ викрила розкрадання понад 1 мільйона гривень бюджетних коштів на ремонті ліцею в Полтавській області

Служба безпеки України викрила розкрадання державних коштів, призначених для виконання ремонтно-будівельних робіт в одному з навчальних закладів Полтавської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, представники комерційних структур, які були залучені до проведення капітального ремонту ліцею на території Кременчуцького району, організували механізм привласнення бюджетних коштів. Для реалізації оборудки підрядники штучно завищували вартість будівельних матеріалів та виконаних робіт, зокрема, щодо здійснення термомодернізації будівлі навчального закладу.

За оперативною інформацією, протягом 2018 – 1-го півріччя 2019 року через протиправну діяльність ділки привласнили понад 1 мільйон бюджетних коштів.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили відомості щодо фактичних витрат підрядних підприємств та іншу фінансову документацію із доказами проведення оборудки.

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У межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи з викриття протиправних дій проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури і за сприяння Полтавської обласної державної адміністрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180682
 
 
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Это уже как бы не новость, а скорее статистика для нашей страны жаль, но вот как то так СБУ разоблачила хищения более 1 миллиона гривен бюджетных средств при ремонте лицея в Полтавской области - Цензор.НЕТ 2918
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почему СБУ?
у нас же есть НАБУ, ГБР еще какая то херь которую то ли сытник тол и холодницкий возглавляет
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Позор государству в котором во время войны служба безопасности государства занимается проверкой актов выполненных работ "осуществления термомодернизации здания учебного заведения.Источник: https://censor.net.ua/n3180682"
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