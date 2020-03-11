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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Супрун Уляна (557) медреформа (19)

 Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун

Другий етап медичної реформи під загрозою, оскільки в урядовому кварталі дедалі частіше звучать заяви про його перенесення або зміні його концепції.

Про це повідомляє колишня глава МОЗ Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, причиною цього є нерозуміння політичним керівництвом держави змісту запланованих змін, і це може привести до здачі сфери медицини в руки людям, "які незалежно від озвучених планів будуватимуть тут "модернізовану систему Семашка", а точніше російську модель, де кошти платників податків в тій чи іншій формі будуть передані в адміністрування приватному бізнесу та олігархам".

Супрун наголошує підкреслює, що кращого моменту для запуску другого етапу реформи не виникне.

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"Не можна далі відкладати запровадження нових правил на рівні лікарень. Більш готовою до змін система не буде. Не можна втрачати темп. І, особливо, не можна карати спроможних і охочих, за халатність і саботаж інших. Заклад готовий до укладання контракту з НСЗУ, це результат тривалої підготовки і турботи про здоров’я громади. Це найкращий доказ того, що у цьому ОТГ, селі, місті чи районі дійсно дбають. Неспроможність підготувати заклади до укладання контрактів з НСЗУ — це не вирок реформі. Це вирок місцевим управлінцям та політикам. Налякані медики, які не знають що їх чекає з 1 квітня — це не вирок реформі. Це вирок комунікації на всіх рівнях влади", - пише вона.

"Кожного дня все більше українських медиків покидають професію, не тому що трансформація системи погана, а тому що вона досі не відбулась на всіх рівнях медичної допомоги, і вони втомились пробивати стіни корупції, кумівства та халатності. Всі причетні до спроб зупинити або відстрочити трансформацію системи охорони здоров'я - вороги розвитку українського народу і загроза національній безпеці", - резюмує Супрун.

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Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун 01
Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180681
 
   
 Топ коментарі
 
А что там по поводу сравнения в ваших гэбэшных методичках сказано?

Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун - Цензор.НЕТ 6737
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як би ж так. Ціни би йому не було!
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Ну, да эту реформаторшу, которую прозвали Доктор Смерть, которая уничтожила по сути украинскую медицину, не дали дальше чавкать возле украинского бюджета.....
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А что там по поводу сравнения в ваших гэбэшных методичках сказано?

Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун - Цензор.НЕТ 6737
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80 грн - общий анализ крови, без лейкоцитов и взятия анализа, на 226 грн ничего не вылечить, она сделала медицину ещё дороже чем было.
Вся эта реформа призвана сократить расходы на людей и приватизировать наши больницы.
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Да конечно, 37 грн. намного лучше 226. И 6500 грн гораздо больше 27000. А анализ крови, кстати, входил по реформе Супрун в перечень бесплатных медицинских услуг.
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В перечень бесплатных услуг, которые и погашались 226 грн. Больше ни на что этих денег не хватит, кстати консультация доктора стоит от 150 грн и 1000 грн.)))
Так что ничего её реформа не погашала.

Это одинаково преступная и разрцшающая реформа в стране где 60% на субсидии и где война, т.к с ней никто помощь себе не позволит.
Эти просто продолжают разрушение начатое супрун
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Нет, врете, услуги и бесплатные лекарства погашались отдельными субвенциями..
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Какими отдельными субвенциями?
Бесплатные лекарства, если болееш тем, что входит в список для остального ни фига не бесплатные.

И каким образом они будут делать анализы, если превысить сумму, за собственные средства?

И ещё с электронными картами и бесплатными лекарствами нет никаких гарантий личных данных, так поступают только со скотом, в развитых странах по другому.
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Ну что вы мне чушь пишете, хронические заболевания лечатся не у семейного. Семейный в энодокринологии, ухо горло носе, кардиолог и понимает как баран в апельсина, если хочешь сдохнуть можно обратиться к семейному.

А у знакомого отца случился инсульт и он и за койку платил каждый день и за все все, а инсульт не лечится 2 дня...

Поэтому на лбу у себя напишите.
ЕЩЁ РАЗ, эти все услуги входят в сумму выделяемую на человека, лечение хроники стоит намного больше чем 265 грн и никто вам за свой счёт сверху суммы не будет их лечить

И ещё раз с этими выписка и нет НИКАКИХ ГАРАНТИЙ СОХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, а это в 21 веке, аморально и против всех прав человека.
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Ещё раз, это все и есть одна куча. Болезнь не ждёт и не выбирает.
Лечение заключается не только в 54 услугах и обследовании.

И второе ещё раз, ЕСЛИ ВЕСЬ СПИСОК ЧТО ВЫ НАПИСАЛИ ПО С/С ВЫШЕ ЧЕМ ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕНЬГИ, кто погашает разницу???
265 грн это насмешка, она не покрывает лечения в реальности.

Анализы на инфекции бак посевы, анализы на гормоны, все эти тесты по с/с дороже, чем то на что выделяются деньги.

Ещё раз, ГДЕ В 54 УСЛУГАХ, гарантия и ответственность за сохранение персональных данных?

Ещё раз, у меня знакомый отца получил инсульт.

Я сама знаю, что и сколько нужно заплатить за качественную услугу.

И вся это туфта с семейным это полный кошмар... Не эффективная система и может нравится только супруноботам.
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Лохотрон для довечивого и малобразованного обывателя. Главное отправить его в аптеку за ненужным, но дорогим, лекарством и сделать себе бесполезную, но доходную для медиков "прививку".
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Наверное поэтому средняя зарплата в медицине за сентябрь 2019 6 500 грн. Зеленые еще не успели ничего не натворить.....
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Как это не дали? А помои под названием "наши котики" не за средства бюджета снимали что ли?
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закрывать психбольницы и неадекватных выгонять на улицу, это реформа?
,,
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Ну, да . Теперь день открытых дверей и у тубиков и у дуриков...... Классная реформа. Желаю, что бы эта дура с ними пообщалась как можно ближе.....
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Вот только закрывала тубдиспансеры не Супрун, а уже зеленые из-за катастрофического недофинансирования медицины.

Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун - Цензор.НЕТ 7269
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Особо одаренным тупым и недоразвитым, для начала нужно осилить статью, потом пытаться что то блеять.
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Даты закрытия тубдиспансеров -- январь-февраль 2020 года --- твои мозги осилить могут или только срать?
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Нет, это она предложила их лечить у семейного, вместе с другими людьми с ослабленням иммунитетом, это её предложение.
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Вот тебе прайс от 20.01.2020 на лечение от зеленых. Сходи и полечи свою вавку в голове по этим расценкам, может поможет.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) опубликовала постановление с тарифами на медуслуги. По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.

С 1 апреля 2020 года в Украине начинает работать программа медицинских гарантий Это перечень медуслуг для украинцев, за которые заплатит государство через НСЗУ. Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Нацслужба уже посчитала, сколько заплатит за лечение украинцев:
19 332,31 грн - тариф за оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;
16 001,43 грн - за медпомощь при остром инфаркте миокарда;
8136,03 грн - за роды;
От 26 087,72 до 98 533,82 грн - за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
4563,64 грн - базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;
4942 грн - за амбулаторное лечение у специализированных и высокоспециализированных врачей;
204,12 грн - маммография;
943,92 грн - колоноскопия;
17 843,96 грн - диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;
30 327,75 грн - диагностика и радиологическое лечение онкобольных;
7406,40 грн - психиатрическая помощь;
20 663,68 грн - лечение туберкулеза;
1500,05 грн - диагностика и лечение людей с ВИЧ;
7865,64 грн - паллиативная медпомощь.
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Особо одаренным , тупым и недоразвитым напоминаю, что Национальную службу здоровья создала эта тварь, а потом уж на кого то что то валить. Это первое. А второе, дебилам все таки нужно читать статью, а потом блеять....
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Только они никогда не признаются в этом. У них все Супрун виновата.
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Супрун сделала так, что теперь украинцы не могут получить "гарантированное Конституцией, медобслуживание кроме как в своем городе, в своей поликлинике. Она выполнила волю Порошенко... а теперь ещё что то вякает, с-ка !
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"АДНаКА" - любимое выражение розумних чукчей. Чим частіше він каже "аднака, тим більш його поважають олені...
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это, по инерции, работает механизм геноцида украинцев ЗАПУЩЕННЫЙ ПОПЕРЕДНИКОМ.
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Сравнение выше, инерционник. Можешь сходить полечится по новым расценкам имени Радуцкого. Только не помри от радости.
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и чего это он всем про лечение рассказывает? Опыт?
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Спроси медиков про Радуцкого и его шефиню Богатыреву. Много наслушаешься. Потом перескажешь
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Спросил. У медика с 26 летним стажем. Такого беспредела как при Докторе Смерть не было никогда. Зеленые лишь продолжили ее славные начинания......
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Та все правильно! Хай терапевти сімейні лікарі 20000грн. отримують і ні хрена не роблять, а спеціалісти і далі отримують мінімалку!
Відміняйте другий етап, хай сімейники з трьома місяцями курсів лікують всіх, починаючи з родів і до довідки про смерть!
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Я взагалі не розумію який дебіл почав впроваджувати цих сімейників? Навіщо брати найгірше від інших систем? Чому у нас завжди так? Повністю ми взяти чужу систему не можемо, візьмемо частину, але обов'язково НАЙГІРШУ!
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Дело в том, что это уже не второй этап медреформы Супрун. Это совсем другое. Это кастрированный вариант имени Радуцкого, который вместо реформы протягивает тупое сокращение и урезание.
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Не переймайся, без лікарні і тебе скоротять, довідку про смерть сімейник тобі випише без затримки.
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Ні, бо я користуюсь послугами приватної медицини.
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Чем не устраивает? Тем, что сейчас во время эпидемии нетипичной пневмонии оказались закрытыми все тубдиспансеры -- специализированный заведения с условиями изоляции больных и с подготовленным персоналом пульмонологов, которых поголовно сократили. И что больные с активной формой туберкулеза в условиях эпидемии того-же туберкулеза оказались среди людей. Добавим немного разнообразия к кароновирусу? А так ничего, да?
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туберкульоз хвороба бідних. Хоча зараз це змінилось, але все ж таки... "переважно бідних".
Саме тому цим має опікуватись держава, бо що лікар може із такого хворого "поімєть?". А без цього, ніхто в державній "безкоштовній" медицині не працює. Потрібно відмежовувати такі речі як тубдиспансери, військову медицину, медицину катастроф, тощо, які просто апріорі не можуть буди повністю платними чи страховими, через свою специфіку, від решти медицини.
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Туберкулёз был последнее время болезнью бедных, но до этого на чахотку и цари и писатели болели, и дочь самого производителя мерседес умерла.

Если заболеваемость будет высокой, то все будут болеть, не зависимо от соц статуса и появились формы резистентного туберкулеза.

А на счёт европейской системы медицины, то она в эпидемию показывает себя во всей красе, когда больной вынужден ехать к семейному и распространять болезнь.

Это вся система амбулаторного лечения, когда тебя лечит один специалист, без консилиумов и на ногах это полное уродство.

Причина не эффективности семашко это коррупция, теперь зарабатывание миллиардов узаконити, но больным от этого легче не будет.
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Альо,гараж, а до чого тут картинка з ******?
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Нет такого дела, которое бы не завалила зе-команда.
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Ульяна,
на минздрав назначили соратника Богатыревой в попиле бабла, считай саму Богатыреву, этим людям срать с большой горки на реформу, так же как их избирателям на здравый смысл. Это не другое виденье, это переход от видинья как оптимальнее использовать средства к тупо их распилу.
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З пані Уляною не так страшно чекати короновірус як цією Зеленою хєрньою.
Пан Клічко і той купив тести на короновірус, мало, але купив. Від зеленого лайна я тільки і чую, що ми всі готові і........ Все.
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Безкоштовна (податкова) медицина, це як загнана стара кляча. Пристрелить її врешті решт, а не сперечайтесь коли настане її реінкарнація. Ніколи! Ця система нежиттєздатна в наших умовах. Ми не можемо витрачати декілька річних бюджетів, заради підняття її на рівень західних сусідів. У нас просто не має на це коштів.
Супрун теж задовбала. Що значить "дайте мені в десять раз більше грошей і я в десять раз покращу стан медицини"? Це що, реформа??? Так і я можу, ось тільки дати не має з чого. Реформа, це отримання значного підвищення якості послуг, збереження кадрового потенціалу за менші гроші, або взагалі не за гроші з бюджету.
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Рыги, Порохня, и Бобики накинулись в едином порыве "всего прогресивного социалистического человечества " на единственного министра сдевшего в СБУ заносителей бабла. Я могу не согласится с нюансами ее плана реформы, но это четкое виденье, минимизация корупции, разрушение схем на миллиарды, жаль что быдлятина не готова к такому уровню министров, а прибарахлится тут можно так хорошо что все боты - студенты неудачники и бичи продающие свою страну за 3 копейки едины в своем "мнении".
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Шарик - ты идиот? При чём ту твоё "порохня"? Порошенко Супрун поставил и поддрживал её и реформы!
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минимизация корупции, разрушение схем - це не реформа! Це наведення банального порядку. Медицина в неменшій .опі, ніж була армія в 2014м... Просто не красти, не допоможе. Звісно це її суттєва перевага, бо усі інші крали Безбожно, але це теж гаяння часу. Візьміть нашу стоматологію, там є проблема із корупцією? Чи залежить там ситуація від прізвища міністра? Ні, а чому? Бо там утворилась інша система взаємовідносин. Ось це і є зміст реформи.
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Шо ты верзеш? Что перестали красть? Бюджет - как пилили так и пилят, только теперь через грантоедские международные организации типа юнисеф, которые паразитируют в странах третьего мира, принципиальное отличие только в одном от предыдущих воров - в том, что воруют столько же только закупают лекарства намного худшего качества))) дженерики дешевые и неэффективные, так те хоть пилили - но нормальное лекарство завозили, а эти тупо пиз..т и людей не лечат
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Ти віриш у те, що якщо (уявимо чисто гіпотетично) у цій медицині перестануть красти, то це і буде реформа і підніме її на рівень Австрії, для прикладу?
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100$ за одну коронку "на лапу"? У цьому по-Вашому глибокий зміст реформ? Стоматолог тут не приклад - стоматолог не лікар, він не несе відповідальності ні за життя, ні за здоров"я людини, він слюсар по зубах. Там до болі відома система... не запалатив, будеш без зуба, їх у роті ще багато.А як уявити собі Вашу "систему взавємовідносин" при лікуванні важкого інфаркту, виразкової кровотечі, пневмонії, та, навіть банального апендициту? Тут на терезах життя людини і відповідальність ЛІКАРЯ, та й сума разів у сто більша - основна маса населення таке не потягне.
В іншому погоджуюся - те, що вчинила Супрун, то не реформа, то виконання замовлення влади по урізанню бюджетного фінансування галузі і перекидання цеї ноші на плечі населення
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Пані Уляна, як завжди, пише розумні речі. Але влада зараз інша...там розумні речі не потрібні, аби рейтинг був...
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ну на фоні Зебілів вона може й говорить розумні речі, а реально її реформа нічого не варта.
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то краще нічого не робити, а лише критикувати...
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Иностранцев, ставленниками которых являются Зеленский и ко, здоровье коренных людей населения страны не беспокоит. Ни Ахметов, ни Коломойский, ни кто-то из их окружения не были замечены ни в лекарских делах, ни спонсировавшие здравоохраниние. Даже если у них есть излишки - они тратят их на замки во Франции, или в какую-то белеберду вне Украины. Потому что их дела черны с самого начала. Они грабят людей получая дотации, они грабят и своих рабочих низкими зарплатами. Они грабят народ, избирая народу в руководители немощных послушных ослов, подкупая прокуроров, судей и полицию. Поэтому такая проблема как здоровье народа их не интересует. Это неприбыльно и неинтересно.
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Супрун сделала один в один такую же систему здравохранения как на россии - как под копирку, причем тут вообще Семашко?
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Нужно в следующем парламенте принять закон о компенсации зебилами всех убытков понесенных гражданами Украины в результате деребана Украины.
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Да да можно решить "коммуникаций" глупейшую идею в эпидемию туберкулёза закрыть туб диспансеры, сократить там места и лечить это дело не у специалистов фтизиатров, а у семейных врачей....

А так же выпустить больных из пнд, часть из которых не может себя обслужить, а часть опасны.

Коммуникация в том, чтобы сказать все хорошо прекрасная маркиза, как всегда?
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вы че, сговорились, зебилью прокассапскую чушь тут нести?
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Зебилы=супрун, продолжатели дела так сказать.

Чуш это закрытие пнд и туб диспансеров в нашей стране.
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ты очень малограмотная, девушка. ЧТо-то подсказывает мне, что с умом у тебя также, как с грамотностью)
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