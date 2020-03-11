 Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун

Про це повідомляє колишня глава МОЗ Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, причиною цього є нерозуміння політичним керівництвом держави змісту запланованих змін, і це може привести до здачі сфери медицини в руки людям, "які незалежно від озвучених планів будуватимуть тут "модернізовану систему Семашка", а точніше російську модель, де кошти платників податків в тій чи іншій формі будуть передані в адміністрування приватному бізнесу та олігархам".
Супрун наголошує підкреслює, що кращого моменту для запуску другого етапу реформи не виникне.
"Не можна далі відкладати запровадження нових правил на рівні лікарень. Більш готовою до змін система не буде. Не можна втрачати темп. І, особливо, не можна карати спроможних і охочих, за халатність і саботаж інших. Заклад готовий до укладання контракту з НСЗУ, це результат тривалої підготовки і турботи про здоров’я громади. Це найкращий доказ того, що у цьому ОТГ, селі, місті чи районі дійсно дбають. Неспроможність підготувати заклади до укладання контрактів з НСЗУ — це не вирок реформі. Це вирок місцевим управлінцям та політикам. Налякані медики, які не знають що їх чекає з 1 квітня — це не вирок реформі. Це вирок комунікації на всіх рівнях влади", - пише вона.
"Кожного дня все більше українських медиків покидають професію, не тому що трансформація системи погана, а тому що вона досі не відбулась на всіх рівнях медичної допомоги, і вони втомились пробивати стіни корупції, кумівства та халатності. Всі причетні до спроб зупинити або відстрочити трансформацію системи охорони здоров'я - вороги розвитку українського народу і загроза національній безпеці", - резюмує Супрун.
Вся эта реформа призвана сократить расходы на людей и приватизировать наши больницы.
Так что ничего её реформа не погашала.
Это одинаково преступная и разрцшающая реформа в стране где 60% на субсидии и где война, т.к с ней никто помощь себе не позволит.
Эти просто продолжают разрушение начатое супрун
Бесплатные лекарства, если болееш тем, что входит в список для остального ни фига не бесплатные.
И каким образом они будут делать анализы, если превысить сумму, за собственные средства?
И ещё с электронными картами и бесплатными лекарствами нет никаких гарантий личных данных, так поступают только со скотом, в развитых странах по другому.
А у знакомого отца случился инсульт и он и за койку платил каждый день и за все все, а инсульт не лечится 2 дня...
Поэтому на лбу у себя напишите.
ЕЩЁ РАЗ, эти все услуги входят в сумму выделяемую на человека, лечение хроники стоит намного больше чем 265 грн и никто вам за свой счёт сверху суммы не будет их лечить
И ещё раз с этими выписка и нет НИКАКИХ ГАРАНТИЙ СОХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, а это в 21 веке, аморально и против всех прав человека.
https://censor.net.ua/news/3105167/54_meditsinskie_uslugi_v_2019_godu_stanut_besplatnymi_minzdrav_spisok
Лечение заключается не только в 54 услугах и обследовании.
И второе ещё раз, ЕСЛИ ВЕСЬ СПИСОК ЧТО ВЫ НАПИСАЛИ ПО С/С ВЫШЕ ЧЕМ ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕНЬГИ, кто погашает разницу???
265 грн это насмешка, она не покрывает лечения в реальности.
Анализы на инфекции бак посевы, анализы на гормоны, все эти тесты по с/с дороже, чем то на что выделяются деньги.
Ещё раз, ГДЕ В 54 УСЛУГАХ, гарантия и ответственность за сохранение персональных данных?
Ещё раз, у меня знакомый отца получил инсульт.
Я сама знаю, что и сколько нужно заплатить за качественную услугу.
И вся это туфта с семейным это полный кошмар... Не эффективная система и может нравится только супруноботам.
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Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) опубликовала постановление с тарифами на медуслуги. По этим тарифам НСЗУ будет платить медучреждениям за каждый вылеченный случай.
С 1 апреля 2020 года в Украине начинает работать программа медицинских гарантий Это перечень медуслуг для украинцев, за которые заплатит государство через НСЗУ. Программа включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Нацслужба уже посчитала, сколько заплатит за лечение украинцев:
19 332,31 грн - тариф за оказание медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях;
16 001,43 грн - за медпомощь при остром инфаркте миокарда;
8136,03 грн - за роды;
От 26 087,72 до 98 533,82 грн - за медпомощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
4563,64 грн - базовая ставка за хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций. К тарифу могут применяться коэффициенты сложности случая и интенсивность использования ресурсов;
4942 грн - за амбулаторное лечение у специализированных и высокоспециализированных врачей;
204,12 грн - маммография;
943,92 грн - колоноскопия;
17 843,96 грн - диагностика и химиотерапевтическое лечение онкобольных;
30 327,75 грн - диагностика и радиологическое лечение онкобольных;
7406,40 грн - психиатрическая помощь;
20 663,68 грн - лечение туберкулеза;
1500,05 грн - диагностика и лечение людей с ВИЧ;
7865,64 грн - паллиативная медпомощь.
терапевтисімейні лікарі 20000грн. отримують і ні хрена не роблять, а спеціалісти і далі отримують мінімалку!
Відміняйте другий етап, хай сімейники з трьома місяцями курсів лікують всіх, починаючи з родів і до довідки про смерть!
Саме тому цим має опікуватись держава, бо що лікар може із такого хворого "поімєть?". А без цього, ніхто в державній "безкоштовній" медицині не працює. Потрібно відмежовувати такі речі як тубдиспансери, військову медицину, медицину катастроф, тощо, які просто апріорі не можуть буди повністю платними чи страховими, через свою специфіку, від решти медицини.
Если заболеваемость будет высокой, то все будут болеть, не зависимо от соц статуса и появились формы резистентного туберкулеза.
А на счёт европейской системы медицины, то она в эпидемию показывает себя во всей красе, когда больной вынужден ехать к семейному и распространять болезнь.
Это вся система амбулаторного лечения, когда тебя лечит один специалист, без консилиумов и на ногах это полное уродство.
Причина не эффективности семашко это коррупция, теперь зарабатывание миллиардов узаконити, но больным от этого легче не будет.
на минздрав назначили соратника Богатыревой в попиле бабла, считай саму Богатыреву, этим людям срать с большой горки на реформу, так же как их избирателям на здравый смысл. Это не другое виденье, это переход от видинья как оптимальнее использовать средства к тупо их распилу.
Пан Клічко і той купив тести на короновірус, мало, але купив. Від зеленого лайна я тільки і чую, що ми всі готові і........ Все.
Супрун теж задовбала. Що значить "дайте мені в десять раз більше грошей і я в десять раз покращу стан медицини"? Це що, реформа??? Так і я можу, ось тільки дати не має з чого. Реформа, це отримання значного підвищення якості послуг, збереження кадрового потенціалу за менші гроші, або взагалі не за гроші з бюджету.
В іншому погоджуюся - те, що вчинила Супрун, то не реформа, то виконання замовлення влади по урізанню бюджетного фінансування галузі і перекидання цеї ноші на плечі населення
Супрун - вбивця!
хужє нє будєт!
А так же выпустить больных из пнд, часть из которых не может себя обслужить, а часть опасны.
Коммуникация в том, чтобы сказать все хорошо прекрасная маркиза, как всегда?
Чуш это закрытие пнд и туб диспансеров в нашей стране.