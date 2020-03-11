 Налякані початком другого етапу реформи медики - це провал комунікації влади. Система не буде більше готовою до змін, - Супрун

Про це повідомляє колишня глава МОЗ Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, причиною цього є нерозуміння політичним керівництвом держави змісту запланованих змін, і це може привести до здачі сфери медицини в руки людям, "які незалежно від озвучених планів будуватимуть тут "модернізовану систему Семашка", а точніше російську модель, де кошти платників податків в тій чи іншій формі будуть передані в адміністрування приватному бізнесу та олігархам".

Супрун наголошує підкреслює, що кращого моменту для запуску другого етапу реформи не виникне.

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"Не можна далі відкладати запровадження нових правил на рівні лікарень. Більш готовою до змін система не буде. Не можна втрачати темп. І, особливо, не можна карати спроможних і охочих, за халатність і саботаж інших. Заклад готовий до укладання контракту з НСЗУ, це результат тривалої підготовки і турботи про здоров’я громади. Це найкращий доказ того, що у цьому ОТГ, селі, місті чи районі дійсно дбають. Неспроможність підготувати заклади до укладання контрактів з НСЗУ — це не вирок реформі. Це вирок місцевим управлінцям та політикам. Налякані медики, які не знають що їх чекає з 1 квітня — це не вирок реформі. Це вирок комунікації на всіх рівнях влади", - пише вона.

"Кожного дня все більше українських медиків покидають професію, не тому що трансформація системи погана, а тому що вона досі не відбулась на всіх рівнях медичної допомоги, і вони втомились пробивати стіни корупції, кумівства та халатності. Всі причетні до спроб зупинити або відстрочити трансформацію системи охорони здоров'я - вороги розвитку українського народу і загроза національній безпеці", - резюмує Супрун.

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