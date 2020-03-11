 "Укроборонпром" отримає від Франції €900 тис. технічної допомоги, - Абромавичус

Про це генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус повідомив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це одна з найбільших сум, які уряд Франції коли-небудь виділяв Україні.

Абромавичус пояснив, що допомога піде на боротьбу з корупцією та підвищення стандартів корпоративного управління.

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"Технічна допомога Франції буде спрямована на два основні напрямки. Це, по-перше, антикорупційний напрямок, і по-друге, це підвищення стандартів корпоративного управління. У сфері антикорупційної політики ми плануємо здійснити криміналістичний комплексний так званий forensic (судовий. - Ред.) аудит щодо деяких процесів, контрактів, (до яких. - Ред.), на жаль, фінансовий аудит не має можливості дійти", - зазначив він.

Гендиректор "Укроборонпрому" пояснив, що forensic аудит виявляє приховані схеми і махінації, які мають вигляд законних операційї, але насправді є шахрайськими, і яких історично в концерні було дуже багато.

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Абромавичус підкреслив, що виділені кошти допоможуть поліпшити стандарти корпоративного управління "Укроборонпрому".

"У межах проєкту ми плануємо розробити нові принципи корпоративного управління і на підприємствах, і на самому концерні. Це масштабний проєкт, який потребує часу, який потребує не тільки наших зусиль, а й, як я вже говорив, підтримки міжнародних партнерів. Але сприяння також має бути всіх гілок влади і самих учасників "Укроборонпрому", - сказав він.

Абромавичус уточнив, що посольство Франції в Україні вибере компанію-консультанта з "великої четвірки", і вона допоможе знайти оптимальну модель організації бізнесу. "Тобто починаємо будувати сучасну компанію", - наголосив він.

За словами Абромавичуса, процес forensic аудиту має зайняти чотири місяці. "Але, на жаль, ця інформація більше буде для керівництва країни, для керівництва "Укроборонпрому" і для правоохоронних органів", - пояснив він.