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Все про:допомога (1004) Франція (875) Укроборонпром (594) Абромавичус (108)

 "Укроборонпром" отримає від Франції €900 тис. технічної допомоги, - Абромавичус

Уряд Франції виділив українському державному концерну "Укроборонпром" технічну допомогу на суму близько €900 тис.

Про це генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус повідомив на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це одна з найбільших сум, які уряд Франції коли-небудь виділяв Україні.

Абромавичус пояснив, що допомога піде на боротьбу з корупцією та підвищення стандартів корпоративного управління.

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"Технічна допомога Франції буде спрямована на два основні напрямки. Це, по-перше, антикорупційний напрямок, і по-друге, це підвищення стандартів корпоративного управління. У сфері антикорупційної політики ми плануємо здійснити криміналістичний комплексний так званий forensic (судовий. - Ред.) аудит щодо деяких процесів, контрактів, (до яких. - Ред.), на жаль, фінансовий аудит не має можливості дійти", - зазначив він.

Гендиректор "Укроборонпрому" пояснив, що forensic аудит виявляє приховані схеми і махінації, які мають вигляд законних операційї, але насправді є шахрайськими, і яких історично в концерні було дуже багато.

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Абромавичус підкреслив, що виділені кошти допоможуть поліпшити стандарти корпоративного управління "Укроборонпрому".

"У межах проєкту ми плануємо розробити нові принципи корпоративного управління і на підприємствах, і на самому концерні. Це масштабний проєкт, який потребує часу, який потребує не тільки наших зусиль, а й, як я вже говорив, підтримки міжнародних партнерів. Але сприяння також має бути всіх гілок влади і самих учасників "Укроборонпрому", - сказав він.

Абромавичус уточнив, що посольство Франції в Україні вибере компанію-консультанта з "великої четвірки", і вона допоможе знайти оптимальну модель організації бізнесу. "Тобто починаємо будувати сучасну компанію", - наголосив він.

За словами Абромавичуса, процес forensic аудиту має зайняти чотири місяці. "Але, на жаль, ця інформація більше буде для керівництва країни, для керівництва "Укроборонпрому" і для правоохоронних органів", - пояснив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180680
 
 
 Топ коментарі
 
Помощь пойдет на борьбу с коррупцией? кхе-кхе-кхе "Укроборонпром" получит от Франции €900 тыс. технической помощи, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6246 У нас весь бюджет страны уже 30 лет идет на борьбу с коррупцией. Все ето время мы пытаемся утопить коррупционеров в деньгах. Бл** какие же дебили. Зла не хватает. Уже дети поступают в ВУЗы учиться на коррупционеров, наблюдая как с ними борются все
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Я бы еще понял чтобы французы прислали нам гильотину для борьбы с коррупционерами, но деньги для коррупционеров присылать ето пздц. Хотя скорее ето тупо взятка ЗЕ для следующего нормандского саммита капитулянтов
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Шерше ля фам будут делать, как в Херсоне)))
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А я б не давал Коломойскому 900 тысяч евро.
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Ох уж эти зеленые актикоррупционеры Наймемы и Абрамочичевицы...
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повышение стандартов корпоративного управления.Источник: https://censor.net.ua/n3180680

Не люблю мутную лужу под названием "Корп.культура". В ней можно утопить любые хорошие начинания.
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жучков почти на лям оуро задарили?
я правильно поняв?
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Ой не думаю, шо люди, опередившие нас на пару сотен лет на капиталистическом пути развития, будут шото просто так задаривать.
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Помощь пойдет на борьбу с коррупцией? кхе-кхе-кхе "Укроборонпром" получит от Франции €900 тыс. технической помощи, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 6246 У нас весь бюджет страны уже 30 лет идет на борьбу с коррупцией. Все ето время мы пытаемся утопить коррупционеров в деньгах. Бл** какие же дебили. Зла не хватает. Уже дети поступают в ВУЗы учиться на коррупционеров, наблюдая как с ними борются все
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Лучше за эти деньги купить станки новые намного больше пользы будет
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Я бы еще понял чтобы французы прислали нам гильотину для борьбы с коррупционерами, но деньги для коррупционеров присылать ето пздц. Хотя скорее ето тупо взятка ЗЕ для следующего нормандского саммита капитулянтов
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Ну бы уже до лимона округлили, ну или так 999999
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100тыщ кто то взял как откат с помощи на коррупцию "Укроборонпром" получит от Франции €900 тыс. технической помощи, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 5111
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значит что- то продадут лягушатникам.......
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Антикорупційний напрямок, читайте - солідні премії щоб не брали хабарів. Краще б закупили обладнання для виготовлення стволів чи порохів, і з тим і з іншим зараз є проблемка.
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