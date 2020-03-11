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 Політика України, Економіка
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Все про:приватизація (205) Укроборонпром (594) Абромавичус (108)

 "Укроборонпром" передасть 21 підприємство на приватизацію і 2 - в Держкосмос, - Абромавичус

Український державний концерн "Укроборонпром" найближчим часом передасть 21 підприємство до Фонду державного майна (ФДМ) і ще 2 підприємства в Державне космічне агентство України (ДКАУ), повідомив генеральний директор держконцерну Айварас Абромавичус.

"Я особисто і мої колеги побували сотні разів у різних компаніях, у різних регіонах, у різних куточках України, і ми оцінили кожне підприємство на здатність, що зробити для країни, що зробити для наших військових зараз або в майбутньому... Але дуже велика кількість підприємств, які нічого спільного з військовими не розробляють: не лише зараз, не лише вчора, а й позавчора також. І з цією метою на засіданні наглядової ради, яке відбулося два тижні тому, було ухвалено рішення про передання 21 підприємства до Фонду державного майна", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

За словами Абромавичуса, ці компанії "недієві" і на них немає наразі жодного виробництва. "Тобто вони не роблять і нічого військового призначення не робитимуть. Тобто передаємо практично "пустишки", - пояснив він.

Він також повідомив, що ще два підприємства буде передано до Державного космічного агентства України.

"Тобто в найближчому майбутньому в "Укроборонпрому" буде мінус 23 підприємства", - резюмував Айварас Абромавичус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передавати на приватизацію "Антонов" не планують, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180677
 
 
 Топ коментарі
 
"Укроборонпром" передаст? Сам тьі Абромавичус передаст!
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То, что не успели разграбить теперь передадут частникам, чтобы дорезать на металлолом, что осталось......
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В нашей Стране именно так и делают!!! Дело в том, что у нас все покупают за копейки из расчета стоимости металлолома.
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Это ж сколько откатов,после приватизации, пролетит мимо военных чиновников !!!
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Ты дурак или кремлевский урод ? Это разрушит нашу обороноспособность, т.к. частник может перепрофилировать предприятие и не выпускать продукцию для МО, и мало того, поимеет допуск к различным секретным данным . Тут можно долго перечислять, что потеряет наша обороноспость. Какие вы, ***, конченные дебилы, зеленожопые.
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Порохобот вроде и не знает, что в мировой практике самые эффективные военные заводы принадлежат частным компаниям...
Не буду говорить, что оно - конченный дебил, ибо оно своими постами отрабатывает свои 30 серебрянников. Их, таких, тут много поселилось...
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Ага, у нас вже повно історій "успішної" прихватизації на металобрухт. Дуже ехвективний приватний бізнес.
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"Укроборонпром" передаст? Сам тьі Абромавичус передаст!
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ну таки можно бы и начать производство на них. да и список надлышкового майна не мешало бы огласить до передачи на дерибан
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Так тож работать нужно!
Ты чё очумел, Сирожа Лещенко и работать будет? Да ему если нужны будут деньги на квартиру, ему баби бабла подгонят сколько нужно, хоть мыльйон, хоть два!..
Вот хоть спроси у ************ совета!

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Десь тихо зарюмсав полковнік Толік...
А він теж вклався у боротьбу з «баригой-мародьором».

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То, что не успели разграбить теперь передадут частникам, чтобы дорезать на металлолом, что осталось......
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Ты бы купил станок, что бы порезать его на металлолом?
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В нашей Стране именно так и делают!!! Дело в том, что у нас все покупают за копейки из расчета стоимости металлолома.
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Не "покупают", за копейки, а "продают".
Проблема не в частниках которые режут заводы на металлолом, а в чиновниках, которые зарабатывают на этом.
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Проблема в системе, которая не умеет и не хочет регулировать процесс приватизации. У нас скорее это можно назвать "рейдеризация".
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Украина в 1991 году перабатывала 60 млн. т нефти. После приватизации всех НПЗ эта цифра упала в 10 раз.
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И? Это были мусоровыпускающие заводы с глубиной переработке 75%,
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"Я лично и мои коллеги побывали сотни раз", явно бреше. І як вірити решті слів після такого?
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Наркомани та алкаші не здатні створювати ніфіга крім лайна під собою. Вони навпаки тягнуть з хати все що, дісталося їм від батьків на продаж заради чергової дози. Їх вже не перевиховуєш, вони такі, як є.
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по комментариям
видно вы очень далеки от реалий
,,убыточное ,,предприятие оборонпрома
выпускает патрон 50грн
после приватизации этот же патрон
будет стоить 150 грн /и снова будет убыточно /
надо же виллы в Испании строить и прочее
или просто порежут на метлом
купит фирма с уставным фондом 1000грн как ,,энера,,
и концов как всегда никто не найдет
найти менеджера з/п сделать зависимой от прибыли
процент
есть люди исполнители с инициативой /не крахоборы/
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