 "Укроборонпром" передасть 21 підприємство на приватизацію і 2 - в Держкосмос, - Абромавичус

"Я особисто і мої колеги побували сотні разів у різних компаніях, у різних регіонах, у різних куточках України, і ми оцінили кожне підприємство на здатність, що зробити для країни, що зробити для наших військових зараз або в майбутньому... Але дуже велика кількість підприємств, які нічого спільного з військовими не розробляють: не лише зараз, не лише вчора, а й позавчора також. І з цією метою на засіданні наглядової ради, яке відбулося два тижні тому, було ухвалено рішення про передання 21 підприємства до Фонду державного майна", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
За словами Абромавичуса, ці компанії "недієві" і на них немає наразі жодного виробництва. "Тобто вони не роблять і нічого військового призначення не робитимуть. Тобто передаємо практично "пустишки", - пояснив він.
Він також повідомив, що ще два підприємства буде передано до Державного космічного агентства України.
"Тобто в найближчому майбутньому в "Укроборонпрому" буде мінус 23 підприємства", - резюмував Айварас Абромавичус.
Не буду говорить, что оно - конченный дебил, ибо оно своими постами отрабатывает свои 30 серебрянников. Их, таких, тут много поселилось...
Ты чё очумел, Сирожа Лещенко и работать будет? Да ему если нужны будут деньги на квартиру, ему баби бабла подгонят сколько нужно, хоть мыльйон, хоть два!..
Вот хоть спроси у ************ совета!
А він теж вклався у боротьбу з «баригой-мародьором».
Проблема не в частниках которые режут заводы на металлолом, а в чиновниках, которые зарабатывают на этом.
видно вы очень далеки от реалий
,,убыточное ,,предприятие оборонпрома
выпускает патрон 50грн
после приватизации этот же патрон
будет стоить 150 грн /и снова будет убыточно /
надо же виллы в Испании строить и прочее
или просто порежут на метлом
купит фирма с уставным фондом 1000грн как ,,энера,,
и концов как всегда никто не найдет
найти менеджера з/п сделать зависимой от прибыли
процент
есть люди исполнители с инициативой /не крахоборы/