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 Суспільство
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Все про:Ляшко Віктор (43) COVID-19 (646)

 Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Головний санітарний лікар Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко запевнив, що Україна не приховує випадків зараження коронавірусом.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не приховуємо цих випадків. Ми діагностуємо ці випадки. Але подивіться в Білорусі, Румунії, у них більша кількість, але не на багато. У Білорусі, наприклад, шість випадків. Тому що на Сході Європи зараз ми не бачимо такого сплеску, як в Італії, Німеччині, Франції", - сказав головний санлікар.

За його словами, Україна очікує і прогнозує зростання кількості інфікованих.

Ляшко зазначив, що в цілому за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри про захворювання COVID-19. Станом на цей час, підтверджений тільки один випадок у чоловіка з Чернівців, у якого коронавірус виявили 3 березня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180670
 
 
 Топ коментарі
 
конечно не скрываете...вы их просто не определяете.бо нечем Мы не скрываем случаи заражения коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7817
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Сомнительно очень, в соседней Белоруси уже 12 случаев а ведь там пассажиропоток в ЕС и обратно в разы меньше.
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У вас просто умирают от гриппа и воспаления лёгких .. Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3420
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ой...что-то ты мил человек забрехался...
отбрехиваешься, как будто точно знаешь, что врешь... и что об этом знают и другие
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А почему скрыли продажу масок за кордон , барыги зеленые? Зеля, кстати, свою долю получил ? Без участия этого барыги вряд ли бы это дело так гладко провернули.
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конечно не скрываете...вы их просто не определяете.бо нечем
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Сомнительно очень, в соседней Белоруси уже 12 случаев а ведь там пассажиропоток в ЕС и обратно в разы меньше.
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ну если по правде в Беларуси 9 случаев, 3 выздоровевших и 6 активных... в Румынии 25, из них 22 активных... а так да... правда правда ))
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У вас просто умирают от гриппа и воспаления лёгких ..
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"Почтенные сэры, прекратите сэрить - никакой чумы в королевстве нет. Йомены и горожане просто умирают от каких-то вавок"

(с) Эдуард III, король Англии (1312 - 1377)
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Практика писать в диагнозе ОРВИ, а не грипп, отработана уже давно.
Вроде как и не соврал (ОРВИ - группа, включающая в т.ч. и грипп. Коронавирус относится, насколько я понимаю, к ней же), но в статистике фигурирует уже не грипп (и не коронавирус).
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Зачем он каждый день повторяет одно и тоже? Он же может просто включать мультик:
Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2853
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мы не скрываем, мы просто о них не знаем.
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Забыл уточнить что в Беларуси 9 млн, у нас в 4 раза больше
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*****, это не тот, который говорил, что медицинские вредят при эпидемии?
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главный санврач Украины - как попка-дурак, каждый день одно и то же лепечет, не верю ни единому слову Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1886
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Фактично короновірус дає єдине ускладнення - запалення легенів...Треба просто проаналізувати,наскільки збільшилась смертність саме від цього захворювання і взяти тести в померлих...Ідти від результату...
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А как мы их регистрируем? В Беларуси есть, а у нас Черновцы передовики 1.Маски продали значит не ждут. Количесто не переросло в качество.
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Ни я ни многие мои знакомые им не верят. Сегодня в Киеве Кличко объявил о закрытии всех учебных заведениях, садиков. Ограничили массовые мероприятия и т.д. Думаю, нам есть чего бояться, особенно стоит бояться нашей власти, которая никогда не скажет правды и ради своего рейтинга будет идти на все, включая жертвы.
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