 Ми не приховуємо випадків зараження коронавірусом, - головний санлікар Ляшко

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не приховуємо цих випадків. Ми діагностуємо ці випадки. Але подивіться в Білорусі, Румунії, у них більша кількість, але не на багато. У Білорусі, наприклад, шість випадків. Тому що на Сході Європи зараз ми не бачимо такого сплеску, як в Італії, Німеччині, Франції", - сказав головний санлікар.
За його словами, Україна очікує і прогнозує зростання кількості інфікованих.
Ляшко зазначив, що в цілому за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 43 підозри про захворювання COVID-19. Станом на цей час, підтверджений тільки один випадок у чоловіка з Чернівців, у якого коронавірус виявили 3 березня.
отбрехиваешься, как будто точно знаешь, что врешь... и что об этом знают и другие
(с) Эдуард III, король Англии (1312 - 1377)
Вроде как и не соврал (ОРВИ - группа, включающая в т.ч. и грипп. Коронавирус относится, насколько я понимаю, к ней же), но в статистике фигурирует уже не грипп (и не коронавирус).