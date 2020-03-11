EN|RU|UK
Теми дня: Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Коронавірус із Китаю Карантин в Україні Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1262  7
Матеріали за темою:
Все про:мінування (545) Міноборони (3209) розвідка (1545) диверсія (48)

 Окупанти хочуть збільшити застосування ДРГ на Донбасі: найманці РФ мінують нові ділянки, водночас самі й підриваються на своїх "фугасах", - розвідка

Командування російських окупаційних військ планує збільшити інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Як зазначили в українській розвідці, з цією метою облаштовуються додаткові проходи на ділянках мінно-вибухових загороджень, під час мінування нових ділянок місцевості складаються детальні схеми, які мають забезпечити російським диверсантам прихований і швидкий прохід своїх мінних полів.

Водночас підвищена інтенсивність робіт на ділянках мінно-вибухових загороджень призводить до загибелі та поранень російських найманців: "7 березня ц.р. загинув військовослужбовець 7 окремої мотострілецької бригади 2 АК, підірвавшись на "фугасі", встановленому саперами цієї ж військової частини; 10 березня ц.р. внаслідок підриву міни зазнав численних поранень механік-водій 4 окремої мотострілецької бригади 2 АК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти маскують готові до бою танки і ракетні системи поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - розвідка

"Командування противника намагається видати загибель і поранення підлеглих як результат обстрілів з боку підрозділів Об’єднаних сил", - повідомили в ГУР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180669
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А 73% сказали что ***** хочет закончить войну
 показати весь коментар
 
 
Дивляться, який в ЗСУ Гавнокамандуєчий і відкривають як в 2014 році нове "сафарі на хохлов".
 показати весь коментар
 
 
Для устрашения НАТО можно нанести ядерный удар по Воронежу.
 показати весь коментар
 
 
То вони готуються до спільного патрулювання. Нічого ви не розумієте.
 показати весь коментар
 
 
Пока ты, Вовазе смотрел Вовехлу, там в Нормандии, в глаза,
он просто ср.л тебе в карманы.. С мирной такой, ненапряжной, ехидной рожей.
А потом ты вернувшись в Украину, начал вытряхивать свои карманы на наши уши.
Вот такая была история, янелх.
А теперь, читай сводки, и думай - как же ты там в Нормандии этого лайна не учуял.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, чи знає Бубочка, чому окупанти хочуть збільшити кількість ДРГ? Він сильно здивується, що це відбувається через "розведення" військ так зване. Бо збільшуються сіра зона - відстань між позиціями, яка дозволяє цим ДРГ несоміино просочуватися у порядки ЗСУ, а також безкарно діяти у "сірій" зоні парам снайперів і гранатометників. Недаремно останні втрати ЗСУ несуть саме через них.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору