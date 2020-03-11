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Все про:Держприкордонслужба (2455) заборона (619) Росія (26670)

 Двом бізнесменам з РФ заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Двоє громадян РФ - чоловік і жінка, прибули до аеропорту "Київ" (Жуляни). Вони планували отримати в нашій країні американські візи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зазначається, що двоє росіян незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, адже потрапили туди через закриті пункти пропуску.

Іноземці також повідомили, що вони підприємці, а метою їхнього приїзду в нашу країну є оформлення американських віз. В Україні росіяни, певно, очікували на більш швидку процедуру отримання візи до США, ніж у себе дома.

"Відтепер у цих двох російських бізнесменів буде вдосталь часу очікувати на американський дозвіл за межами України, адже через порушення правил в’їзду/виїзду на ТОТУ їм заборонено візит до нашої країни терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180665
 
   
 Топ коментарі
 
а вони мабудь їхали до своєї інвестиційної мами
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Закрыть границы с кацарылыми -- хрен им а не визы Двум бизнесменам из РФ запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 105
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А в Унітазії рогатим не дають мериканських віз? Двум бизнесменам из РФ запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3568
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а вони мабудь їхали до своєї інвестиційної мами
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Закрыть границы с кацарылыми -- хрен им а не визы
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Мне нравятся эти призывы в комментах: закрыть, выслать, расстрелять и т.д. Закрой границы. Или к кому это призыв?
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А в Унітазії рогатим не дають мериканських віз? Двум бизнесменам из РФ запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3568
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А чего вы решили что они бизнесмены? У них полюбому была взрывчатка и наркотики. Могли бы для обменного фонда арестовать. Или вам насрать на украинцев в росийском плену? Терпилы.
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у вас, у зебілів, у всіх ************** менталітет з мантрою «был бы человек, статья найдётся». Я вже навіть про це не запитую; я це стверджую.
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а можно как то запретить въезд отем паскудам, которые незаконно шастают в мацкву????
ну или хотя бы выпереть из из депутатов...нах они нам такие?
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А нахрена им к проклятым омерикосам ездить? Царя вечного избрали - сидите запоребриком.
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Это адекватный ответ на гибель троих наших бойцов Так их рашистов Многие подумают что это жестоко Но никакой пощады врагу
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Жестокий Петя их конХветами пытал, а этот лузер просто не пускает.
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ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ! ЕЩЕ НИКТО НЕ СКАЗАЛ ЧТО "КРЫМНАШ" НА НАГРУДНУЮ КАМЕРУ ПОГРАНЦОВ, СИДЯТ ТИХОНЬКО И СЛУШАЮТ ЧТО СКАЖУТ! ВСЕ ОНИ ЗНАЮТ ЧТО ПРОИСХОДИЛО В 14-М И СЕЙЧАС ЗНАЮТ, НЕ ВЕРЬТЕ КАЦАПНЕ!
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Якби їм ще заборонили в'їзд в усі країни ЄС... Нехай би побігали навколо посольства в Мінську.
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