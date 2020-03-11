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Все про:Кабмін (3891) звільнення (806) Стародубцев (6) НАДС (2)

 Кабмін звільнив Стародубцева з посади голови Нацагентства держслужби

Кабінет міністрів України звільнив Олександра Стародубцева з посади голови Національного агентства з питань державної служби.

"Звільнити Стародубцева Олександра Євгеновича з посади голови Національного агентства України з питань державної служби", - йдеться в розпорядженні уряду №217 від 10 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, розпорядженням №222 від 10 березня Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків голови Нацагентства з питань держслужби на першого заступника Володимира Купрія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сінькевич сильна кандидатка, яка заслуговує на посаду голови Держкіно - глава Нацагентства держслужби Стародубцев

Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив на посаду глави Національного агентства з питань державної служби Олександра Стародубцева.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180664
 
 
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а кто це?? а що це за агентство яка з нього користь пересічному??
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все дело в том, что там через один - хто це??? )))))
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